Bức ảnh chỉ chụp chồng cô và một nữ đồng nghiệp cùng ăn trong căng tin. Duyên biết nữ đồng nghiệp này, nhưng cô chưa bao giờ bận tâm cả. Cô biết tính chất công việc của chồng. Mỗi ngày anh đi sớm về muộn là để ngôi nhà này ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, gần đây chồng cô bận làm cả nghiên cứu khoa học, nữ đồng nghiệp này lại là trợ lý của anh, hai người họ nhất định có nhiều việc cần bàn bạc.

Khi Duyên nghe những gì cô bạn thân nói, ban đầu cô không thấy có vấn đề gì. Nhưng bạn thêm mắm thêm muối vào một lúc, trái tim Duyên bắt đầu đập thình thịch.

Suy cho cùng, vợ chồng cô ở bên nhau đã lâu, cùng trải qua nhiều trắc trở mới đến ngày có thành tựu. Ai chẳng có thanh xuân, Duyên cũng từng là một cô gái trẻ đẹp khi chồng cô còn chỉ là anh sinh viên nghèo. Cô đã chọn anh mà không hề do dự. Họ đã sát cánh bên nhau nhiều năm cùng xây đắp tương lai. Dần dà, gia đình mua được nhà lầu, xe hơi, giàu có lên từng ngày. Mọi thứ đang đi đúng hướng, và tình yêu giữa hai người được ngợi khen như một câu chuyện cổ tích. Duyên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Thường ngày Duyên là người phụ nữ phóng khoáng, cởi mở, không ghen tuông vô cớ. Dù nữ đồng nghiệp này của chồng còn trẻ và có nhan sắc hơn Duyên nhưng cô không hề có cảm giác khủng hoảng.

Tuy nhiên, mọi thứ lặng lẽ thay đổi sau sự thêu dệt của người bạn thân. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, cô bạn ấy tỏ vẻ hết sức lo lắng: "Sao cậu rộng lượng thế? Mình đã từng nhìn thấy họ ôm nhau đấy".

Trái tim Duyên đột nhiên nhói lên báo động. Làm sao chồng cô có thể thay lòng được? Cô hỏi bạn thân của mình bằng chứng, nhưng cô ấy nói: "Cậu không tin mình à? Mình tận mắt thấy còn có thể là giả hay sao?". Điều này đã đặt một quả bom hẹn giờ vào trái tim của Duyên.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chồng cư xử như thường ngày khiến cô càng thêm băn khoăn. Có đúng là đàn ông âm thầm lừa dối không? Cô bắt đầu chú ý đến chồng mình. Anh cũng mất đi sự nhiệt tình như thuở ban đầu. Cô đã lén xem điện thoại của anh nhưng không tìm thấy gì cả.

Hôm ấy chồng Duyên đi công tác, nhưng đến tối, cô bạn thân lại gọi điện khẳng định chắc nịch rằng anh ấy đang ở trong khách sạn với nữ đồng nghiệp nọ. Tim Duyên đập thình thịch. Cái gọi là đi công tác hóa ra lại là gặp riêng người phụ nữ khác ư?

Duyên không thể ngồi yên lâu hơn được. Cô luôn tin tưởng người bạn thân nhất của mình, họ đã lớn lên cùng nhau. Cô ấy quả quyết như vậy, thì chồng Duyên chắc chắn đã lừa dối bên ngoài.

Khi chồng mệt mỏi trở về nhà, Duyên cố kìm nước mắt: "Anh nói cho tôi biết, khi nào hai người định kết hôn?".

- "Em nói gì vậy", chồng Duyên đáp.

- "Đừng giả vờ, mấy ngày nay anh ở cùng cô ấy, em đã biết, anh đừng giả bộ ngây ngô, không cần thiết. Nếu anh nói thật, chúng ta còn có thể êm đẹp ly hôn".

Duyên vốn tưởng rằng chồng mình sẽ thừa nhận, nhưng anh ấy một mực cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, tại sao cô không nghe anh giải thích. Duyên xua tay, thấy chuyện này đến giờ không cần nói nữa. Hai người sẽ ly hôn. Cô chưa bao giờ là người phụ nữ hay khóc nên cũng sẽ không nhỏ nước mắt cho cuộc ly hôn này.

Chồng Duyên không chịu ly hôn. Anh chưa bao giờ thấy vợ mình như vậy. Anh nhìn tàn thuốc cả đêm không ngủ, và chợt nhận ra một sự thật: Cô ấy không tin chồng.

Cả hai đều không chọn tiếp tục giao tiếp, mà cứ thế kết thúc cuộc hôn nhân. Trên đường về, chính bạn thân đón Duyên. Cô khóc suốt chặng đường trong khi bạn thân nói những lời an ủi đầy phấn khích.

Ảnh minh họa: Internet

Trên đường đi, bạn thân xuống xe để nghe điện thoại, nhưng ngay sau đó giọng nói của cô ấy lại phát qua loa xe. Hóa ra bluetooth của cô ấy vẫn đang bật và chiếc xe bắt kết nối. Duyên nghe rõ cuộc nói chuyện:

"Ừ, ly hôn rồi, đã bảo nó sẽ tin tao mà, nhưng không ngờ nhanh vậy. Tao chỉ nói vài lời vô nghĩa mà nó tin sái cổ. Tao sẽ bỏ lão chồng già để sang dụ chồng nó, vài tháng nữa thôi là lấy được mà. Tao đưa nó về đã nhé, cho đáng đời".

Duyên chợt nhíu mày không tin nổi những gì mình vừa nghe. Người bạn thân lớn lên từ thời thơ ấu, xuất phát điểm không bằng cô, hôn nhân không hạnh phúc bằng cô, chồng không giàu có như chồng cô, nhưng cô chưa bao giờ đối xử tệ với bạn cả. Tại sao?

Bạn quay lại xe vẫn hạ giọng an ủi, nhưng tâm trạng Duyên đã khác. Cô bước xuống xe, nói với bạn: "Mình sẽ tái hôn với chồng, còn cậu, đừng quá đau buồn khi ly hôn nhé!".

Duyên đã nhanh tay dùng điện thoại của mình ghi âm lại cuộc trò chuyện của bạn thân được phát qua loa của chiếc xe hơi. Cô sẽ đưa đoạn ghi âm đó cho chồng bạn. Còn bây giờ, việc cô cần làm là bắt taxi quay lại tìm chồng, nói với anh ấy rằng: "Mình tái hôn đi, là tại em đã rối trí quá".