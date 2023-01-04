Lân (35 tuổi) chia sẻ anh và Mỹ đã có 10 năm chung sống, vợ chồng anh sinh được hai đứa con, gái trai đủ cả. Các con đều sáng dạ, khỏe mạnh, tình cảm vợ chồng êm ấm, kinh tế gia đình ổn định, hôn nhân của anh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Vợ chồng sống bên nhau mấy chục năm không thể tránh khỏi hôn nhân có những khoảng lặng và sự quen thuộc. Nhưng chỉ kẻ dại dột mới không biết trân trọng hiện tại, thay vì cố gắng vun đắp, hâm nóng tình cảm vợ chồng thì lại tìm kiếm niềm vui khác bên ngoài. Cái kết cho những câu chuyện như vậy bao giờ cũng là sự hối hận khôn nguôi.

Và rồi Lân ngoại tình . Mỹ đã có tuổi, làn da bắt đầu nhăn nheo, còn người tình của Lân thì trẻ trung, căng tràn sức sống. Mỹ thiếu đi sự ngọt ngào, nũng nịu của phụ nữ, người tình anh lại thừa êm dịu và hờn dỗi mật ngọt. Quan trọng hơn cả Mỹ đã cũ mèm rồi, còn cô nàng kia thì đầy mới mẻ khiến anh phải khao khát.

“Sau 10 năm bên nhau, tôi thật sự cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo. Cô ấy đã có tuổi rồi, chẳng còn tươi trẻ rạng rỡ như trước. Ở bên nhau lâu cũng mất đi hứng thú, ham thích khám phá, chỉ còn lại sự quen thuộc đến mệt mỏi. Hôn nhân thực sự không phải là suốt đời, có lẽ chỉ nên duy trì trong khoảng thời gian nào đó. Việc xao lòng trước một bóng hình khác bên ngoài cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được”, Lân nói.

Ảnh minh họa: Internet

Lân quyết định đưa đơn ly hôn cho Mỹ với suy nghĩ nếu đã không còn đủ tình cảm và sự hấp dẫn trong mắt nhau thì tốt nhất là đường ai nấy đi. Sau ly hôn cả hai sẽ làm bạn để cùng nuôi dạy các con nên người.

“Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý và cả phương án ứng phó nếu vợ gây khó dễ. Song cô ấy lại không làm gì cả, chỉ nhỏ nhẹ xin tôi vài tháng để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Dù trong lòng nghĩ rằng cố níu kéo cũng chẳng có tác dụng nhưng vì tình nghĩa đã có với nhau nên tôi vẫn đồng ý”, Lân kể.

Theo giao kèo giữa 2 người, trong những tháng sau đó Lân phải cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình nhất có thể. Anh ít gặp gỡ người tình mà thường xuyên về ăn tối với vợ con.

“Nhờ thế tôi bỗng cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm mình đã bỏ bẵng trước đó. Bỗng dưng tôi nhận thấy vợ có thật nhiều ưu điểm. Cô ấy nấu ăn ngon, làm bánh rất khéo, luôn kiên nhẫn với con cái và điềm tĩnh trước mọi chuyện”, Lân chia sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Anh cũng giật mình nhận ra các con không quá thân thiết với bố, vì trước đây anh luôn viện cớ bận việc, ít chăm lo, quan tâm đến chúng. Lúc ấy anh cũng mới biết Mỹ đã được lên chức tăng lương, các con đi học luôn đạt thành tích tốt. Đối nội đối ngoại đều chu toàn, tất cả là nhờ công của Mỹ. Đằng sau vẻ trầm tĩnh của cô là bản lĩnh và sự mạnh mẽ không phải ai cũng có được.

Lân dành thêm thời gian đưa vợ con về thăm bố mẹ, nhìn mẹ và con dâu trò chuyện thân tình mà trong lòng anh giật mình thảng thốt. “Cái Mỹ thật sự là một đứa con dâu tốt, con may mắn mới lấy được nó, hãy biết giữ gìn hạnh phúc gia đình nhé”, trong dịp sinh nhật của mẹ anh, bà dặn dò con trai như vậy.

Sau 3 tháng thực hiện kế hoạch cứu vãn hôn nhân, Lân bỗng không còn thấy người tình hấp dẫn nữa. Mỗi khi hết giờ làm, anh chỉ muốn về nhà quây quần bên vợ con, tận hưởng không khí gia đình ấm áp và yên bình. Cuộc hôn nhân này anh và Mỹ đã dày công vun đắp bao năm, nghĩ đến ly hôn mà Lân tiếc nuối vô cùng.

Lân cho hay: “Tôi lập tức đề nghị vợ xé đơn. Tôi xin lỗi cô ấy vì sai lầm của mình, hứa hết sức bù đắp cho vợ con. Cứ ngỡ vợ sẽ bật khóc vì cảm động và hạnh phúc khi giữ được chồng, ai ngờ câu trả lời của cô ấy lại khiến tôi phải tê tái đến chết lặng”.

“Cuộc hôn nhân này ngay từ lúc anh ngoại tình thì đã chấm hết rồi. Những tháng qua tôi chỉ muốn cho anh thấy rõ mình đã đánh mất đi thứ gì mà thôi. Kẻ phản bội sau lời xin lỗi thì có thể nhẹ bẫng quay về, song tổn thương và niềm tin đã vỡ vụn trong tôi thì không bao giờ có thể lấy lại được”, Mỹ rành rọt nói với chồng.

Lân nhìn Mỹ mang lá đơn ly hôn 3 tháng trước anh từng đưa cho cô đi nộp, trong lòng đau xót và hối hận vô vàn nhưng tất cả đã muộn rồi.