Vợ chồng ngủ cùng con thì 'yêu' như thế nào để vừa an toàn vừa tế nhị?

Tâm sự 16/05/2023 13:17

Chuyện 'ân ái' là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân nhưng nhiều cặp lại rất ngại khi trong phòng có con nhỏ. Vậy làm thế nào để 'ân ái' tế nhị và an toàn khi con cái ngủ?

Vợ chồng chị Linh (Hà Nội) lấy nhau được 5 năm và đã có một con nhỏ đầu lòng năm nay 4 tuổi. Vì con còn nhỏ nên bé thường xuyên ngủ chung phòng với anh chị.

Chị Linh tâm sự rằng hai vợ chồng đều còn trẻ và rất sung sức, nên việc có con nhỏ ngủ chung phòng khiến hai vợ chồng rất bất tiện trong chuyện “yêu”.

Có lúc cả hai vợ chồng đang “hành sự” lúc nửa đêm thì con bật dậy, khóc ré lên… Làm cho cuộc vui của hai vợ chồng bị gián đoạn, mất hứng. Chị Linh khá đau đầu trong khoản “yêu” sao cho an toàn và tế nhị khi có con nhỏ ngủ chung phòng?

Dưới đây là một số cách mà các cặp vợ chồng có con ngủ chung phòng có thể áp dụng:  

Tắt hết đèn ngủ

Thường nhà có con nhỏ, bố mẹ sẽ không tắt hết các thiết bị điện mà sẽ vẫn để đèn ngủ. Nhưng, trong trường hợp cả hai vợ chồng bạn đều muốn “yêu” thì chờ con ngủ và tắt hết đèn. Làm vậy, khi con có bất chợt tỉnh giấc thì cũng sẽ khóc lên thôi chứ không nhìn thấy bố mẹ đang làm gì.

Vợ chồng ngủ cùng con thì 'yêu' như thế nào để vừa an toàn vừa tế nhị? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tìm thời gian thích hợp

Ban ngày, cả hai vợ chồng đều đi làm quá mệt mỏi, đến tối về lại bận rộn chăm con nên không còn hào hứng chuyện yêu đương. Vậy thì, thay vì cố thức chờ con ngủ thì cả nhà cùng đi ngủ sớm, thức dậy sớm vào buổi sáng khi con chưa dậy để “hành sự”. Như vậy, cả hai vừa cảm thấy sảng khoái và thêm phần hưng phấn vào buổi sáng sớm.

Hết sức nhẹ nhàng

Khi trong phòng có con nhỏ, vợ chồng bạn cần hết sức lưu ý về âm thanh, tiếng động khi làm chuyện ấy. Nếu quá lớn, bạn sẽ làm con thức giấc, vì thế khi con ngủ chung phòng bạn nên giảm âm lượng xuống và nên kiểm tra giường tránh phát ra những tiếng kêu không đáng có. Có như vậy, cuộc “yêu” của hai bạn mới diễn ra suôn sẻ mà không bị trẻ phát hiện.

Vợ chồng ngủ cùng con thì 'yêu' như thế nào để vừa an toàn vừa tế nhị? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Hành sự” dưới nền đất

Một cách nữa mà các cặp vợ chồng có con nhỏ ngủ chung phòng thường làm đó là “hành sự” dưới nền đất. Đây cũng là một cách tránh để trẻ thức giấc. Khi con đã ngủ say giấc, bố mẹ có thể nháy mắt nhau cùng xuống nền đất để “hành sự”. Như vậy, vừa an toàn và cũng vừa tế nhị khi con có bất chợt thức giấc cũng không nhìn thấy bố mẹ đang làm gì, ở đâu.

Vợ chồng ngủ cùng con thì 'yêu' như thế nào để vừa an toàn vừa tế nhị? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Lần đầu gặp mặt bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp, sau một đêm thức trắng, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn

Lần đầu gặp mặt bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp, sau một đêm thức trắng, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn

Tôi cũng chỉ là con dâu, chuyện của bố mẹ chồng tôi chẳng thể can thiệp. Tôi chỉ nói với chồng nếu bố chống đã trở về thì cả hai nên dọn ra ở riêng. Chồng tôi cũng đồng ý, anh không thích ở cùng bố mình.

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