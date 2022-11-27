Rạo rực trong đêm tân hôn, cô dâu ngạc nhiên sờ phía dưới gối ‘vật thể lạ’, bất ngờ dò hỏi chồng, cô càng sốc đắng với đoạn tin nhắn không thể tả

Khoác lên mình bộ váy ngủ gợi cảm đã kì công chuẩn bị, xịt tẹo nước hoa quyến rũ thoang thoảng, tô nhẹ chút son hồng cho tươi tắn, Thảo ngồi trên giường hồi hộp chờ chồng tắm. Phải, đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng cô.

Ồ, nhưng cái gì thế kia? Có một món đồ nhỏ xinh dưới chiếc gối cưới. Nó lập tức hiển lộ trước mắt Thảo khi cô nhấc chiếc gối lên.

Thảo nhẹ sờ ga đệm, mân mê từng bông hoa được thêu nổi đẹp mắt. Cô vuốt ve đôi gối cưới, nghĩ đến mình và chồng đầu gối vai ấp trên chiếc gối này mà mỉm cười Thảo phúc. Cô ôm chiếc gối lên lòng, hít hà mùi vải thơm mới.

Tắm gì mà tắm lâu thế chứ? Thảo bật cười nghĩ bụng. Cô rảnh rỗi nhìn quanh căn phòng tân hôn được trang trí đẹp mắt. Đây sẽ là nơi ấm áp riêng tư nhất của bọn cô, cho tới mãi sau này. Căn phòng sẽ chứng kiến những phút giây mặn nồng, Thảo phúc nhất của hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Ồ, nhưng cái gì thế kia? Có một món đồ nhỏ xinh dưới gối. Nó lập tức hiển lộ trước mắt Thảo khi cô nhấc chiếc gối lên. Cô cầm nó trong tay. Là 1 hộp đựng 2 chiếc bao cao su!!!

Sao lại có bao cao su ở đây nhỉ? Thảo miên man suy nghĩ. Nếu nói chồng cô chuẩn bị cho đêm tân hôn thì hẳn không phải, vì bọn cô ý định sinh con ngay. Hơn nữa đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của vợ chồng cô, việc anh phòng sẵn bao cao su xem ra không hợp lý cho lắm thì phải.

Mà nhìn lại, trong hộp có 2 chiếc, song ngoài vỏ thì ghi số lượng 3 chiếc, vậy nên có 1 chiếc đã được dùng. Vấn đề là ai dùng nó? Đây là phòng tân hôn của bọn cô, trang hoàng xong trước đám cưới 1 tuần. Người lạ không ai tự dưng vào quan hệ tình dục ở đây hết. Chưa nói trong nhà chỉ có em gái chồng Thảo đang là sinh viên Đại học. Việc em ấy đưa bạn trai về đây xem chừng không có khả năng, vì em ấy cũng có phòng riêng cơ mà. Lại còn dùng xong nhét phần còn lại vào dưới gối nữa ư? Hơn nữa Thảo đã gặp em ấy, hiện tại em ấy còn không có bạn trai.

Thảo càng nghĩ càng bủn rủn cả người. Mọi khả năng đều hướng tới việc, người sử dụng chiếc bao cao su kia chính là chồng cô! Trước đám cưới, anh ta đã đưa gái lạ về đây ư? Ngay chính trên chiếc giường tân hôn của vợ chồng cô?

Vừa hay chồng Thảo từ nhà tắm ra. Thấy vợ mắt rưng rưng, bên cạnh là hộp bao cao su thì anh ta tái xanh mặt. Nhưng vẫn cố bình tĩnh lại, giả đò ngạc nhiên hỏi vợ: "Ơ, cái gì đây em? Em chuẩn bị làm gì? Mình có dùng tới đâu?".

"Anh còn hỏi tôi? Tôi tìm được dưới gối của anh đấy?", Thảo òa khóc.

"Sao lại thế được? Anh không biết, anh thề đấy. Em phải tin anh! Chắc ai đó bỏ vào trêu bọn mình, hoặc thế nào thôi. Song chắc chắn không phải anh để vào!", chồng Thảo giơ tay thề thốt.

Tất cả chỉ là suy đoán của Thảo, một khi chồng cô nhất mực chối tội cô cũng chả thể bắt anh ta nhận. Cuối cùng, đêm tân hôn của bọn cô chả "làm ăn" được gì, và mỗi người 1 góc hậm hực không cả nhìn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau Thảo dậy sớm, phần vì ngại bố mẹ chồng, phần vì đêm qua cũng không ngủ được, chập chờn sáng cô đã tỉnh rồi. Thấy chồng nằm cạnh ngáy o o, Thảo nghĩ đến hộp bao cao su kia càng bực mình. Cô thấy chồng để điện thoại cạnh gối nên cầm lên xem giờ. Bất ngờ thấy tin nhắn thông báo trên màn hình của chồng. Mở ra xem, thì ra đêm qua chồng nói chuyện dở với ai đó trên facebook, hẳn vì ngủ quên mất nên chưa kịp đọc tin nhắn được gửi tới.

"Em ơi, chết anh rồi! Sao hôm trước em lại dúi hộp bao cao su thừa xuống dưới gối. Hôm nay vợ anh mò được này. Anh chối đây đẩy nhưng cô ấy vẫn nghi ngờ. Có chết anh không cơ chứ!", là chồng cô nhắn.

"Ôi em xin lỗi, lúc ấy tiện tay mà. Anh biết đó, đang hứng thú còn đâu thời gian nghĩ xem nên cất nó ở đâu nữa. Thôi không sao đâu, anh cứ khăng khăng không nhận thì vợ anh chẳng làm gì được. Tại anh rủ em về nhà bàn công việc cơ, rồi sau đó lại rủ người ta lên phòng...", cô ả kia trả lời.

Sau đó họ nói qua lại vài chuyện vô thường vô phạt khác. Rồi chồng cô có lẽ ngủ quên mất, đám tiệc mệt mỏi thế cơ mà. Cô nàng kia nhắn tin tới chưa kịp đọc, cũng chưa kịp xóa tin nhắn đi. Để hiện tại Thảo đọc được tất cả, cũng tường tận chân tướng sự việc quá mức chua chát này.

Chẳng biết chồng cô với cô ả quan hệ thân thiết thế nào, song rõ ràng họ đã có một cuộc "mây mưa" ngay trên chính chiếc giường tân hôn này của vợ chồng cô. Và ngay trước đám cưới của cô chỉ vài ngày. Cô phải làm sao để có niềm tin tiếp tục cuộc hôn nhân chỉ vừa bắt đầu được 1 ngày này đây?