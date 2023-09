Một ngày tình cờ về nhà sớm, hành động bất thường của chồng và em chồng bóc trần bí mật khủng khiếp sau đó

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ nếu tôi thấy những dấu hiệu kì lạ ở cô ta và chồng tôi. Nguyên luôn tỏ ra rất hiểu chồng tôi. Lúc nào cô ấy cũng bắt bẻ tôi về sở thích cũng như thói quen của chồng. Ban đầu là những lời vu vơ, càng về sau lại càng gây gắt. Nhiều lúc cô ta khiến tôi phát bực khi khiến tôi có cảm giác đang phải đôi co với người đang để ý chồng của mình. Thật điên rồ khi nghĩ như vậy trong khi Nguyên là em chồng của tôi. Tôi vẫn cứ nghĩ do cô ấy không thích tôi nên tìm cách bắt bẻ này kia thôi. Chồng tôi thấy vậy cũng chỉ nói tôi nhường nhịn Nguyên một chút, do cô ấy đang gặp vấn đề nên khó tính vậy thôi.