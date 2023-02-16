Dọn dẹp phòng ngủ tôi run rẩy tay chân khi nhặt được vỏ thuốc dưới gầm giường, chất vấn chồng thì nhận được câu trả lời choáng voáng

Tâm sự 16/02/2023 09:01

Cho đến một ngày, sau gần 1 năm tôi mới có thời gian rảnh rỗi để dọn dẹp nhà cửa, quét gầm giường, tôi đã phát hiện một bí mật động trời.

4 năm chung sống với chồng là 4 năm hạnh phúc ngọt ngào chưa một lời cay đắng. Tôi và anh luôn hiểu, để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Anh có cuộc sống riêng, có mối quan hệ riêng, tôi cũng vậy. Chúng tôi tôn trọng công việc và thời gian của nhau nhưng tất cả đều chung mục đích và lý tưởng: vì gia đình, vì các con thân yêu.

Có với nhau 2 mụn con nhỏ, không lẽ lại không thể hiểu được người đàn ông bên cạnh mình là người như thế nào? Ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình tôi, một người chồng cần mẫn đi làm rồi về nhà ăn cơm với vợ.

Tôi thấy tự hào về chồng, cũng từng vỗ ngực oai phong, khoe khoang với lũ bạn gái cùng trang lứa rằng mình có được một người chồng mẫu mực. Chúng bạn ghen tị với tôi nhiều lắm, chỉ ước ao chồng họ được như chồng tôi.

Dọn dẹp phòng ngủ tôi run rẩy tay chân khi nhặt được vỏ thuốc dưới gầm giường, chất vấn chồng thì nhận được câu trả lời choáng voáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cho đến một ngày, sau gần 1 năm tôi mới có thời gian rảnh rỗi để dọn dẹp nhà cửa, quét gầm giường, tôi đã phát hiện một bí mật động trời. Tôi tận tay nhặt được vỏ thuốc tránh thai ngẩn cấp, vẫn còn 1 viên nữa ở bên trong rơi dưới gầm giường. Hốt hoảng nhặt lên và nhận ra, tôi đã run rẩy hết chân tay.

Lập tức… tôi đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề và gọi anh lên nói chuyện. Anh cứ chối quanh co bảo không biết. Nhưng trong cái nhà này, tôi không bao giờ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thì đó là của ai, không lẽ anh lại dùng nó sao? Giọng anh nhịu đi, không nói thành lời. Anh bắt đầu rủn rẩy và nói nghẹn nghẹn… Lúc này còn nói được gì ngoài câu thú nhận.

Anh đưa gái về nhà… đó là tất cả những gì tôi biết được sau những chuyến công tác dài anh thoải mái thả tự do cho tôi. Anh giấu giếm tôi ngần ấy năm, che đậy bằng bộ mặt hiền lành tưởng như nhu nhược của mình.

Dọn dẹp phòng ngủ tôi run rẩy tay chân khi nhặt được vỏ thuốc dưới gầm giường, chất vấn chồng thì nhận được câu trả lời choáng voáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cay đắng và thất vọng… hóa ra bấy lâu nay tôi tự hào về anh là điều đáng xấu hổ. Hóa ra những người đàn ông vô tâm, người đàn ông không hay nói lời hay ý đẹp của bạn bè mới là người chồng chung thủy. Còn một kẻ đạo mạo, chuyên đời nói đạo lý với vợ con như anh lại là kẻ vô lương tâm, lăng nhăng, gái gú. Tôi giật điện thoại của anh và lục tìm tất cả những bức ảnh và tin nhắn anh lưu trong đó, điều mà anh nghĩ cả đời này tôi sẽ không làm vì tin anh. Tôi càng không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại đối xử với người vợ như tôi cay đắng thế?

Hóa ra anh đã ngấm ngầm có mối quan hệ mờ ám từ bao giờ. Giá như anh tỏ ra là gã mê gái thì đã khác, đằng này lúc nào cũng tỏ ra chung thủy, ghét bỏ kẻ ngoại tình thì lại lăng nhăng gái gú. Đó là điều khiến tôi ghê sợ anh và quyết định đặt bút kí đơn ly hôn ngay tức khắc. Tôi sợ, tôi ám ảnh cảnh anh đưa gái về nhà, ngủ trên giường của tôi. Nếu còn tiếp tục cuộc hôn nhân này, cả đời tôi sẽ bị ám ảnh và thấy mình thật dơ bẩn khi… dùng chung chồng.

Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ

Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ

Trong 2 năm đầu, vợ chồng anh vẫn chưa có con là vì muốn tận hưởng trọn vẹn thế giới riêng của hai người. Sinh con đẻ cái ngay sau cưới đối với họ mà nói là điều quá đột ngột.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 39 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 45 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 47 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường