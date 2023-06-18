Sau mỗi lần 'ân ái' chồng đều đưa vào tay vợ 500 nghìn đồng, vô tình xem thấy dòng tin nhằn trong điện thoại, tôi lạnh người xót xa

Tâm sự 18/06/2023 23:27

Chồng nói với bạn thân đây là điều anh muốn làm khiến tôi phải nhục nhã, tôi không ngờ anh có suy nghĩ như vậy.

Tôi và Vương lấy nhau đã 2 năm. Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình sâu đậm nhưng không có cái kết đẹp. Khi gặp Vương, tôi bị rung động bởi sự dịu dàng và thấu hiểu của anh. Vương chưa từng hỏi tôi về chuyện cũ, anh nói tôn trọng quá khứ của tôi. Tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên anh.

Lấy nhau đã 2 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi không hề kế hoạch, muốn để con đến với mình một cách tự nhiên nhất. Vương cũng không hối thúc tôi dù bị bố mẹ nhắc nhở nhiều lần. Anh còn động viên tôi đừng lo lắng, dù thế nào thì anh cũng ở bên cạnh tôi.

Sau mỗi lần 'ân ái' chồng đều đưa vào tay vợ 500 nghìn đồng, vô tình xem thấy dòng tin nhằn trong điện thoại, tôi lạnh người xót xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng dạo gần đây tôi thấy chồng rất kì lạ. Mỗi lần lên giường với nhau xong, chồng sẽ dúi vào tay tôi 500 nghìn. Nếu là lúc bình thường anh đưa tôi tiền thì tôi chẳng thấy gì lạ. Nhưng sau khi quấn quýt nóng bỏng cùng nhau, chồng lại đưa tiền rồi nói tôi muốn mua gì thì mua thì tôi lại thấy khá khó chịu.

Hành động đó của chồng chẳng khác nào sau khi quan hệ vợ chồng thì anh phải trả cho tôi, còn tôi lấy tiền cho việc phục vụ anh. Chẳng phải chỉ khi đi ra ngoài ăn nằm thì người ta mới đưa tiền hay sao? Tôi bực bội hỏi chồng thì anh nói chẳng có gì, không lẽ tôi lại chê tiền chồng cho sao? Anh còn vừa cười vừa nói có ra ngoài chơi gái thì cũng chẳng đưa nhiều như thế đâu. Tôi không cãi lại chồng nên đành thôi.

 

Dù sao thì ngoài việc đó ra thì chồng đối xử với tôi rất tốt, chẳng có gì bất thường. Chắc vì tôi suy nghĩ nhiều. Tôi cứ nghĩ chồng muốn cho tiền vợ nên đưa thế thôi, có điều thời điểm đưa tiền có hơi nhạy cảm. Tôi suy nghĩ nhiều rồi lại tự hạ thấp bản thân chứ chẳng được gì.

Cho đến một ngày tôi tình cờ thấy dòng tin nhắn của chồng với bạn thân trong đồng nghiệp thì mới vỡ lẽ lý do thật sự:

Sau mỗi lần 'ân ái' chồng đều đưa vào tay vợ 500 nghìn đồng, vô tình xem thấy dòng tin nhằn trong điện thoại, tôi lạnh người xót xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Tao muốn sỉ nhục cô ta bằng cách đó. Tao thương cô ta nhiều như vậy mà cô ta lại lén phén sau lưng tao với gã người yêu cũ. Tao biết cô ta yêu sâu đậm thằng đó nhưng tao chẳng thèm để tâm. Vậy mà khi lấy tao rồi thì cô ta vẫn chứng nào tật nấy! 2 năm chưa có con chắc cũng vì cô ta muốn quay lại với người cũ!”.

Tôi chết sững khi thấy những lời thật lòng chồng nói. Trong đầu tôi nhớ lại ngày hôm đó, tôi thật sự đã đi gặp người yêu cũ. Tôi chỉ tình cờ thấy gặp, trông anh ấy có vẻ không được khỏe lắm, mặt mày xanh xao. Anh ấy nhờ tôi đưa về nhà vì không còn sức để đi. Tôi nể tình cũ nên bắt taxi đưa anh ấy về nhà. Sau đó tôi biết người yêu cũ bị bệnh khá nặng. Tôi cũng chỉ ở lại chăm sóc anh ấy một lúc rồi ra về, chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì.

Tôi nào ngờ chồng lại biết chuyện này, tôi càng không thể minh oan cho bản thân. Chồng không nghe lời tôi giải thích, một mực cho rằng tôi phản bội chồng. Tôi cảm thấy bất lực và khổ sở với tình hình hiện tại. Giờ tôi phải làm sao để chồng tin mình đây?

 

Nửa đêm, người giúp việc bỗng ăn mặc mát mẻ ra ngoài đường, tôi bám theo phía sau thì choáng váng khi bắt gặp điều ấy

Nửa đêm, người giúp việc bỗng ăn mặc mát mẻ ra ngoài đường, tôi bám theo phía sau thì choáng váng khi bắt gặp điều ấy

Chồng tôi cũng thừa nhận tất cả, tôi chỉ giận mình vì sao lại quá dễ dãi và phải gặp điều ấy ngay trong gia đình,

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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