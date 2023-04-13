Chuyện chăn gối của bạn thân bị nhàm chán, cô ta liền kêu tôi ra nói chuyện, lời đề nghị sau đó của cô bạn thân khiến tôi choáng váng

Chả là Dũng - chồng của Mai vốn hơi đuối trong "chuyện ấy", điều này khiến Mai sầu não và thường tìm đến Thúy để tâm sự. Cảm giác cô đơn không được chồng vỗ về khiến Mai bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Trong một lần ghé nhà Thúy để tâm sự, Mai đã "đứng hình" khi vô tình nhìn thấy cơ thể cường tráng của Đạt, lúc đó anh đang ở trần và không hề hay biết đôi mắt như diều hâu của Mai dán chặt vào nửa trên người mình. Từ thời khắc ấy, Mai không thể xóa hình bóng của Đạt ra khỏi tâm trí. Cô bắt đầu ao ước được đụng chạm với chồng của bạn thân.

Thúy sốc đến không dám tin vào tai mình. Bạn thân đang hỏi mượn chồng của cô đấy sao? Thúy cố gắng bình tĩnh giải thích cho bạn thân hiểu: "Tớ hiểu tình hình hiện tại của vợ chồng cậu. Cậu nên đưa anh Dũng đến bác sĩ khám". Mai lắc đầu và khóc lóc: "Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Anh Dũng rất coi trọng thể diện, anh ấy sợ mất mặt khi để người lạ biết chuyện anh ấy bị bất lực. Tớ cầu xin cậu đấy, cho tớ mượn chồng cậu đi!"

Không thể đè nén suy nghĩ thầm kín của mình hơn nữa, Mai quyết định bày tỏ với Thúy. Mai đã nắm chặt tay Thúy rồi bảo: "Chỉ có chồng của cậu mới cứu được lúc này. Tớ muốn được gần gũi đàn ông, chỉ là để xem chồng tớ có thể vì ghen tuông mà khắc phục tình hình. Nếu không hôn nhân giữa tớ và anh Dũng tan vỡ mất!".

Thúy lạnh giọng trả lời: "Yêu cầu của cậu tớ không thể đáp ứng. Đạt là chồng của tớ. Chuyện này không phải cậu muốn là được. Nếu cậu không chịu từ bỏ ý định thì tình bạn của chúng ta chấm dứt!". Mai im lặng không nói gì, cô đứng dậy chào Thúy rồi ra về. Nhưng Mai lại không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Cô sẽ không buông tha Đạt. Rồi Mai trách bạn thân ích kỷ. Thấy rõ là cô đang đau khổ nhưng Thúy vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ đấy thôi. Loại bạn bè như vậy cô không cần. Mai quyết tâm cướp chồng của Thúy để xả cơn giận này.

Từ dạo đó, Mai luôn xuất hiện ở những nơi Đạt thường xuyên lui tới. Có lần, Mai cố tình quyến rũ Đạt khi xuất hiện tại phòng gym. Cô mặc một cái áo cổ khoét sâu, Mai ỡm ờ nói với Đạt: "Gặp anh ở đây thật là trùng hợp. Em mặc chiếc áo này thế nào?".

Không may cho Mai là Thúy đã đem mọi chuyện kể cho Đạt nghe và luôn miệng dặn chồng tránh xa Mai. Thú thật Đạt cũng không hề hứng thú với bạn thân của vợ. Chỉ vì chồng bất lực mà mặt dày đi tán tỉnh chồng của bạn. Anh không tán thành với cách làm của Mai. Chỉ cần tưởng tượng nếu Thúy hành động như Mai, cơn giận dữ của anh lại dâng trào.

Ảnh minh họa: Internet

Đạt cười đầy mỉa mai: "Em mặc cái áo này không tệ, nhưng vợ của anh mặc vào sẽ đẹp hơn em gấp 100 lần!". Đạt vừa dứt lời thì nụ cười trên môi Mai chợt tắt. Đạt không muốn dây dưa với Mai nên anh định rời khỏi phòng tập gym. Tuy nhiên Mai không chịu buông tha cho anh. Cô ả bắt lấy cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của Đạt rồi ưỡn bộ ngực căng đầy về phía Đạt, giọng thỏ thẻ: "Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em sẽ không làm anh hối hận!". Đạt nhìn Mai đầy ẩn ý rồi gật đầu: "Được, em đặt phòng khách sạn trước đi, anh sẽ đến sau!".

Mai vui sướng buông ra cánh tay săn chắc của Đạt, lần này Đạt sẽ chết đứ đừ cô cho xem. Nghĩ đến viễn cảnh Thúy khóc sưng mắt khi biết người chồng đầu ấp tay gối lên giường với bạn thân mà Mai hả hê trong lòng. Mai lập tức đến thẳng khách sạn, sau đó chui vào trong mền đợi Đạt đến. Tiếng gõ cửa vang lên, Mai quyết định "nude" ra mở cửa. Cô chưa kịp nhìn xem là ai đã nói liến thoắng: "Ghét anh ghê, sao anh để em đợi lâu vậy hả?". Vừa dứt lời, nét mặt của Mai trắng bệch bởi người xuất hiện ở cửa không phải Đạt mà chính là người chồng "bất lực" của cô.

Dũng nhìn vợ không mặc gì trên người, giọng điệu lại lả lơi, hỏi làm sao anh không điên cho được? Anh thô lỗ kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Dũng gầm lên đầy giận dữ: "Giỏi lắm, cô dám cắm sừng tôi đúng không?". Mai run sợ quỳ lạy van xin chồng, cô không ngờ Đạt lại dám gài bẫy cô như vậy, cô căm hận vợ chồng Đạt và Thúy đến tận xương tủy.

Mai thất thểu cúi gằm mặt bước theo Dũng rời khỏi khách sạn. Khi ra đến quầy lễ tân, Mai hận vô cùng khi trông thấy vợ chồng Thúy và Đạt đang đứng tình tứ ôm nhau ở sảnh. Mai thật sự muốn lao đến cắn xé cả hai. Họ đã đặt bẫy cô rồi còn dám trưng ra bộ dạng ngọt ngào như thế sao?

Thúy thấy Mai liền bước đến cảnh cáo: "Nếu cậu còn giữ ý định mồi chài chồng của người khác thì cậu sẽ nhận hậu quả cay đắng hơn thế nhiều!". Mai nhìn cô bạn thân với ánh mắt đầy giận dữ rồi cun cút bước theo Dũng. Khi Mai đi lướt qua Đạt, anh chán ghét tránh sang một bên như thể Mai là ổ dịch bệnh mà anh không muốn đến gần. Ánh mắt Mai tối sầm, cô chưa từng nhục nhã như ngày hôm nay.