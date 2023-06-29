Siêu âm là con gái, thấy chồng buồn, vợ mặc đồ sexy gạ 'làm vài nháy để nó biến thành con trai' rồi lao vào nhau không ngừng nghỉ và cái kết...

- Anh ngốc vừa thôi, làm gì mà quan trọng hóa vấn đề thế, gần đẻ em mới nghỉ chứ nghỉ giờ để ăn cám à? Ở nhà chán lắm.

Vừa nghe tin vợ có thai, Nam đã bắt cô nghỉ việc chỉ ở nhà ngồi không để đỡ ảnh hưởng đứa bé. Liên bật cười:

- Thế từ nay làm ít thôi, ngày nào cũng đúng giờ đó anh đưa đón em, nếu thấy về muộn là anh bắt ở nhà luôn đấy nhá.

Nam khuyên mãi vợ không nghe lời, anh đành nói:

Liên gật đầu mỉm cười vì được chồng cưng chiều. Nhưng cho đến khi cái thai được 3 tháng thì Nam giục vợ đi siêu âm giới tính của đứa bé.

Siêu âm là con gái, chồng lo tôi bị bố mẹ dưới quê quở trách - Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ khi bác sĩ thông báo đó là con gái thì bỗng Nam mặt buồn rười rượi. Liên nhìn chồng rồi nói:

- Không ngờ anh cũng trọng nam khinh nữ thế nhỉ? Thế mà em cứ tưởng con nào anh cũng thương như nhau chứ.

Nam cười gượng:

- Không phải anh coi trọng con trai hơn, mà là anh sợ…

Liên tò mò:

- Sợ gì? Sợ không có người nối dõi, sợ không ai chống gậy lúc chết à?

Nam giật mình bịt vội miệng vợ:

- Em đừng nói mấy từ chết chóc gở mồm xui quá xui quá.

- Thế tóm lại là anh sợ cái gì, nói nhanh đi.

Nam bần thần:

- Anh sợ bố mẹ ở quê sẽ trách em không biết đẻ đấy, quê anh nhiều người con dâu bị bố mẹ chồng khinh ghét chỉ vì đẻ con gái. Anh lo cho em.

Liên nghe vậy thì chết đứng cả người, không ngờ anh chồng khờ lại lo lắng cho vợ chứ không phải ích kỷ nghĩ đến bản thân mình.

Liên bỗng phá lên cười rồi nói:

- Em có cách, chờ đến tối nhá.

Cả buổi hôm đó, Nam cứ nôn nao không biết cách của vợ là gì, ai ngờ buổi tối vợ anh mặc bộ váy sexy rồi nói:

- Em nghe người ta nói vợ chồng tích cực quan hệ thì sẽ thay đổi giới tính của thai nhi được đó. Sao? Có muốn làm vài nháy để nó biến thành con trai không?

Nghe vợ nói vậy, Nam ngây thơ hỏi lại:

- Thật á? Thế thì làm luôn.

Nói rồi Nam lao vào vợ nhưng vẫn rất ý tứ nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến đứa con.



Thấy vợ nói vậy, anh liền lao vào và có một đêm cuồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9 tháng 10 ngày, Nam đưa vợ đi đẻ. Nhưng điều khiến anh sốc nặng chính là cô y tá bế đứa bé ra tươi cười nói:

- Chúc mừng anh là 1 bé trai nặng 3,5 kilogram.

Nam trợn tròn mắt ôm con chạy vào reo lên với vợ:

- Vợ ơi..cách của em hay thật con trai, là con trai này.

Thấy vẻ mặt hớn hở của chồng, Liên bật cười nói:

- Anh đúng là đại ngốc, anh nghĩ cách đó biến con gái thành con trai được thật à?

Nam vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì:

- Thế tại sao con chúng ta lại là con trai này? Em nhìn đi.

Bây giờ, Liên mới kể thật:

-Lúc đó em bảo bác sĩ nói dối để thử anh đấy, ai ngờ anh lại ngốc hơn em tưởng tượng. Nhưng qua chuyện đó em biết được con người của anh. Anh xứng đáng là người chồng người cha tốt.

Nam nghe xong thì sốc nặng nhưng anh cứ nhìn đứa con bụ bẫm trên tay là lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Gia đình anh chỉ như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi, anh cảm ơn vợ nhiều lắm.