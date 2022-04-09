Tâm sự của gã đàn ông “ăn vụng” bị bắt tại trận: Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng

Tâm sự 09/04/2022 13:00

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, cũng không muốn tiếp tục sống với vợ. Sau cuộc đánh ghen, tôi đã không còn đường quay về.

Nói trắng ra, ai cũng có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Đó là những khoảnh khắc nhớ nhung người yêu cũ, rung động trước một người khác ngoài bạn đời... Phụ nữ thì sao tôi không biết, nhưng đàn ông chúng tôi xem việc đó là chuyện bình thường. Chuyện lên giường với một ai khác cũng không quá nghiêm trọng, miễn là chúng tôi trở về và vẫn hoàn thành tất cả trách nhiệm và bổn phận của mình.

Nhu cầu sinh lí cũng giống như những nhu cầu khác. Qua đi khoảnh khắc ấy rồi, lòng tôi chỉ có mình vợ. Tôi ăn nằm nhưng trong đầu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ vợ con. Như thế thì có gì là quá đáng?

Dạo này tôi có cặp kè với một cô bé mới vào thực tập ở công ty. Sinh viên mà, non nớt, quê mùa một chút nhưng được cái cao ráo, dễ nhìn. Thế là tôi giúp đỡ em ấy tận tình, cầm tay chỉ việc trong mọi chuyện công ty giao. Khỏi phải nói, cô bé ấy có phần ngưỡng mộ tôi lắm. Chẳng khó gì để rót vào tai những lời mật ngọt và đưa cô ấy lên giường.

Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ như những lần trước. Nghĩa là xong đợt thực tập thì đường ai nấy đi. Cùng lắm là cô bé ấy sẽ nhỏ vài giọt nước mắt rồi thì cũng thôi. Nhưng tôi đã sai. Vợ tôi bắt quả tang khi chúng tôi vào khách sạn. Cô ấy còn dẫn theo mấy chị em họ hàng của mình để quay clip làm bằng chứng.

Cô nhân tình thì quá sửng sốt vì không biết chuyện gì xảy ra. Khi nhận ra tôi đã có vợ con thì cô ấy giáng cho tôi mấy bạt tai đau điếng. Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Sau khi nghe cô sinh viên phân trần, vợ tôi hiểu ra cô ấy bị lừa nên cho về. Còn tôi, chẳng biết chui đầu vào đâu nữa.

Tâm sự của gã đàn ông “ăn vụng” bị bắt tại trận: Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công ty biết chuyện tôi bị vợ bắt tại trận, rầm rì bàn tán, cười cợt. Trước nay, bước vào công ty tôi luôn tự tin mà giờ phải cúi gầm mặt. Còn đối với họ hàng bên vợ, gần như ai cũng biết chuyện tôi “ăn vụng”. Tôi biết họ nói xấu, mỉa mai, cười nhạo sau lưng tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ, không biết phải làm như thế nào nữa.

Vợ tôi nói, đánh ghen để cho tôi chừa cái tật lăng nhăng bay bướm mà sau này tỉnh ngộ ra. Cô ấy sẽ tha thứ nếu như tôi hối hận mà quay về nhà. Nhưng sau tất cả tôi có thể làm lại được ư? Sau trận đánh ghen ấy, tôi gần như đã mất mọi thứ. Cái đáng xấu hổ nhất là mất danh dự: đồng nghiệp coi thường, ngay cả bà con bên vợ cũng coi rẻ tôi.

Có thể tôi đã sai, nhưng nếu còn muốn tôi quay về tại sao vợ tôi lại có thể hành động như thế? Cô ấy có thể hẹn riêng tôi và nhân tình ra nói chuyện, có thể xử lí khéo léo hơn mà. Đằng này đi rêu rao cho tất cả mọi người, khóc lóc với cha mẹ tôi rằng tôi dối trá.

Chuyện đánh ghen ấy cả công ty ai cũng biết, tôi còn uy tín nào mà làm việc? Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, cũng không muốn tiếp tục sống với vợ. Sau cuộc đánh ghen, tôi đã không còn đường quay về.

Đàn bà nghèo tiền bạc khổ 1, có chồng ngoại tình khổ sở gấp trăm lần...

Đàn bà nghèo tiền bạc khổ 1, có chồng ngoại tình khổ sở gấp trăm lần...

Có chồng ngoại tình, đàn bà như đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Thương cho phận đàn bà, sinh ra đã gánh nhiều thiệt thòi, lấy nhầm chồng tệ bạc còn tủi nhục, cay đắng biết bao nhiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen chuyện gia đình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 35 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận