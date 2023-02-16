Dọn dẹp phòng ngủ tôi run rẩy tay chân khi nhặt được vỏ thuốc dưới gầm giường, chất vấn chồng thì nhận được câu trả lời choáng voáng

Có với nhau 2 mụn con nhỏ, không lẽ lại không thể hiểu được người đàn ông bên cạnh mình là người như thế nào? Ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình tôi, một người chồng cần mẫn đi làm rồi về nhà ăn cơm với vợ.

4 năm chung sống với chồng là 4 năm hạnh phúc ngọt ngào chưa một lời cay đắng. Tôi và anh luôn hiểu, để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Anh có cuộc sống riêng, có mối quan hệ riêng, tôi cũng vậy. Chúng tôi tôn trọng công việc và thời gian của nhau nhưng tất cả đều chung mục đích và lý tưởng: vì gia đình, vì các con thân yêu.

Tôi thấy tự hào về chồng, cũng từng vỗ ngực oai phong, khoe khoang với lũ bạn gái cùng trang lứa rằng mình có được một người chồng mẫu mực. Chúng bạn ghen tị với tôi nhiều lắm, chỉ ước ao chồng họ được như chồng tôi.

Cho đến một ngày, sau gần 1 năm tôi mới có thời gian rảnh rỗi để dọn dẹp nhà cửa, quét gầm giường, tôi đã phát hiện một bí mật động trời. Tôi tận tay nhặt được vỏ thuốc tránh thai ngẩn cấp, vẫn còn 1 viên nữa ở bên trong rơi dưới gầm giường. Hốt hoảng nhặt lên và nhận ra, tôi đã run rẩy hết chân tay.

Lập tức… tôi đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề và gọi anh lên nói chuyện. Anh cứ chối quanh co bảo không biết. Nhưng trong cái nhà này, tôi không bao giờ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thì đó là của ai, không lẽ anh lại dùng nó sao? Giọng anh nhịu đi, không nói thành lời. Anh bắt đầu rủn rẩy và nói nghẹn nghẹn… Lúc này còn nói được gì ngoài câu thú nhận.

Anh đưa gái về nhà… đó là tất cả những gì tôi biết được sau những chuyến công tác dài anh thoải mái thả tự do cho tôi. Anh giấu giếm tôi ngần ấy năm, che đậy bằng bộ mặt hiền lành tưởng như nhu nhược của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cay đắng và thất vọng… hóa ra bấy lâu nay tôi tự hào về anh là điều đáng xấu hổ. Hóa ra những người đàn ông vô tâm, người đàn ông không hay nói lời hay ý đẹp của bạn bè mới là người chồng chung thủy. Còn một kẻ đạo mạo, chuyên đời nói đạo lý với vợ con như anh lại là kẻ vô lương tâm, lăng nhăng, gái gú. Tôi giật điện thoại của anh và lục tìm tất cả những bức ảnh và tin nhắn anh lưu trong đó, điều mà anh nghĩ cả đời này tôi sẽ không làm vì tin anh. Tôi càng không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại đối xử với người vợ như tôi cay đắng thế?

Hóa ra anh đã ngấm ngầm có mối quan hệ mờ ám từ bao giờ. Giá như anh tỏ ra là gã mê gái thì đã khác, đằng này lúc nào cũng tỏ ra chung thủy, ghét bỏ kẻ ngoại tình thì lại lăng nhăng gái gú. Đó là điều khiến tôi ghê sợ anh và quyết định đặt bút kí đơn ly hôn ngay tức khắc. Tôi sợ, tôi ám ảnh cảnh anh đưa gái về nhà, ngủ trên giường của tôi. Nếu còn tiếp tục cuộc hôn nhân này, cả đời tôi sẽ bị ám ảnh và thấy mình thật dơ bẩn khi… dùng chung chồng.