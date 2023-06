Từ ngày bố tôi mất, 2h sáng tỉnh giấc lại chẳng thấy vợ đâu, lén theo dõi vạch trần chuyện mờ ám để rồi lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt

Bố tôi mới qua đời cách đây nửa tháng. Tôi là con trai duy nhất của ông bà, em gái tôi thì đã kết hôn về nhà chồng rồi. Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được gần 4 năm, sau đám cưới đến giờ chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ. Hai vợ chồng tôi mới sinh được một bé gái đầu lòng, năm nay hơn 2 tuổi.

Từ ngày bố mất, mới đầu tôi không để ý lắm vì vốn tôi ngủ say do công việc thường ngày ở cửa hàng rất vất vả, mệt nhọc. Vợ chồng tôi có mở một cửa hàng nhỏ, chủ yếu do tôi trông nom và quản lý. Thi thoảng bận quá vợ cũng ra giúp nhưng cô ấy phần lớn thời gian ở nhà trông con và nội trợ, cơm nước, đồng thời chăm sóc bố mẹ chồng.