Tan làm về sớm dự định cùng chồng 'hâm nóng' chuyện yêu, nào ngờ anh 'chào đón' tôi bằng cảnh âu yếm cùng cô giúp việc, trên người không mảnh vải che thân

N. chia sẻ: "Mình cưới xong là có bầu, nghỉ việc sinh con, nuôi con nhỏ. Chồng mình làm nghề hướng dẫn viên du lịch, đi nhiều, tiếp xúc người đẹp khắp mọi vùng miền. Đàn ông mà, ai chẳng thích của lạ, nên mình phải nghĩ cách khiến chồng yêu mình điên đảo, ngày nào cũng thèm vợ".

Yêu chồng, chiều chồng, giỏi "chuyện ấy", đấy là tất cả bí quyết giữ chồng của N., cô vợ 32 tuổi có ngoại hình cực kỳ sexy. Cô luôn tự tin với sở thích chăn gối hòa hợp, kèm theo chiêu vắt kiệt sức của mình, chẳng bao giờ có chuyện chồng ngoại tình.

Hàng ngày, cô ấy sang nhà N. lúc 3h chiều, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, sau đó đi đón con gái N. ở lớp mầm non rồi về cho bé ăn uống, tắm rửa. Từ ngày có giúp việc, vợ chồng cô hòa bình hẳn. Cô yên tâm giao con cho giúp việc, có hôm 8-9h tối mới về đến nhà.

Thế nhưng, sau 2 năm ở nhà trông con, N. bắt đầu đi làm lại thì sóng gió nổi lên. Chồng cô khó chịu vì công việc kinh doanh khiến N. bận rộn, đi sớm về muộn. Hai vợ chồng thương lượng mãi, ai cũng muốn phát triển sự nghiệp, vậy là N. thuê cô gái làm giúp việc theo giờ ở xóm trọ gần nhà.

Cô đồng nghiệp bảo: "Mày đừng có tự tin thái quá. Mày đẹp thật, chuyện chăn gối cũng giỏi thật. Nhưng đàn ông ấy mà, lòng tham không có giới hạn đâu. Khi đi làm có khi vì mệt mà không để ý đàn bà khác, chứ em giúp việc đấy sờ sờ trước mặt, chỉ sợ lại nổi gian tình".

Nghe bạn nói vậy, N. cũng hơi chột dạ. Một hôm chồng nhắn tin báo hôm nay giúp việc nghỉ, anh ấy đi tour về từ trưa nên sẽ về sớm đón con và chuẩn bị cơm, vợ cứ yên tâm về muộn. Tự dưng N. muốn gây bất ngờ cho chồng, quyết định bỏ việc lại mai xử lý, về sớm mua thêm món nhậu khoái khẩu cho chồng.

Về đến nhà, mới 4h chiều, cô nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Đoán chắc chồng định tắm xong mới ra ngoài đón con. N. cởi đồ, đẩy cửa vào định "dụ dỗ" chồng đổi gió sau 1 tuần xa nhau.

"Thật kinh tởm. Dưới làn nước ướt át đấy, lão chồng em đang hôn say đắm con bé giúp việc theo giờ mà em tin tưởng hết mực. Nhìn bọn họ em như phát điên. Em hét lên đầy phẫn nộ rồi đóng sập cửa lại.

Em ngồi run rẩy trên sofa đợi hai kẻ khốn nạn bước ra. Sau 5 phút chúng nó dắt díu nhau ra. Con bé kia mặt xanh lét nhìn em sợ sệt, còn chồng em có vẻ tỉnh bơ như không.

Ảnh minh họa: Internet

Nó quỳ xuống dưới chân em xin tha thứ. Nó bảo anh chủ nhà quyến rũ nó, rồi nó không cố ý phá hoại gia đình em. Nó sợ em làm ầm ĩ lên thì đến tai bố mẹ và nhà trường. Em khinh nó quá, nhưng biết là đánh thì phải đánh thằng chồng mình chứ không phải nó.

Thực sự em phải thốt lên câu 'Đàn ông ăn no ấm cật, dậm dật mọi nơi'. Chồng em đợi con bé kia về, mới ngồi xuống nói chuyện với em. Đã không nhận lỗi, anh ta còn bảo tại em thuê giúp việc trẻ, chính em tạo điều kiện cho anh ta hư hỏng. Nếu em chấp nhận ở nhà chăm con thì đã không có chuyện chồng ngoại tình".

Sau câu nói trơ trẽn của chồng, N. quyết định ly hôn, nhận quyền nuôi con. Cô luôn thấy mình là người phụ nữ chiều chồng nhất thế gian này, vậy mà cũng không khiến anh ta biết trân trọng. Đàn bà chẳng lẽ phải hy sinh hết sự nghiệp, chấp nhận đóng mình sau cánh cửa mới giữ được chồng? Làm vậy, có khi vẫn mất chồng mà trong túi chẳng có đồng nào nuôi thân cũng nên.

Thực sự, với đàn ông, đừng tạo bất kỳ cơ hội nào cho anh ta động lòng. Bản chất tham lam, thích nếm của lạ, có mới nới cũ sẽ bộc lộ ngay khi "mỡ đến miệng mèo". Câu chuyện chồng ngoại tình của N. đáng để các chị em rút kinh nghiệm.