Tặc lưỡi lên giường cùng nhân tình trong lúc vợ đi công tác, đang đến đoạn cao trào, đọc đoạn tin nhắn mới gửi tới tôi chết đứng không nói lên lời

Tâm sự 14/04/2023 06:35

Nói rồi anh đè ngửa cô bồ ra và lột sạch quần áo, 2 người ân ái chừng 5 phút thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Hùng khó chịu không nhấc máy nhưng lại nghe tiếng tin nhắn đến, Hùng bất đắc dĩ đứng lên.

Dạo này, Hùng đi làm thường xuyên về khuya, anh không quan tâm vợ như ngày xưa, kể cả ngày lễ cũng không mua nổi cho vợ 1 bông hoa. Nhưng đúng hôm 20/10, Vân phát hiện chồng mua 1 chiếc dây chuyền mới bọc trong hộp rất đẹp. Cứ ngỡ tặng mình nhưng cuối cùng Hùng lại mang đi đâu mất.

Nhờ vậy, Vân biết được chồng có bồ, cô liền lén lút theo dõi và lên kế hoạch vạch mặt chồng.

Hôm đó, Vân xách vali đi nói với chồng:

Tặc lưỡi lên giường cùng nhân tình trong lúc vợ đi công tác, đang đến đoạn cao trào, đọc đoạn tin nhắn mới gửi tới tôi chết đứng không nói lên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em đi công tác vài ngày, con em đã gửi bên bà ngoại, anh ở nhà tự chăm sóc mình nhé.

Hùng nghe vậy thì sướng rơn người vội gật dầu lia lia. Ngờ đâu, chỉ 1 lúc sau, Hùng đã bấm số gọi bồ:

- Con mái già nhà anh đi công tác rồi, em sang ngay đi có mình anh ở nhà thôi.

10 phút sau, cô bồ đi tới, không ai khác đó chính là em nhân viên cùng phòng của Hùng. Cô ta vừa tới nhà thì Hùng ôm chầm lấy rồi bế vội vào phòng:

- Anh nhớ em quá, hôm nay chúng ta xõa thôi, không phải sợ gì hết.

Nói rồi anh đè ngửa cô bồ ra và lột sạch quần áo, 2 người ân ái chừng 5 phút thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Hùng khó chịu không nhấc máy nhưng lại nghe tiếng tin nhắn đến, Hùng bất đắc dĩ đứng lên:

Tặc lưỡi lên giường cùng nhân tình trong lúc vợ đi công tác, đang đến đoạn cao trào, đọc đoạn tin nhắn mới gửi tới tôi chết đứng không nói lên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Có chuyện gì thế không biết.

Tuy nhiên, khi anh vừa đọc xong tin nhắn từ vợ:

- Chỗ đó của bồ anh thâm thế!

Hùng chết ngất ngồi sụp xuống đất. Lúc đó, Vân từ bên ngoài đi vào vỗ tay:

- Hay lắm, đang xem đến đoạn gay cấn, sao 2 người không tiếp tục đi.

Hùng và cô bộ run rẩy sợ xanh mặt, Hùng ấp úng:

- Sao em…em lại …về giờ này?

Vân thản nhiên trả lời:

-Tôi có đi đâu đâu mà về. Chỉ là cái bẫy để cho anh sa vào thôi, không ngờ nhanh thế. Anh mau xem có cái gì trên facebook này, cảnh giường chiếu nóng bỏng của 2 người vừa nãy đang lan tràn khắp mạng rồi.

Hùng giật bắn mình run run cầm điện thoại vợ đưa, Hùng nhìn thấy vợ đã livestream cảnh vừa rồi giữa mình và bồ thì quỳ xuống dưới chân cô:

- Trời ơi, em làm gì thế này, anh xin em, hãy gỡ xuống ngay đi, xấu chàng hổ ai chứ?

Vân cười khẩy:

- Tôi chả sợ xấu hổ gì cả, loại mặt dày như anh mà cũng sợ ngại à? Có gan làm thì có gan chịu. Mà con bồ anh ngực thâm sì, trông gớm quá, chắc cũng mất trinh lâu rồi hả?

Nói rồi Vân cười ha hả còn cô bồ cũng quỳ luôn xuống chân Vân:

- Chị ơi em xin chị, chị xóa clip đó đi được không? Em thề từ nay không bao giờ qua lại với anh Hùng nhà chị nữa.

Chờ 2 kẻ kia năn nỉ gãy lưỡi, Vân mới nói:

- May cho các người, tôi chỉ để chế độ riêng tư 1 mình xem được thôi, nếu không thì cả bàn dân thiên hạ sẽ ném trứng thối vào mặt các người.

Biết vợ chỉ dọa, Hùng thở phào nhẹ nhõm nhưng vợ anh nói:

- Lần này tôi tạm tha cho anh nhưng nếu còn tái phạm thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chỉ vì tôi nghĩ đến con nên mới làm thế, anh nằm đêm suy nghĩ lại xem mình sống như vậy có xứng đáng làm chồng làm cha không.

Dứt lời cô quay sang ả bồ:

- Nếu không muốn đoạn clip này bị tung lên mạng cho thằng chồng già của cô đánh chết cô thì nghỉ việc ngay và cút khỏi đây đi.

Cô bồ sợ hãi xin thề rồi vác dép bỏ chạy vội.

Bày ra kế sách hoàn hảo tóm gọn chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi nghe câu: 'Tắm lâu thế anh, đằng nào chẳng quen mùi rồi' của osin với chồng

Bày ra kế sách hoàn hảo tóm gọn chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi nghe câu: 'Tắm lâu thế anh, đằng nào chẳng quen mùi rồi' của osin với chồng

Vậy mà được 1 thời gian sau khi lên thành phố, cô ô sin đã thay đổi hoàn toàn khiến Thanh chóng mặt. Cô ta bây giờ ăn diện hơn xưa, còn biết trang điểm đậm trong khi trước kia cô chỉ để mặt mộc hoàn toàn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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