Tôi lao tới tính túm tóc cô ả nhân tình của chồng để dằn mặt thì cô ta tỏ ra không sợ, đứng lên dạy đời tôi một câu... không sai vào đâu được

Một ai đó đã nói, đàn bà chỉ cần có một người sẵn sàng ở tù với họ cả đời thì họ sẽ đem tất cả tự do để mang cho người ấy. Đối với tôi, điều này không sai. Tôi đã mang tự do của mình để trao cho chồng và muốn anh ấy lúc nào cũng phải ở bên cạnh thì tôi mới yên tâm. Tôi không đồng tình với những phụ nữ để cho chồng thoải mái đi lại ở bên ngoài mà không biết rằng anh ta đang ở đâu với ai và làm gì.

Nhưng nếu một người bị lấy mất đi sự thoải mái và tự do lâu ngày, họ sẽ tìm cách để đoạt lại điều đã mất. Chồng tôi là một người như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Một ngày anh gọi tôi ra và nói một cách thẳng thắn. Anh muốn chia tay. Lý do thật đơn giản là bởi vì anh cần tự do hơn hôn nhân. Anh nói, nếu như không có tự do thì tình yêu cũng trở thành vô nghĩa. Tôi cảm thấy những điều này thật xa vời và thật sự không hiểu được. Tôi gào lên: