Tin lời mách trên mạng, cô vợ cho chồng uống cao trăn và nhận cái kết không ngờ

Tâm sự 25/07/2026 18:53

Trước khi cưới, tôi cũng đắn đo lắm. Ai cũng khuyên rằng bản chất đàn ông khó thay đổi lắm. Đang yêu mà anh ta còn thả thính khắp nơi thì lấy vợ lại càng lộ rõ. Bạn bè đứa nào cũng khuyên tôi đừng dại mà rước của nợ về cho nhọc thân. Nhưng vì quá yêu anh nên tôi đánh liều một phen.

Trước khi cưới, tôi cũng đắn đo lắm. Ai cũng khuyên rằng bản chất đàn ông khó thay đổi lắm. Đang yêu mà anh ta còn thả thính khắp nơi thì lấy vợ lại càng lộ rõ. Bạn bè đứa nào cũng khuyên tôi đừng dại mà rước của nợ về cho nhọc thân. Nhưng vì quá yêu anh nên tôi đánh liều một phen.

Cưới xong, thời gian đầu cuộc sống vợ chồng khá êm. Tôi cố gắng chăm chút bản thân cho mình xinh đẹp hơn thì chồng sẽ không tơ tưởng đến những cô gái bên ngoài nữa. Tôi thấy chồng cũng có biểu hiện tốt. Yêu vợ và chưa thấy điều gì đáng nghi. Tôi mừng lắm.

Nhưng chỉ ba tháng sau cưới thì cái bản tính lăng nhăng của anh lại bộc phát. Tôi thấy anh thường xuyên chat chit trên mạng, khi thấy tôi anh lại tắt điện thoại. Màn hình luôn bật chế độ cài mật khuẩn nên tôi không thể vào được mặc dù rất nghi ngờ.

Tôi bắt đầu lùng sục trên mạng những cách mở mật khẩu trên zalo. Và cuối cùng cũng thuê được một người hack mật khẩu của anh. Tôi lần mò vào zalo anh kiểm tra thì trời ơi, anh không phải chat chit với một cô mà ngay một lúc ba cô. Cô nào cũng đầy rẫy những hình ảnh gợi dục, thô tục mà ngay cả tôi cũng chưa dám gửi cho chồng mình. Đọc những tin nhắn đó mà tôi đỏ mặt. Có hai cô đã từng đi nhà nghỉ với chồng tôi. Vậy là cùng một lúc anh có quan hệ với cả ba người phụ nữ, hai cô bồ và vợ. Tôi đau lắm mặc dù cũng đoán trước được sự việc. Tôi cố bình tĩnh tìm giải pháp vì chính bản thân tôi đã dấn sâu vào vũng bùn lầy này mặc bao nhiêu người ngăn cản.

Tin lời mách trên mạng, cô vợ cho chồng uống cao trăn và nhận cái kết không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói thực, sinh lý của chồng tôi rất mạnh. Tôi đã cố gắng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của anh nhưng có nhiều lúc tôi thấy mình kiệt sức. Bây giờ chưa có con còn chịu đựng được. Chứ lúc có con rồi phải chăm sóc cho con thì lấy thời gian đâu mà phục vụ chồng. Lúc đó, anh ta mà cặp bồ lại mang bệnh về cho vợ con còn khổ nữa. Mà nói anh ta cũng như nước đổ lá khoai thôi, anh ta không chừa được.

Tôi lại lao vào công cuộc tìm cách hãm cái sự sung sức của chồng lại. Tôi nghĩ khi ham muốn giảm bớt thì anh ta sẽ không cặp được. Tôi được hội chị em tư vấn mua cao trăn lén cho chồng uống. Đúng thật, chỉ một thời gian ngắn uống cao trăn, tôi thấy anh ngoan hẳn, ít chát chít trên mạng. Tôi kiểm tra cũng không thấy anh ta cặp với ai nữa. Tôi mừng thầm vì kế hoạch của mình đã thành công.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nối bất hạnh đã ập đến với tôi. Chồng tôi giảm ham muốn cả với tôi. Anh không thèm động vào người tôi suốt một tháng. Có lúc tôi ôm anh đòi hỏi thì anh bực bội gạt tay tôi ra. Họa hoằn lắm thì chấp nhận làm nhiệm vụ cho qua chuyện. Có nhiều đêm, tôi tủi thân nằm khóc một mình sau vụ 'trả bài' không cảm xúc của anh. Tôi cũng không rõ là cao trăn có tác dụng với chuyện sinh lý của chồng hay là tình cảm của anh với tôi đã nguội lạnh. Có phải chính tôi đang chịu hậu quả do mình gây ra hay không?

 

 

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Tôi lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Bố tôi nghiện rượu, mẹ thì quá nhu nhược. Khi chị em tôi lớn hơn một chút, chúng tôi chủ động nói mẹ hãy ly hôn, vậy mà bà nhất quyết không đồng ý chỉ vì sợ người đời dị nghị và các con sau này sẽ khó khăn khi dựng vợ gả chồng. 

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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