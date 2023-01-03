Vợ bầu vứt rác cả tiếng chưa về, tôi tá hỏa đi tìm, bỗng dưng thấy việc em làm mà lòng quặn lòng

Chiều ấy vợ tôi bảo đi vứt rác mà gần tiếng rồi vẫn không thấy cô ấy về. Gọi điện thì vợ lại quên điện thoại ở nhà.

Tôi kết hôn năm ngoái, hiện tại vợ đang mang thai được 5 tháng. Sau khi biết tin vợ mang thai, chúng tôi đã đón mẹ ở quê lên để bà quen dần với nếp sống ở thành phố, sau này ở lại với vợ chồng tôi luôn. Đón mẹ lên một thời gian ngắn thì tôi phải đi công tác dài ngày. Vợ tôi có bầu là nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. May có mẹ lên ở chung với cô ấy, tôi xa nhà cũng yên tâm. Đến giờ mẹ tôi lên được 3 tháng rồi. Tuần trước tôi sắp xếp về thăm vợ con và mẹ mấy hôm, cố gắng đến lúc vợ sinh con là có thể kết thúc công việc để về gần nhà.

Chiều ấy vợ tôi bảo đi vứt rác mà gần tiếng rồi vẫn không thấy cô ấy về. Gọi điện thì vợ lại quên điện thoại ở nhà. Tôi ra ngoài hỏi thăm, một bác hàng xóm bảo thấy cô ấy ra công viên rồi. Gần nhà tôi có cái công viên nhỏ, chắc vợ ra đó đi dạo. Tôi vội vã chạy ra tìm, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng vợ ngồi trên ghế đá nhưng lại gần nhìn rõ hành động của cô ấy mà tôi sững sờ. Vợ tôi đang ăn thịt gà. Trên đùi cô ấy để hộp thức ăn đang mở, tay vợ cầm chiếc đùi gà luộc ăn ngấu nghiến. Thấy tôi lại gần, vợ giật mình hoảng hốt vội giấu hộp đồ ăn ra sau lưng. Trong lòng tôi vừa khó hiểu lại có phần bực mình. Sao vợ không mua về nhà nấu nướng, ăn uống đàng hoàng lại lén một mình ra đây ăn?

Ảnh minh họa: Internet Tôi giận nên mới quát cô ấy mấy câu thì vợ cúi gằm mặt nghẹn ngào giải thích: "Em… Ở nhà mẹ không cho ăn, em thèm quá nên mới đặt online…". Tôi sững người không thể tin nổi. Ngồi xuống nói chuyện với vợ, hỏi han cặn kẽ mà tôi giật mình không ngờ được vợ ở nhà với mẹ lại thiếu thốn thế nào. Vì muốn mẹ quen với nếp sống ở thành phố, sau này bà cũng một tay chợ búa cơm nước nên tôi đưa tiền cho mẹ. Vợ cũng ở nhà có đi đâu mà tiêu pha gì. Mẹ tôi khổ cực từ xưa nên tính bà rất tiết kiệm. Dù tôi đưa tiền mỗi tháng khá dư dả song bà vẫn theo thói quen chi tiêu rất căn ke, ăn uống khá đạm bạc. Bà hay bảo khi xưa các cụ cơm còn chẳng đủ ăn mà vẫn sinh con khỏe mạnh béo tốt, ý là vợ tôi đừng yêu sách quá nhiều, ăn uống giản dị thôi còn tiết kiệm tiền lo cho tương lai. Vợ tôi phần vì không muốn chồng phải lo lắng, phần vì cô ấy cũng tự ti khi bản thân không làm ra tiền nên chẳng dám đòi hỏi. Bầu bí có thèm ăn món gì cô ấy cũng chẳng dám kêu ca. Sở dĩ vợ có tiền mua gà là vì bạn thân cô ấy biết chuyện, thương quá nên mới dúi cho ít tiền tiêu vặt. Tôi nghẹn lòng ôm vợ xin lỗi cô ấy thật nhiều. Tôi thương vợ quá, cứ nghĩ ở nhà với mẹ chồng là yên tâm ai ngờ được… Mẹ tôi cũng không hoàn toàn có lỗi, chỉ bởi bà đã quen sống kham khổ rồi. Tất nhiên tôi sẽ không để tình trạng này tái diễn. Tuy vậy tôi vẫn muốn hỏi các chị em là thai phụ cần chú ý những vấn đề gì trong khía cạnh dinh dưỡng để tôi có thể dặn dò mẹ kỹ hơn?

Đưa bố mẹ sang nhà bàn chuyện cưới xin, nhìn bạn gái làm điều này khiến tôi lập tức hủy hôn Lẽ ra bố mẹ tôi phải ở lại để nói chuyện người lớn nhưng tôi xin phép đưa cả nhà về vì đi cả ngày bố mẹ tôi cũng mệt. Hơn nữa tôi cũng cần suy nghĩ nhiều hơn về việc có nên cưới em hay không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bau-vut-rac-ca-tieng-chua-ve-toi-ta-hoa-di-tim-bong-dung-thay-viec-em-lam-ma-long-quan-long-542391.html