Tiểu tam cả gan gửi loạt hình 'ân ân ái ái' với chồng, tôi uất nghẹn vội mách mẹ chồng nhưng nhận lại câu tuyên bố 'dẫn dâu mới về cho mẹ xem mặt'

Vậy mà chiều chủ nhật tuần trước, đang dọn nhà, Quỳnh lại nhận được tin nhắn từ 1 số lạ. Nội dung tin nhắn toàn là những bức ảnh tình tứ, nóng bỏng của Tuấn với một người đàn bà mà cô chưa từng gặp mặt. Ả ta còn khiêu khích cô: "Ở cạnh tôi, chồng chị hạnh phúc thế đó. Trước sau gì anh ấy cũng sẽ cưới tôi thôi".

Quỳnh chia sẻ, hơn chục năm về làm dâu nhà Tuấn, điều khiến cô tâm đắc, hạnh phúc nhất chính là cô được mẹ chồng tâm lý, thương con dâu hết lòng. Quỳnh sinh được 2 đứa con kháu khỉnh, thông minh. Quỳnh nghĩ, với cô thế là đủ, bởi cô hiểu cuộc đời không có gì là hoàn hảo, hôn nhân lại càng không. Vậy nên cô chấp nhận những khuyết điểm ấy của Tuấn mà không một lời than trách.

Câu trả lời của Tuấn làm Quỳnh khóc cạn nước mắt. Tuyệt vọng cô tìm tới mẹ chồng mong bà can thiệp, khuyên răn Tuấn giúp cô. Bà nghe xong, thở dài: "Thôi, con cứ bình tình rồi mẹ sẽ nghĩ cách".

Uất ức ngập tràn, ngay lập tức Quỳnh gọi chồng xuống chất vấn. Nghĩ Tuấn sẽ cuống cuồng mà van xin vợ tha thứ nhưng không, thái độ của anh mới thật sự khiến Quỳnh sốc nặng. Anh dửng dưng thừa nhận tất cả: "Phải, đúng là anh có mối quan hệ khác bên ngoài nhưng nó không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình mình. Tuyệt đối anh sẽ không bỏ cô ấy".

Trưa hôm sau, ả bồ của Tuấn lại tiếp tục gọi điện khiêu khích Quỳnh khiến vợ chồng cô lại có trận cãi vã nảy lửa. Ngang qua phòng con trai, thấy hai người đang to tiếng, mẹ Tuấn nhẹ nhàng đi vào lên tiếng: "Vợ chồng sống mà không còn tình cảm thì chia tay đi. Cãi vã làm gì nhiều cho ảnh hưởng tới tâm hồn của mấy đứa nhỏ".

Vừa nói bà vừa nhìn sang con trai: "Nếu cô ta thật sự muốn đến với con tới thế thì con cứ đưa cô ta về đây. Mẹ muốn xem con dâu mới của mẹ như thế nào".

Nghe mẹ chồng nói, Quỳnh điếng người. Cô cảm giác như bị mẹ chồng phản bội. Trước giờ bà luôn yêu thương, bênh vực cô. Vậy mà giờ con trai có người đàn bà khác, bà đã lập tức quay lưng lại với con dâu. Bảo làm sao cô không sốc cho được. Nghĩ tuyệt vọng, Quỳnh gấp luôn đồ bỏ về nhà ngoại tính chuyện ly hôn.

Còn Tuấn, được mẹ mở lời, anh hí hửng tới đón cô bồ về giới thiệu. Ai ngờ vừa tới phòng khách, cả hai đã giật thót người thấy mẹ Tuấn la hét ném đồ tung tóe khắp cả nhà.

Thấy con trai về, bà cứ vừa khóc vừa cười chạy lại vuốt ve con trai khiến Tuấn tái mặt chẳng hiểu chuyện là như thế nào. Đã vậy, vừa thấy anh chỉ sang ả bồ giới thiệu, bà bà đã túm luôn tóc ả dúi xuống bàn, miệng liên tục gào hét: "Đồ ăn trộm, đồ ăn cắp. Tao tìm mày suốt từ qua tới giờ. Tao tìm thấy mày rồi".

Tuấn cuống cuồng gỡ mãi bà mới chịu bỏ tay ra. Người tình Tuấn vừa sợ vừa tức, quay lại hỏi anh: "Hóa ra mẹ anh bị điên hả? Sao anh không kể với em ngay từ đầu?".

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Tuấn còn chưa kịp giải thích, mẹ anh đã đứng lên đòi đi vệ sinh. Tuấn đưa bà vào bên trong mà bà không chịu cứ đòi cầm bô ra giữa nhà ngồi, còn chỉ đích danh bắt bồ của anh tí phải đổ bô cho bà. Ả nghe vậy xanh mắt nhìn Tuấn rồi đứng thốc lên nói với anh: "Mẹ anh điên mà anh giấu tôi. Lấy anh để tôi phải chăm bà già điên dở này thì thôi khỏi nhé".

Nói rồi ả xách túi về thẳng khiến Tuấn đờ đẫn ngồi nhìn. Tới lúc bồ của con trai đi khuất, mẹ Tuấn mới nhìn con trai cười: "Sao rồi, con mở mắt ra chưa? Con dâu tương lai con của mẹ vừa thấy mẹ chồng thần trí không bình thường nó đã sợ mà bỏ con vội đó. Nó sợ sau này phải chăm bà già này.

Nói cho con nghe, mẹ không bao giờ chấp nhận thứ con dâu đó. Giờ thì con hiểu vì sao trong lòng mẹ chỉ coi mình cái Quỳnh là dâu rồi chứ. 5 năm trước khi mẹ ốm tới mức nằm liệt, ăn ngủ vệ sinh tại chỗ, nó không quản ngày đêm nâng giấc, đổ bô cho mẹ không 1 lời kêu than. Vì cái gia đình này, nó không từ 1 việc khó khổ nào. Vậy mà con lỡ lòng phụ tình nó".

Nghe mẹ nói, Tuấn đứng như trời trồng. Ngay tối ấy anh nhờ mẹ đưa sang nhà xin lỗi bố mẹ vợ. Anh xin gặp Quỳnh để giải thích van xin. Quỳnh kể trước đó, mẹ Tuấn đã gọi điện sang kể đầu đuôi lại chuyện bà vờ tâm thần để dọa bồ của Tuấn khiến cô nghe vừa buồn cười, vừa cảm kích tấm lòng bà dành cho cô. Vậy nên 1 phần cũng vì bà, phần nữa vì con mà dù còn giận Tuấn nhưng Quỳnh vẫn cố nhắm mắt bỏ qua cho anh 1 lần. Quỳnh chia sẻ thêm, sau lần ấy, anh tịt hẳn thói trăng hoa, không bao giờ dám nghĩ tới chuyện phụ lòng vợ nữa.