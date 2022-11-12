Sau đêm say bí tỉ, cô giúp việc bỗng chốc trở thành ‘tình 1 đêm’ mặc cho tôi còn thương vợ, hành động sau đó của cô ta mới khiến tôi bất ngờ

Tôi cũng không biết mình phải làm gì khi đã gây ra hành động như vậy.

Vợ tôi đã qua đời 5 năm nay vì bệnh nặng. Lúc vợ qua đời, con trai tôi mới lên 2 tuổi. Thời gian đầu tôi đón mẹ lên nhờ bà chăm sóc thằng bé hộ. Được gần 2 năm thì em trai tôi sinh con nên bà về trông con hộ chú ấy. Tôi đành thuê người giúp việc vì công việc của tôi bận rộn nhiều lúc phải đi công tác. Bắt buộc tôi phải có người đỡ đần trong chuyện chăm sóc con và làm việc nhà.

Vợ tôi đã mất 5 năm rồi nhưng thú thật tôi vẫn chưa có ý định tái hôn. Tôi đã qua lại với vài người bạn gái nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Lúc này tôi lấy vợ mới không những phải chọn vợ cho mình mà còn cần chọn mẹ cho con trai. Mọi thứ thật không dễ dàng. Sáng cuối tuần vừa rồi, tôi đang định ra ngoài vì có hẹn với bạn thì Thảo - tên cô giúp việc trẻ nhà tôi ngượng ngùng gọi lại. Thảo bảo rằng có chuyện muốn thông báo. Nhìn chiếc que thử thai 2 vạch Thảo đưa mà tôi khó hiểu. Nếu Thảo có bạn trai và đã mang thai thì cô ấy cứ xin nghỉ chứ đưa que thử thai cho tôi làm gì. Ai ngờ cô ấy khẳng định chắc nịch tôi chính là bố đứa bé khiến tôi suýt ngất.

Ảnh minh họa: Internet Thảo kể cái đêm ấy tôi uống rượu say về muộn. Lúc cô ấy đỡ tôi vào phòng ngủ thì chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tôi nhớ sáng đó tỉnh dậy phát hiện bản thân không mặc gì nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cho rằng tối hôm trước tự mình cởi đồ để ngủ cho thoải mái, ai ngờ lại xảy ra chuyện tày đình đến vậy. “Giờ em muốn thế nào?”, tôi hỏi Thảo thì nhận được cái lắc đầu. Thảo bảo tôi quyết định ra sao cũng được vì hôm ấy tôi là người say, cô ấy là người tỉnh nên lỗi thuộc về cô ấy. Tôi khó xử vô cùng. Tôi không nghĩ Thảo dám nói dối mình vì chỉ cần cô ấy sinh con ra, đi xét nghiệm ADN là mọi chuyện rõ ràng. Hơn nữa suốt thời gian qua tôi cũng không thấy Thảo có bạn trai. Thảo học hết cấp 3 thì lên thành phố kiếm việc làm. Cô ấy kém tôi 7 tuổi, là một người phụ nữ tốt, con trai tôi rất quý Thu. Nhưng về trình độ học vấn và công việc của cô ấy thì không tương xứng với tôi. Huống chi trong chuyện này, tôi vẫn cứ lấn cấn trong đầu, bởi tôi say, Thảo không thuận theo thì tôi cũng chẳng thể làm được gì. Với lại có mỗi một lần như thế mà Thảo lại có bầu luôn được sao? Tuy nhiên hiện tại Thảo đã mang thai, tôi không muốn bỏ con, nếu sinh nó ra cũng nên cho nó một gia đình đủ đầy. Với những điều kiện trên, tôi tái hôn với Thu thì có ổn thỏa không? Xin mọi người góp ý cho tôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-dem-say-bi-ti-co-giup-viec-bong-choc-tro-thanh-tinh-1-dem-mac-cho-toi-con-thuong-vo-hanh-dong-sau-do-cua-co-ta-moi-khien-toi-bat-ngo-523810.html