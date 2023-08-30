Trong cơn say, tôi vào nhầm phòng khách sạn và trải qua một đêm nồng cháy, sáng ra nhìn thấy người chung giường mà tôi tái mặt

Tâm sự 30/08/2023 20:33

Hiểu ý tôi, anh bắt đầu lần mò từng ngóc ngách, lướt qua từng thớ thịt như thể anh yêu cơ thể tôi hơn tất thấy mọi thứ - điều mà anh chưa từng làm trước đây.

Cách đây hơn 2 tuần nhóm bạn tôi sau nhiều ngày lên kế hoạch thì cũng có 1 chuyến đi Tam Đảo cùng nhau. Đêm đó, sau khi chơi chán chê chúng tôi đốt lửa nướng gà trong homestay và uống chút rượu rồi chơi trò nói thật. Vì vui nên tôi uống hơi nhiều. Lúc này, anh người yêu của tôi lên phòng trước, tôi mải chơi với bạn nên nói sẽ lên sau.

Trong lúc hơi say, tôi mò mẫm đi về phòng, sẵn hơi men trong người, lại ở 1 khung cảnh lãng mạn, tôi lao vào anh, chui vào lòng nũng nịu. Hiểu ý tôi, anh bắt đầu lần mò từng ngóc ngách, lướt qua từng thớ thịt như thể anh yêu cơ thể tôi hơn tất thấy mọi thứ - điều mà anh chưa từng làm trước đây.

Trong cơn say, tôi vào nhầm phòng khách sạn và trải qua một đêm nồng cháy, sáng ra nhìn thấy người chung giường mà tôi tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đê mê trong cảm giác, chút hơi rượu cay nóng còn sót hòa với hơi thở hừng hực của anh… Đêm đó, tôi có một đêm thỏa mãn nhất từ trước tới nay.

Tôi yêu anh 2 năm, quan hệ không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng chán chường vì anh là kiểu người truyền thống chỉ biết “đút ra đút vào” đúng nghĩa. Tôi muốn gì đó hơn như thế, muốn được trân trọng, mơn trớn nhiều hơn.

Lắm lúc, tôi trêu anh là cành gỗ mục, vì nhàm chán kinh khủng. Chưa kể, tôi nghĩ anh bị yếu sinh lý, không hẳn là quá yếu nhưng những cuộc yêu của anh cũng cụt lủn và khô cằn như con người anh vậy.

Tôi mê man trong hạnh phúc rồi ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, tôi dụi đầu vào ngực anh như mọi lần để đánh thức anh dậy nhưng anh vẫn nằm im. Tức quá tôi ngẩng mặt lên định trêu thì đập vào mắt tôi là thằng bạn thân từ nhỏ của mình.

Chuyện này là sao?

Trong cơn say, tôi vào nhầm phòng khách sạn và trải qua một đêm nồng cháy, sáng ra nhìn thấy người chung giường mà tôi tái mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi la lên, nó cũng bừng tỉnh mặt hoang mang không kém tôi là mấy. Thì ra, trong lúc say tôi đi nhầm phòng, thấy có người vào nó cũng đang say nên không nghĩ được nhiều…

Tôi vội vã mặc lại quần áo rồi chạy vội về phòng, anh người yêu vẫn đang ngủ, lúc tỉnh dậy anh hỏi đêm qua tôi ngủ phòng Ngân (cô bạn đi cùng nhóm của tôi) à? Tôi bối rối gật đầu rồi đi tắm cho tỉnh táo.

Nỗi sợ hãi lẫn ngại ngùng khiến cả ngày sau tôi tránh mặt cậu bạn. Mãi tới lúc đi về tôi cũng không dám đi cùng mà bảo người yêu đi chậm lại.

Sau đó tôi tránh mặt cậu ta thêm 2 tuần trời vì không biết phải nói gì. Cậu ta nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn, gọi cho tôi nhiều lần. Tôi đều không dám nghe, không dám đọc.

Một buổi chiều, cậu ta tới tìm tôi. Cậu ta nói sẽ chịu trách nhiệm nếu tôi cần vì người sai là cậu. Hơn nữa cậu ta thích tôi đã lâu, nhưng cứ khi định tỏ tình thì tôi lại yêu người mới nên đành giữ trong lòng.

Trong cơn say, tôi vào nhầm phòng khách sạn và trải qua một đêm nồng cháy, sáng ra nhìn thấy người chung giường mà tôi tái mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ quyết định tiến tới, hay quên chuyện này đi là ở tôi. Tôi nói cậu ta cho tôi thời gian suy nghĩ. Thật ra, việc quan hệ 1 lần với tôi không quá quan trọng vì tôi khá cởi mở trong chuyện tình dục. Thế nhưng, người này lại là bạn thân của tôi, hơn nữa… kĩ năng thì hơn hẳn người yêu hiện tại khiến tôi có chút phân vân.

Từ sau đêm ấy, tôi cảm thấy nhớ cậu ta nhiều hơn, nghĩ tới cậu cả ngày, nghĩ cả những hành động cậu ta làm đêm đó,... tất cả tự nhiên như bản năng. Tôi muốn có 1 người yêu như vậy từ lâu rồi, tôi cũng chán người yêu hiện tại và không xác định gì với anh.

Bây giờ chia tay, chắc chắn tôi là người có lỗi, nhưng nếu không tôi sợ mình sẽ hối hận. Tôi có nên bỏ người yêu để yêu anh bạn thân chỉ vì đời sống tình dục của tôi và cậu ta rất hợp ý nhau không?

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