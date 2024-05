Tưởng tôi ngủ say bố mẹ và chồng nửa đêm bày mưu động trời, nghe từng câu mà tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn chạy khỏi nhà trong đêm

Đến tháng thứ 8, bụng to vượt mặt, làm tôi rất mệt mỏi, nhưng lúc này nhận được thông báo số tiền nghỉ thai sản của mình của khá nhiều lên đến hơn 50 triệu, tôi mừng quá và có về nói cho chồng và bố mẹ chồng biết.

Những ngày đầu về làm dâu bố mẹ chồng cũng rất nhiệt tình và chu đáo. Khoảng 1 tháng sau là tôi dính bầu luôn. Ông bà lại càng quan tâm và chăm sóc tôi nhiệt tình hơn. Tôi thấy mình thật là may mắn khi có chồng tâm lý và gia đình chồng tốt như vậy. Tuy nhiên, sau 5 tháng về nhà chồng, ông bà vẫn chưa thấy tôi làm gì với số tiền hồi môn nên cũng suốt ruột, thỉnh thoảng có hỏi hai đứa dự tính khi nào ra ở riêng, mua nhà mới… Tuy tôi cũng hơi khó chịu, nhưng nghĩ ông bà quan tâm mình nên mới hỏi chứ không có ý gì. Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời “Giờ tụi con đang còn khó khăn, nên cứ ở với bố mẹ trước khi nào kinh tế ổn định sẽ ra ở riêng ạ”. Nghe tôi nói vậy ông bà cũng không nói gì thêm.

Tuy nhiên, càng ngày tôi thấy mình càng mệt mỏi, một hôm vừa mới đến công ty, tôi đau bụng dữ dội và nhờ đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, bác sĩ chỉ định tôi phải sinh non. May mắn là mẹ tròn con vuông. Sau khi sinh được một tháng, bố mẹ chồng cũng ngỏ lời, sẽ giúp tôi giữ tiền hồi môn và tiền thai sản, sau đó còn cho thêm 200 triệu để hai đứa có điều kiện mua nhà to và rộng rãi hơn. Khi nào cần thì có thể nói để ông bà đưa lại, người nhà hơn nhau là ở chỗ tin cậy.

Nghe bố mẹ chồng nói vậy tôi cũng bối rối và lo nghĩ, nên nói lại là để hôm sau con đưa. Tôi tính đợi bàn với chồng rồi mới quyết định có đưa cho bố mẹ chồng hay không. Thực lòng, tôi không muốn đưa, nhưng bố mẹ chồng đã mở lời rồi mà không đưa thì cũng ngại.

Tuy nhiên, buổi tối khi chồng đi làm về thì tôi lại quên mất phải bàn bạc với chồng về chuyện này. Do ban ngày con quấy khóc nên gần tối tôi đã buồn ngủ, đến khoảng 8 giờ tối tôi đói, giật mình tỉnh dậy, đi xuống bếp để kiếm gì ăn thì thấy bố mẹ chồng đang to nhỏ với chồng. Chắc tưởng tôi ngủ say, bố mẹ chồng và chồng nói chuyện ở ngoài phòng khách luôn mà không cần vào phòng riêng. Tôi chết sững khi nghe được bố mẹ chồng nói: “Nếu vợ mày có hỏi ý kiến về việc có nên đưa số tiền của hồi môn và thai sản cho tao giữ thì mày nên đồng ý nghe chưa? Tiếng chồng tôi tiếp ngay sau đó: “Bố mẹ tưởng vợ con dễ ăn lắm ấy hả, mất cả năm trời con mới cưa đổ đấy, không phải vì thấy nhà nó có điều kiện thì ai đời con lại lấy một người đã qua một đời chồng bao giờ”.

Tai tôi như ù đi. Thật không ngờ gia đình chồng lại có bộ mặt giả tạo như vậy. Trong lòng tôi giờ chỉ thấy khinh bỉ sự quan tâm giả dối của họ. Sau khi biết tất cả sự thật, tôi xác định sẽ không đời nào đưa số tiền hồi môn và tiền nghỉ thai sản ấy cho chồng hay bố mẹ chồng. Đợi khi nào con cứng cáp, tôi sẽ ly hôn. Tôi quá chán nản gia đình nhà chồng rồi. Số tôi thật khổ, hai đời chồng mà tôi cũng chưa thể tìm được bến đậu hạnh phúc cho riêng mình.