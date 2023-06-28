Cứ 2h sáng là chồng cõng mẹ liệt đi vệ sinh rất lâu, một đêm mất ngủ, vợ đi theo sau thì 'chết đứng' khi chứng kiến chồng đang 'cõng'...

Tâm sự 28/06/2023 11:37

Lỡ uống ly trà khiến mất ngủ giữa đêm, vợ đi theo chồng xem tình hình thế nào thì tá hỏa phát hiện mẹ chồng vẫn đang ngủ ngon lành.

Vợ chồng Thắng và Hà cưới nhau đến nay đã được hơn 6 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Thắng khi cưới được cô vợ nết na, biết chăm lo cho gia đình như Hà. Nhất là cái việc Hà bàn chồng đưa người mẹ chồng bị liệt lên thành phố chăm sóc. Xưa nay người ta vẫn nói dâu phố sướng quen rồi nên chẳng biết làm gì cả, nhưng với Hà thì ngược lại. Cô một tay chăm mẹ chồng vô cùng chu đáo mà không than vãn bất cứ điều gì.

Đón mẹ chồng lên được hơn 2 tháng thì Hà quyết định thuê ô sin về nhà phụ giúp vì một tay cô làm không xuể. Được bạn bè giới thiệu thì Hà thuê một chị ô sin lớn hơn cô 3 tuổi, từ ngày có chị ô sin thì Hà thấy khỏe hẳn ra. Về phần Thắng thì mới đầu nói có người lạ ở trong nhà anh cũng hơi khó chịu, nhưng sau để vợ bớt vất vả thì anh cũng phải chiều theo ý của Hà. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến dạo gần đây thì mẹ chồng Hà đi vệ sinh không tự chủ được. Lắm hôm trước khi ngủ Hà hỏi mẹ chồng có đi vệ sinh không thì bà lắc đầu, nhưng nửa đêm lại đi cả ra quần rồi dính vào chăn chiếu.

Sáng nào cũng phải thay ga giường rồi chăn chiếu mà trời mưa phơi mãi không khô nên Hà cũng khổ tâm lắm.

- Dạo này mẹ mình đi vệ sinh đêm anh ạ. Em định trả thêm tiền cho ô sin để chị ấy ngủ với mẹ rồi khi mẹ đi vệ sinh là đưa mẹ đi luôn. Như vậy mẹ cũng sạch sẽ hơn.

 

Cứ 2h sáng là chồng cõng mẹ liệt đi vệ sinh rất lâu, một đêm mất ngủ, vợ đi theo sau thì 'chết đứng' khi chứng kiến chồng đang 'cõng'... - Ảnh 1
Chồng nhất quyết đòi hàng đêm cõng mẹ đi vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

- Như vậy sao được, mẹ mình mà để người ngoài chăm là anh không an tâm. Cứ để đêm anh xuống cõng mẹ vệ sinh xong rồi lên ngủ cũng được. Chứ chị ô sin nhà mình không chịu ngủ với người già đâu.

- Có gì mà không ngủ được. Em trả thêm cho mỗi tháng 4 triệu chỉ việc ngủ với mẹ rồi cho bà đi vệ sinh là nhàn hạ quá còn gì.

- Nhưng mà nửa đêm trông mẹ thế sáng ra chị ta lại không làm được việc thì cũng bằng thừa.

- Nhưng mà anh có mẹ đi vệ sinh có ngại không? Hay là để em đưa mẹ đi vệ sinh.

- Ngại gì chứ? Mẹ đẻ anh ra thì anh còn gì ngại, anh phải báo hiếu mẹ chứ. Em không cần phải lo đâu, em đi làm đã vất vả lắm rồi. Hơn nữa mẹ cũng khá nặng...em cõng bà không nổi đâu.

Thế cứ 2 giờ sáng là Thắng lại dậy để cõng mẹ đi vệ sinh, cũng vì thế mà giường chiếu sạch sẽ hơn nên Hà an tâm lắm. Thế nhưng dạo gần đây Hà thấy cứ chồng dậy cõng mẹ đi vệ sin là rất lâu mới lên, mà người lại còn ướt đẫm mồ hôi.

- Anh cõng mẹ hay là làm gì mờ ám thế hả? Người ướt hết thế này không khác gì làm....

- Làm gì?

- Làm chuyện ấy...

- Em lại nghĩ linh tinh rồi đấy. 2 giờ sáng có cô nào mà đi ngoại tình hả? Có vợ đẹp con xinh nên anh chẳng ham hố đâu nhé.

- Thế sao anh đổ mồ hôi thế này.

- Thì tại em đấy, hàng ngày cho mẹ ăn sướng nên cân nặng của mẹ ngày càng tăng. Anh cõng mẹ mà mệt muốn xỉu luôn.

Thấy chồng nói vậy thì Hà ôm Thắng ngủ, cô chỉ trêu chồng thôi chứ đàn ông trên đời này có ngoại tình thì Hà biết Thắng cũng không hư hỏng. Ấy thế nhưng cho đến một ngày thì hôm đó lỡ uống cốc trà nên Hà không tài nào ngủ được. Thế là lúc mà Thắng xuống cõng mẹ đi vệ sinh thì 5 phút sau Hà cũng dậy để xem như nào, ấy thế nhưng lúc qua phòng mẹ chồng thì Hà chết sững thấy bà đang ngủ ngon lành...mà cửa nhà tắm lại sáng.

Cứ 2h sáng là chồng cõng mẹ liệt đi vệ sinh rất lâu, một đêm mất ngủ, vợ đi theo sau thì 'chết đứng' khi chứng kiến chồng đang 'cõng'... - Ảnh 2
Cảnh tượng trong nhà tắm khiến vợ chết đứng - Ảnh minh họa: Internet

Hà tiến lại nhẹ nhàng nhìn vào trong thì chết đứng khi  biết Thắng mồ hôi nhễ nhại là vì cho mẹ chồng đi vệ sinh xong là Khánh lại bận "cõng" ô sin. Không giữ được bình tĩnh Hà lao đến hét lên.

- Có muốn ân ái thì khép chặt cửa vào chồng của em ạ. Anh và ả ô sin rên rỉ đến mức hàng xóm nghe được rồi đấy.

- Em..sao em...Nghe anh giải thích.

- Anh còn muốn giải thích nữa hả? Tôi đúng là mù mắt khi tin tưởng anh, muốn nói gì thì đợi ra tòa đi. Còn giờ tôi sẽ gọi công an để giải quyết chuyện mèo mả gà đồng của 2 kẻ khốn nạn như các người.

Cả chồng lẫn ô sin quỳ xuống xin Hà tha tội nhưng cô không đồng ý, hơn ai hết lúc này Hà căm phẫn người chồng của mình tột cùng.

Mắng con gái vì dám đổ cả mâm cơm thịnh soạn của nhà chồng vào sọt rác, mẹ đẻ 'cứng người' khi biết được sự thật, nhất quyết đón con về lại quê nghèo

Mắng con gái vì dám đổ cả mâm cơm thịnh soạn của nhà chồng vào sọt rác, mẹ đẻ 'cứng người' khi biết được sự thật, nhất quyết đón con về lại quê nghèo

Bà ngỡ ngàng khi thấy con gái mình đang đổ hết bàn ăn thịnh soạn vào sọt rác. Bà vội vàng la con gái thì cô mới bật khóc...

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva chồng ngoại tình với ô sin Tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 59 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa