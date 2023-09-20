Thấy con dâu đang giặt quần lót cho tiểu tam, mẹ chồng tức giận lao vào phòng ném vào mặt con trai và đưa ra tuyên bố sốc: ‘sổ tiết kiệm 2 tỷ tao sẽ giao lại cho con dâu’

Tâm sự 20/09/2023 01:05

Dường như trong người đang có men rượu càng khiến Nam nóng tính, anh bấm số gọi bồ đến thật. Cô ta vừa bước vào, Nam đã bế thốc lên giường, thấy thái độ bồ sợ sệt, Nam nói: "Không việc gì phải sợ, con vợ anh nó ngu lắm, chiều anh vài hiệp đi"

Ngày cưới Nam, Nhung biết anh có tính vũ phu, gia trưởng lại thêm mê gái nhưng vì yêu mà cô nguyện bỏ qua hết, hơn nữa Nhung nghĩ với tính cách thích chịu đựng của mình thì rồi 2 người sẽ chung sống hòa hợp và mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Thế nhưng, không giống như Nhung nghĩ, cô càng nhân nhượng thì chồng cô càng lấn tới, anh coi vợ không ra gì, lúc nào cũng mắng nhiếc rủa sả cô như người ăn kẻ ở trong nhà.

Thấy con dâu đang giặt quần lót cho tiểu tam, mẹ chồng tức giận lao vào phòng ném vào mặt con trai và đưa ra tuyên bố sốc: ‘sổ tiết kiệm 2 tỷ tao sẽ giao lại cho con dâu’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần, mẹ Nam sang thăm đã chứng kiến cảnh con trai bắt nạt vợ, tuy bà nhắc nhở nhiều nhưng Nam vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi.

Dạo gần đây, Nam còn cặp bồ với cô đồng nghiệp mới vào. Qua thái độ của chồng, Nhung biết được anh đang ngoại tình nhưng Nhung không dám lên tiếng mà chỉ chờ cơ hội ngồi lại phân tích nói rõ cho chồng hiểu.

Hôm đó, thấy chồng đi 7 giờ tối đã về, Nhung ra đỡ anh rồi nói:

- Sao hôm nay anh về sớm thế? Chuyện lạ nhỉ.

Nào ngờ, nghe câu nói đó xong, Nam bỗng nhiên tức giận:

- Tôi về muộn cô cũng nói, về sớm cô cũng nói, tôi phải sống sao mới hài lòng cô đây?

Nhung ú ớ:

- Em chỉ thấy lạ thì nói thế thôi mà, với lại em biết anh ra ngoài làm gì, chẳng qua em không nói thôi.

Nam càng nghe càng giận:

- Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Để tôi gọi người yêu tôi đến cho cô thấy luôn thể.

Thấy con dâu đang giặt quần lót cho tiểu tam, mẹ chồng tức giận lao vào phòng ném vào mặt con trai và đưa ra tuyên bố sốc: ‘sổ tiết kiệm 2 tỷ tao sẽ giao lại cho con dâu’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dường như trong người đang có men rượu càng khiến Nam nóng tính, anh bấm số gọi bồ đến thật. Cô ta vừa bước vào, Nam đã bế thốc lên giường, thấy thái độ bồ sợ sệt, Nam nói:

- Không việc gì phải sợ, con vợ anh nó ngu lắm, chiều anh vài hiệp đi.

Trước sự ngỡ ngàng của Nhung, Nam và cô bồ ân ái ngay trên chiếc giường của vợ chồng cô. Nhung chỉ biết ngồi khóc bên ngoài. Tệ hơn, sau khi làm chuyện đó xong, Nam đem chiếc quần lót của bồ ra ném vào mặt vợ:

- Giặt đi cho tôi.

Nhung trợn mắt nhìn thì bị anh quát:

- Nhìn cái gì, tôi bảo cô giặt thì giặt đi, đừng để tôi nóng lên là không xong đâu.

Nhung lúi húi cầm chiếc quần đi giặt, ngờ đâu đúng lúc đó thì mẹ chồng sang chơi. Thấy con dâu đang vừa khóc vừa giặt chiếc quần lót đó còn bên trong phòng thì con trai và cô bồ đang rên rỉ. Bà liền lôi Nhung dậy quát:

- Mày ngu thế con, sao để chồng mày đè đầu cưỡi cổ như thế? Đứng lên!

Nhung ra hiệu im lặng:

- Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng làm thế, mẹ làm thế chỉ được 1 lúc, đến khi mẹ về anh ấy lại lôi con ra đánh tơi tả, con sợ lắm.

Mẹ chồng nghe vậy chua xót đáp:

- Để đấy cho tao!

Nói rồi bà cầm chiếc quần lót còn đầy xà phòng đạp cửa phòng xông vào ném thẳng vào mặt con trai mình:

Thấy con dâu đang giặt quần lót cho tiểu tam, mẹ chồng tức giận lao vào phòng ném vào mặt con trai và đưa ra tuyên bố sốc: ‘sổ tiết kiệm 2 tỷ tao sẽ giao lại cho con dâu’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- 2 đứa khốn nạn, mày tự mang cái thứ dơ bẩn của đứa con gái lăng loàn này đi mà giặt, còn vợ mày, tao dẫn về tao nuôi!

Nam ú ớ nhìn mẹ tức giận:

- Con trai mẹ không bênh lại bênh người ngoài!

- Thế nào là người ngoài, dâu là con, ngày cưới gia đình này đã thề trước hôn trường sẽ chăm sóc tốt cho con dâu nhưng giờ để nó phải chịu tủi cực thế này tao không cam lòng. Mày có thể thất hứa còn tao thì không. Còn nữa, sổ tiết kiệm 2 tỷ tao sẽ giao lại cho con Nhung, còn mày, 1 xu cũng không có.

Nói rồi, bà hùng hổ lao ra dắt tay con dâu về nhà mình, bỏ mặc con trai đang chạy theo năn nỉ cầu xin. Có 1 bà mẹ chồng như thế thì còn gì tuyệt vời hơn?

Con dâu gọi nhân tình của chồng đến tận nhà để đánh ghen, mẹ chồng đứng ngoài cười khẩy, lúc con dâu bị đánh liền chạy vào cho 'tiểu tam' một bài học nhớ đời

Con dâu gọi nhân tình của chồng đến tận nhà để đánh ghen, mẹ chồng đứng ngoài cười khẩy, lúc con dâu bị đánh liền chạy vào cho 'tiểu tam' một bài học nhớ đời

Hôm đó, nhân lúc chồng đi tắm, Linh lén lấy điện thoại của anh nhắn tin cho cô bồ: “Em đến nhà anh nhé, vợ anh đi vắng rồi”.

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