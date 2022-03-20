Thấy chồng lén lút đi qua một nhà trong khu chung cư, vừa nhìn thấy người phụ nữ mở cửa cho chồng, tôi chết sững

Tâm sự 20/03/2022 11:12

Đợi chồng về, tôi hỏi anh cho ra lẽ thì chồng tôi phán một câu xanh rờn:

Chính nhờ sự kiên nhẫn, thấu hiểu của tôi mà anh vượt qua được. Sau đó, anh ngỏ lời cầu hôn tôi, chúng tôi tổ tức đám cưới. Tháng ngày mới cưới, anh rất yêu thương và chăm sóc cho tôi. Tôi sống vui vẻ và hạnh phúc bên người đàn ông mà mình đã chọn.

Nhưng mọi chuyện đổi thay từ một ngày chồng tôi bất ngờ mang về nhà một người đàn ông cao lớn, quyến rũ. Anh nói rằng đây là người họ hàng xa của mình, xin ở nhà tôi tạm một thời gian. Vì nhà tôi có hai phòng ngủ, chúng tôi cũng chưa có con cái. Ban đầu tôi khá bất ngờ vì chồng không hề bàn bạc trước với tôi. Anh chỉ nói vì bố mẹ của người đàn ông kia có ơn nghĩa với nhà anh, nên anh phải giúp đỡ báo ơn.

Tôi không thể thay đổi được chuyện chồng đã quyết nên đành cắn răng chấp nhận. Lạ lùng hơn nữa là từ ngày người đàn ông kia về ở cùng nhà với chúng tôi thì chồng tôi thường xuyên vắng nhà. Thậm chí, chồng tôi đi biệt tăm cả tháng với lý do công tác xa nhà. Chưa kể, người đàn ông lạ mặt kia rất nhiều lần muốn đụng chạm vào tôi. Thậm chí, anh ta còn nói bóng gió ông ăn chả thì bà cũng nên ăn nem.

Thấy chồng lén lút đi qua một nhà trong khu chung cư, vừa nhìn thấy người phụ nữ mở cửa cho chồng, tôi chết sững - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Đến một hôm khi chồng về, tôi theo dõi chồng thì phát hiện anh lén lút đi qua một nhà trong khu chung cư chúng tôi ở. Vừa nhìn thấy người phụ nữ mở cửa cho chồng, tôi chết sững. Đó là người yêu cũ của anh. Tôi suy sụp khi biết mình bị phản bội.

Đợi chồng về, tôi hỏi anh cho ra lẽ thì chồng tôi phán một câu xanh rờn:

“Anh cũng tìm người khác về cho em rồi, anh ta còn đẹp trai khỏe mạnh hơn anh. Em cứ tìm hiểu rồi mình ly hôn. Anh muốn trở về với người yêu cũ”.

Để mặc tôi nước mắt tuôn trào khổ đau, anh lặng lẽ dọn đồ sang nhà người yêu cũ. Chỉ còn tôi và người đàn ông lạ ở lại trong nhà. Anh ta nói với tôi được chồng tôi thuê mỗi tháng 7 triệu để về ở với tôi. Nếu tôi đồng ý ly hôn thì chồng tôi sẽ cho anh ta 50 triệu. Tôi nghe xong thì quá mức phẫn nộ mà đuổi anh ta ra khỏi nhà mình.

Tôi không ngờ người chồng yêu thương mình ngày trước giờ lại tệ bạc như thế. Giờ tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   chuyện gia đình chồng ngoại tình hôn nhân

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