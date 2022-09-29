Một ngày tình cờ về nhà sớm, hành động bất thường của chồng và em chồng bóc trần bí mật khủng khiếp sau đó

Sau khi kết hôn, tôi về làm dâu nhà Phi. Nhà Phi chỉ còn lại mẹ và một cô em gái khoảng 25 tuổi. Mẹ Phi rất hiền lành và có phần chiều chuộng con gái. Phi cũng tỏ ra là một người anh yêu thương em mình. Dù vậy, Nguyên, em gái Phi, lại tỏ ra không mấy dễ chịu với tôi. Mỗi khi có Phi ở nhà, Nguyên luôn tỏ ra rất đáng yêu và vui vẻ với tôi. Nhưng chỉ cần Phi bước ra khỏi cửa là cô ấy thay đổi 180 độ, khó chịu, đay nghiến và chua ngoa kinh khủng. Và đặc biệt một điều là mẹ chồng tôi chẳng để tâm gì đến thái độ của cô ấy. Bà vẫn tỏ ra bình thản, dịu dàng với cô gái, cũng không trách móc hay hùa theo cô ta ăn hiếp tôi. Tôi đã nghĩ thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, phận mình về làm dâu rồi thì nhắm mắt cho qua được cái nào thì tốt cái đó. Vì vậy mà tôi cố nhẫn nhịn cô em chồng khó khăn này.

Tôi và Phi quen nhau qua quen biết từ một người bạn. Hai đứa gặp nhau đúng ba lần rồi chẳng ngần ngại mà xác lập quan hệ yêu đương ngay sau đó. Lúc đó cả hai cũng đã tuổi băm, thấy đối phương có đủ mọi tiêu chuẩn của bản thân rồi nên đó cũng là chuyện dễ hiểu. Phi có việc làm ổn định, có tương lai với vị trí trưởng phòng của một công ty đa quốc gia. Tôi thì chỉ là một nhân viên nhỏ nhưng cũng kiếm được mức lương kha khá mỗi tháng. Hai đứa tìm hiểu nhau được khoảng nửa năm thì đi đến hôn nhân. Chẳng lãng mạn, cũng không có gì là “ngôn tình” ở đây cả. Chỉ là bao năm tháng yêu đương chán chê, tôi và anh đều cần một mái ấm gia đình yên bình đúng nghĩa.

Mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ nếu tôi thấy những dấu hiệu kì lạ ở cô ta và chồng tôi. Nguyên luôn tỏ ra rất hiểu chồng tôi. Lúc nào cô ấy cũng bắt bẻ tôi về sở thích cũng như thói quen của chồng. Ban đầu là những lời vu vơ, càng về sau lại càng gây gắt. Nhiều lúc cô ta khiến tôi phát bực khi khiến tôi có cảm giác đang phải đôi co với người đang để ý chồng của mình. Thật điên rồ khi nghĩ như vậy trong khi Nguyên là em chồng của tôi. Tôi vẫn cứ nghĩ do cô ấy không thích tôi nên tìm cách bắt bẻ này kia thôi. Chồng tôi thấy vậy cũng chỉ nói tôi nhường nhịn Nguyên một chút, do cô ấy đang gặp vấn đề nên khó tính vậy thôi.

Nhưng tôi dần tìm ra lý do vì sao cô em chồng của mình lại như thế trong một ngày tình cờ về nhà sớm. Hôm đó mẹ chồng tôi về quê chơi, nhà giờ chỉ còn lại cô em chồng. Vì bỏ quên tài liệu ở nhà nên tôi bất chợt về nhà giữa trưa. Vừa đi đến cửa tôi đã nghe tiếng cãi nhau của chồng và cô em chồng. Nguyên đang ôm lấy chồng tôi. Tôi sững người

- Em có gì mà anh không chấp nhận? Cô ta có gì hơn em? Sao anh chọn cô ta mà không phải là em?

- Chúng ta là anh em.

- Em đâu có phải con ruột của mẹ. Mẹ chấp nhận được sao anh lại không?

Chỉ nghe được đến đó tôi như chết trân, tập tài liệu trên tay rớt xuống nền, làm hai con người kia giật mình quay đầu nhìn tôi. Tôi quá sốc, vội bước lùi về phía sau như muốn bỏ chạy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao tôi một chút cũng không biết, không hiểu? Chồng tôi hoảng hốt buông cô em yêu quý của mình ra mà vội chạy đến tôi:

- Đừng hiểu lầm em ơi, không phải vậy!

Tôi giận quá, tát chồng một cái đau điếng rồi bỏ đi. Tôi biết anh không có tình cảm với Nguyên. Điều làm tôi giận chính là anh không nói với tôi về tình cảm của Nguyên, lại chấp nhận để cô ta ở chung với tôi. Cả mẹ chồng của tôi nữa, cả hai người như lờ điều đó và chẳng màng đến cảm xúc của tôi. Làm sao tôi có thể chịu được khi có một cô em chồng lạ lùng như thế này, như lúc nào cũng muốn cướp lấy chồng mình. Thì hỏi làm sao một người vợ như tôi có thể chịu được chuyện này?

Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó tôi qua ngủ nhà bạn, quyết không về, cũng không màng nghe điện thoại của chồng. Hôm sau vừa đến công ty tôi đã thấy anh đứng đợi từ lúc nào. Tôi không thể không xót xa khi thấy vẻ ngoài có phần mệt mỏi. Anh năn nỉ tôi tha thứ và nhất quyết bắt “cô em chồng” kia dọn ra khỏi nhà hoặc chúng tôi sẽ ra ở riêng khi tôi quay về. Chuyện này không khỏi khiến mẹ chồng tôi đau lòng, vì Nguyên là đứa em gái nuôi từ thuở nhỏ của chồng tôi mà bà hết mực yêu thương. Vì vậy, tôi và chồng ra ở riêng sau đó. Chỉ có như vậy thì tôi mới quay về, tôi kiên quyết như thế.

Về sau Nguyên cũng có gặp lại chúng tôi nhưng tuyệt nhiên không dám gây chuyện với tôi. Cũng may là tôi phát hiện sớm và chồng tôi không lừa dối hay phản bội tôi. Nếu không thật tôi không biết sẽ còn điều tồi tệ gì xảy ra với hai vợ chồng nữa…