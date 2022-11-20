Chuẩn bị chụp ảnh cưới với chồng mới, tôi chưa kịp hả hê khi thấy bộ dạng thê thảm của gã chồng cũ bội bạc thì lời đề nghị của hắn càng sốc hơn...

Tâm sự 20/11/2022 09:10

Đúng vào ngày tôi chuẩn bị đi chụp ảnh cưới thì chồng cũ lại xuất hiện. So với 3 năm trước, anh ta trông tàn tạ và rất khổ sở.

Có lẽ tôi phải kể về hai năm trước. Ngày ấy, tôi ở nhà nội trợ và chăm con. Còn chồng cũ thì đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thời điểm đó gia đình tôi xảy ra một số chuyện dẫn đến khó khăn tài chính. Vì thế, tôi luôn phải chịu áp lực từ chồng cũ. Anh ta cho rằng vợ chỉ là một kẻ ăn bám nên không bao giờ tôn trọng những gì mà tôi nói.

Cứ như vậy cho đến khi chồng cũ của tôi có người tình, anh ta bắt đầu bỏ bê gia đình và đòi ly hôn. Lúc đó tôi rất nhu nhược nên đã năm lần bảy lượt níu kéo, chỉ mong anh ta chịu vì con mà suy nghĩ lại. Nhưng không, anh ta ném cho tôi 400 triệu rồi bắt tôi ký đơn. Cuối cùng biết không thể cứu vãn hôn nhân, tôi chấp nhận cầm 400 triệu làm lại cuộc đời và nuôi con.

Tôi vẫn nhớ ngày ra tòa, anh ta gân cổ nói mình sẽ chu cấp tiền nuôi con không thiếu một đồng. Vậy mà sau 3 tháng, anh ta chẳng gửi cho con được một dây sữa. Gọi mấy lần không được, tôi cũng chẳng làm phiền anh ta nữa. Con tôi sinh ra, tôi sẽ tự mình có trách nhiệm.

Chuẩn bị chụp ảnh cưới với chồng mới, tôi chưa kịp hả hê khi thấy bộ dạng thê thảm của gã chồng cũ bội bạc thì lời đề nghị của hắn càng sốc hơn... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian đen tối ấy, tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có Mạnh. 3 năm qua, anh luôn ở bên, lo lắng cho mẹ con tôi. Nhưng phải đến một năm trở lại đây, tôi mới chấp nhận tình cảm mà Mạnh dành cho mình.

Sau khi tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Mạnh là một người chín chắn và trưởng thành. Tôi tin chắc khi làm chồng, làm cha, anh sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ ấy. Chính vì vậy, khi Mạnh cầu hôn, tôi đã gật đầu đồng ý và mong cái kết có hậu sẽ đến với chúng tôi.

Nhưng đúng vào ngày tôi chuẩn bị đi chụp ảnh cưới thì chồng cũ lại xuất hiện. So với 3 năm trước, anh ta trông tàn tạ và rất khổ sở. Biết tôi đã có người đàn ông mới, anh ta quỳ xuống xin tôi hãy vì con mà suy nghĩ lại. Không những thế, anh ta nói mình bị ung thư, thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Trong những ngày cuối đời, anh ta chỉ có một ước nguyện đó là cùng tôi và con sống vui vẻ để con tôi có những kỷ niệm đẹp về bố. Để chứng minh, anh ta còn cho tôi xem kết quả khám bệnh.

Chuẩn bị chụp ảnh cưới với chồng mới, tôi chưa kịp hả hê khi thấy bộ dạng thê thảm của gã chồng cũ bội bạc thì lời đề nghị của hắn càng sốc hơn... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tôi đã không còn tình yêu nhưng cũng thương hại chồng cũ. 3 năm qua anh ta đã không làm tròn trách nhiệm một người bố, bây giờ ân hận cũng không có gì lạ. Chỉ là tôi đang băn khoăn không biết thế nào. Làm đám cưới rồi cùng con sống với chồng mới trong lúc chồng cũ lâm nguy, tôi thấy không thoải mái tư tưởng. Tôi có nên nói cho Mạnh biết và xin anh lùi đám cưới lại không mọi người?

Một giờ sáng, âm thầm ra đón chồng nhưng tôi phải chết sững khi thấy anh bước ra từ cửa nhà hàng xóm, kinh tởm hơn là bộ váy mỏng tanh trên người ả ta!

Một giờ sáng, âm thầm ra đón chồng nhưng tôi phải chết sững khi thấy anh bước ra từ cửa nhà hàng xóm, kinh tởm hơn là bộ váy mỏng tanh trên người ả ta!

Như tôi nói ở trên, chồng tôi làm thêm ca đêm, bình thường anh về giờ đó thì tôi đã ngủ. Chồng cũng rất nhẹ nhàng đi vào nhà tránh làm tôi thức giấc.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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