Ruồng bỏ người yêu nghèo khó, chạy theo con giám đốc rồi ngả ngửa khi thấy cô gái bước xuống từ xe hơi tiền tỷ

Quốc và Loan yêu nhau từ thời cấp 3. Mối tình học trò ngây dại ngày nào dần trưởng thành cùng họ theo những năm tháng đại học. Cả hai đều đậu vào trường đại học có tiếng trong thành phố. Ba mẹ hai bên đều rất ủng hộ chuyện tình của cả hai, họ chỉ chờ Quốc và Loan tốt nghiệp là làm ngay đám cưới. Những ngày tháng sinh viên, Loan dọn về sống cùng Quốc và Hoa – em gái của Quốc. Từ ngày về ở chung, Loan lo toan hết mọi việc trong nhà. Hoa ban đầu không thích Loan mấy nhưng vì tình cảm chân thành của cô mà Hoa dần yêu quý người chị dâu tương lai này.

Loan vẫn không thể tin đây là sự thật, trước mắt cô là dòng tin nhắn chia tay của Quốc. Khi mới 3 ngày trước thôi, Quốc và Loan còn về thăm ba mẹ Quốc như mọi năm. Vậy mà nay Quốc chỉ để lại một dòng tin nhắn ngắn rồi như biến mất khỏi cuộc sống của Loan. Quốc dứt khoát chia tay, một lí do cũng không có, ra đi như chưa từng ở lại một cách chân thành và thiết tha. Cũng có phải là mối tình ngày một ngày hai đâu, là đằng đẵng 7 năm thanh xuân đẹp đẽ của Loan.

Những ngày tháng sinh viên đó, gia đình Quốc gặp không ít chuyện. Từ việc bà của Quốc mất cho đến tai nạn xe hơi nghiêm trọng của ba Quốc. Gia đình Quốc đã nhiều lần khốn đốn như không trụ nổi. Nhưng dù có thế nào, người ta vẫn luôn thấy Loan ở bên Quốc động viên và an ủi. Ngày bà của Quốc mất, Loan là người ở lại thức suốt 3 ngày 3 đêm để chuẩn bị hậu sự cho bà. Ngày ba của Quốc nguy kịch trong bệnh viện, Quốc dang dở khóa luận, Loan túc trực trong bệnh viện suốt mấy tuần dài. Loan như thế thì hỏi sao gia đình Quốc không thương, không quý cho được? Quốc cũng từng hứa sẽ ghi lòng tạc dạ nghĩa tình với Loan. Chỉ là, cuộc sống vật chất phù phiếm khiến Quốc quên đi rằng mình từng nợ Loan rất nhiều.

Cuối cùng thì cả hai cũng đã tốt nghiệp. Đáng lẽ đã có một đám cưới cho câu chuyện tình của Loan và Quốc. Nhưng khi vừa tốt nghiệp thì gia đình Quốc lại một lần nữa lao đao khi bệnh tình của ba Quốc ngày một trở nặng, tiền bạc thiếu thốn. Quốc bắt đầu những ngày tăng ca, nhận thêm việc để kiếm tiền giúp ba thực hiện phẫu thuật. Suốt hai năm sau khi tốt nghiệp, Loan vẫn im lìm bên Quốc, không một lời đòi hỏi hay trách móc bất cứ điều gì. Ba Quốc đã khỏe trở lại, vừa mới 3 ngày trước thôi Loan còn cùng Quốc về thăm ông. Vậy mà, giờ đây Loan lại phải nhận câu chia tay phũ phàng của Quốc. Loan tìm hiểu thì mới hay, Quốc được con gái của giám đốc nơi anh làm việc để ý. Hóa ra đây là lý do Quốc dần lơ là, không còn yêu thương Loan như trước.

Loan nhận không ít cuộc gọi từ ba mẹ Quốc và lời động viên từ Hoa. Cô biết họ yêu thương cô nhưng chia tay lại là câu chuyện của cô và Quốc. Quốc không về nhà, Loan đành dọn đi như chấp nhận lời chia tay này. Loan chật vật bắt đầu lại cuộc sống khi không có Quốc. Chẳng dễ dàng gì khi xóa bỏ hết 7 năm dài tình nghĩa, đó còn là 7 năm thanh xuân đẹp đẽ của Loan. Suốt mấy tháng dài Loan như kẻ mất hồn, sụt tận gần 8 ký. Rồi cô cũng dần chấp nhận có những điều một khi đã mất là mãi phải chấp nhận buông tay. Loan lấy lại cân bằng sau khoảng thời gian như không đứng dậy nổi đó.

Ảnh minh họa: Internet

Về phần Quốc, anh nhận lời yêu Thy – con gái giám đốc giàu có. Quốc muốn thăng quan tiến chức, Quốc không chấp nhận được chuyện mãi làm nhân viên quèn bị người khác khinh thường. Quen Thy, Quốc quên đi những bữa cơm gia đình ấm áp từng có với Loan, giờ chỉ là những tối thâu đêm trong bar, beer club sang trọng. Nhưng không được bao lâu thì ba của Thy bị gián chức vì biển thủ công quỹ. Gia đình Thy chật vật khó khăn, Thy bị buộc lấy đại gia giàu có để có tiền trả nợ cho nhà. Quốc bị “đá” một cách chua xót. Không chỗ chống lưng, không có năng lực, lại mang tiếng bỏ bạn gái, quen con giám đốc, Quốc không còn chỗ đứng trong công ty. Quốc đành phải về quê tìm việc.

Ngày về quê, Quốc tình cờ đi ngang nhà Loan. Anh ngỡ ngàng khi thấy Loan bước xuống từ siêu xe tiền tỷ, hạnh phúc ôm lấy một người đàn ông phong độ. Quốc thẩn thờ nhưng rồi lại cố đi thật nhanh. Anh xấu hổ và thấy lòng xót xa. Sau bao nhiêu chuyện, Quốc mới biết Loan quan trọng thế nào với mình. Ngay cả khi anh khó khăn nhất, cũng chỉ có Loan là ở bên cạnh anh. Quốc đờ đẫn về đến nhà, bên tai đã nghe tiếng Hoa văng vẳng: “Mai chị Loan lấy chồng rồi!”. Quốc không trả lời, chỉ đi thẳng vào phòng. Anh biết không phải chỉ là đêm nay, mà là mỗi đêm về sau này anh đều sẽ thấy lòng tồi tệ thế này. Vì anh đã vụt mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Có không biết quý trọng, mất đừng tìm, chính là như vậy!