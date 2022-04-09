Đàn bà nghèo tiền bạc khổ 1, có chồng ngoại tình khổ sở gấp trăm lần...

Tâm sự 09/04/2022 09:59

Có chồng ngoại tình, đàn bà như đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Thương cho phận đàn bà, sinh ra đã gánh nhiều thiệt thòi, lấy nhầm chồng tệ bạc còn tủi nhục, cay đắng biết bao nhiêu.

Điều gì làm cho một người đàn bà đau khổ, tuyệt vọng nhất? Đó chẳng phải là thiếu thốn vật chất, chẳng phải không được sang giàu, không nhiều phấn son như những người đàn bà khác. Với phụ nữ, đau khổ nhất chính là người chồng, người cha của con mình phản bội. Đàn bà nghèo tiền bạc khổ sở 1, nhưng đàn bà có chồng ngoại tình thì nỗi khổ ấy gấp cả trăm lần.

Một buổi tối muộn, chị hàng xóm gõ cửa nhà tôi với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt buồn đến thảm hại. Nửa đêm rồi, nhưng dường như tâm sự trong lòng chị nếu không được giãi bày sẽ khiến chị uất nghẹn. Tôi rót cho chị cốc nước mát, ngồi im bên chị. Bình tĩnh hơn một chút, chị mới kể: “Chồng chị ngoại tình em ơi! Chị khổ quá. Hôm nay ảnh về sau một tuần đi công tác. Chị vô tình thấy trong điện thoại anh rất nhiều hình ảnh thân mật với người đàn bà khác. Đây không phải lần đầu chị phát hiện chồng mình ăn vụng. Bao nhiêu lần chị muốn đi, anh ấy lại xin tha thứ. Chị cũng nghĩ vì con mà tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng nó quá sức chịu đựng với chị rồi”.

Đàn bà nghèo tiền bạc khổ 1, có chồng ngoại tình khổ sở gấp trăm lần... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo, bây giờ sống với chồng chỉ vì con. Chồng tuy là một người chồng tệ nhưng lại tốt với con. Cứ mỗi lần bắt gặp chồng trăng hoa, nỗi uất nghẹn trào dâng nhưng thấy chồng mỗi chiều lại quấn quýt, chơi đùa với con chị lại không nỡ tước đi niềm vui ngây thơ của con. Con chị mới học lớp ba, vẫn luôn tin mình có ba, có mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Chị là mẹ, chị không thể để con lớn lên với sự mặc cảm rằng mình thiếu vắng tình cảm của cha được.

Chị là người đàn bà hiền lành, luôn hy sinh lo lắng cho chồng con. Chưa một lần tôi thấy chị cãi lời chồng. Những bữa cơm nhà họ luôn rộn rã tiếng cười. Trước đây, tôi không hề biết rằng, để giữ được mái ấm này chị đã phải chấp nhận bao thói hư, tật xấu của chồng. Anh vẫn làm tròn bổn phận người cha, người chồng nhưng lại có tật trăng hoa. Bao nhiêu lần anh hứa thay đổi nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Chị đau lắm, khổ tâm lắm nhưng còn con, chị biết làm thế nào đây?

Tôi chỉ biết ngồi im bên chị. Nghe chị kể mà cũng thấy đau lòng huống chi người trong cuộc. Người đàn bà như bị vây hãm trong một chiếc lồng. Nỗi đau vây bọc chị, sự hờn ghen tủi nhục cuốn lấy chị. Tự chị có thể thoát ra được nhưng vì con chị vẫn cố chịu đựng, cố chấp nhận cho con tròn hạnh phúc.

Có chồng ngoại tình, đàn bà như đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Thương cho phận đàn bà, sinh ra đã gánh nhiều thiệt thòi, lấy nhầm chồng tệ bạc còn tủi nhục, cay đắng biết bao nhiêu. Tôi chẳng biết khuyên chị thế nào, chỉ mong chị bình tâm và mạnh mẽ để vượt qua gia đoạn khó khăn này.

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Từ khóa:   chuyện gia đình hôn nhân tâm sự gia đình

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