Từng 2 lần tóm chồng 'trai trên gái dưới' với ả nhân tình, lần này tôi không còn 'khóc như mưa' mà chỉ lục túi ả ta lấy 20k rồi bỏ đi nhưng khiến gã chồng bội bạc phải quỳ gối van nài

Tâm sự 23/11/2022 09:51

Tôi tự nhủ, lần này mình sẽ vạch mặt Tài và quyết tâm ly dị. Tôi sẽ không vì những lời hứa hẹn của anh mà cho thêm một cơ hội nào nữa…

Tài ngoại tình! Tôi biết được cũng chẳng khó khăn gì, nhìn cái cách anh hờ hững với vợ, vội vàng với con mà đoán được ngay. Chưa kể, điện thoại thì giấu kỹ như báu vật. Có lần, con gái út trót mở xem YouTube chưa xin phép mà anh lao ra mắng con té tát, tới mức nó phát khóc. Tôi không nói gì, chỉ ra dắt con vào phòng để dỗ dành. 

Đây là lần thứ 3 anh có mối quan hệ bên ngoài dù 2 lần trước đó thề sống thề chết sẽ không phản bội tôi. Đúng là lời hứa của gã đàn ông từng ngoại tình thì không đáng tin! Tôi tự nhủ, lần này mình sẽ vạch mặt Tài và quyết tâm ly dị. Tôi sẽ không vì những lời hứa hẹn của anh mà cho thêm một cơ hội nào nữa… Cũng không cần vì con mà tiếp tục chịu đựng gã chồng trăng hoa này nữa.

Từng 2 lần tóm chồng 'trai trên gái dưới' với ả nhân tình, lần này tôi không còn 'khóc như mưa' mà chỉ lục túi ả ta lấy 20k rồi bỏ đi nhưng khiến gã chồng bội bạc phải quỳ gối van nài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và tôi lên kế hoạch…

Khoảng 2 tuần trước, tôi nói với Tài sẽ đưa con về ngoại, vì chúng được nghỉ học, không có ai trông. Đương nhiên, để anh thoải mái chuyện cặp kè với bồ, tôi cũng phải đi vắng. Thế nên, tôi vờ vĩnh bảo: "Các con ít khi xa bố mẹ lâu ngày, em ở lại khoảng 3 - 4 hôm cho quen. Dù sao công ty em cũng tạo điều kiện cho nhân viên được làm ở nhà. Anh ở lại Hà Nội ổn chứ?"

Tài hí hửng gật đầu ngay, ôm vợ bảo: "Ừ, ba mẹ con về quê nghỉ ngơi ít ngày. Anh ở đây tự lo được hết mà. Em xin làm online được thì xin luôn cả tuần đi!"

Tôi cười nhạt, tạm biệt chồng rồi kéo vali cho 2 con ra xe. Lâu lắm rồi mới thấy chồng mình tình cảm và nhẹ nhàng như thế, nhưng lại vì muốn "tống khứ" vợ và con nhanh nhanh cho khuất mắt. Tôi đau lòng vô cùng!

Ngay ngày hôm sau, tôi quay ngược lại Hà Nội. Tôi vào nhà, quả như dự đoán, đôi giày cao gót lạ xuất hiện trên tủ giày. Phòng khách bừa bộn, lanh tanh bành, còn có cả áo khoác, áo len của phụ nữ. Nhìn khá trẻ!

Tôi mặc kệ mọi thứ, vào phòng của 2 con ngủ 1 giấc, chờ tới tối chồng và cô ta về thì bắt tại trận. Đúng như dự đoán của tôi, 8h tối, cả hai trở về nhà.

Từng 2 lần tóm chồng 'trai trên gái dưới' với ả nhân tình, lần này tôi không còn 'khóc như mưa' mà chỉ lục túi ả ta lấy 20k rồi bỏ đi nhưng khiến gã chồng bội bạc phải quỳ gối van nài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không quá bất ngờ, nhưng vẫn bàng hoàng phát hiện đó chính là cấp dưới của anh. Tiếp tục ngậm đắng nuốt cay, chờ họ vào phòng ngủ rồi tôi mới nhẹ nhàng tiến tới. Tài hốt hoảng, cô ả kia thì sợ hãi. Nhưng tôi chỉ bảo: "Hai người tiếp tục đi, tôi sẽ không làm phiền. À, tôi xin mấy đồng trong túi của cô nhé!"

Rồi tự lấy túi của cô ta, toàn tiền lẻ, nhưng có 1 chiếc thẻ mang tên Tài. Tôi rút ra tờ 20k, rồi bỏ đi. Tài chạy theo, rối rít xin lỗi nhưng tôi gạt đi: "Em sẽ mang số tiền ít ỏi này về đưa cho 2 đứa nhỏ, nói với chúng rằng bố chúng đem hết tiền cho bồ rồi. Và anh cũng chuẩn bị kí vào đơn ly hôn đi, không ai ngu ngốc mà đi tin lời kẻ bội bạc tới 3 lần cả!"

Long chỉ thiếu nước quỳ xuống, giọng điệu đầy sợ hãi cầu xin tôi: "Anh xin lỗi, chuyện này em đừng để các con biết được không? Lỗi là do anh, nhưng anh xin em đừng khiến các con coi thường, căm ghét bố chúng..."

Cả 3 lần biết anh ngoại tình, đây là lần đầu anh sợ tới mức như thế. Tôi cũng nghĩ, mình chỉ dọa anh chút thôi. Tôi không muốn 2 đứa trẻ đang độ tuổi tiểu học phải lo nghĩ về vấn đề giữa bố mẹ chúng, nhưng tôi chắc chắn sẽ ly hôn... 

Trong bữa cơm 3 người, chồng tôi cười nhạt đưa ra mấy tấm ảnh trong điện thoại khiến em chồng tái mặt, rối rít xin tha thứ (P2)

Trong bữa cơm 3 người, chồng tôi cười nhạt đưa ra mấy tấm ảnh trong điện thoại khiến em chồng tái mặt, rối rít xin tha thứ (P2)

Tôi nhìn thái độ của chồng, không tin rằng anh ấy lại thẳng tay đuổi em gái mình ra khỏi nhà như thế.

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