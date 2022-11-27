Nhờ hàng xóm trông giúp những ngày đi công tác, mở cửa nhà không báo tin cho vợ, chồng bàng hoàng chứng kiến cảnh… nóng bỏng giữa hai người trong căn phòng quen thuộc

Tuần này chợt bận đi công tác đột xuất, đành phải gửi nhà cửa nhờ anh hàng xóm trông hộ. Nhưng tôi nào ngờ...

Bố mẹ và 2 cô em gái đã chán nghe tôi khất lần chuyện vợ, con, khi mà các em tôi đã yên bề gia thất, đã cho bố, mẹ tôi lên chức ông, bà ngoại mấy năm nay. Còn tôi sắp bước vào cái tuổi tam thập nhị lập mà chưa có ai theo chân về ra mắt bố, mẹ cho bố, mẹ mát mặt với họ hàng, làng xóm. Nên khi Hy e lệ gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi đã không giấu nổi vui mừng, xin phép công ty cho tôi nghỉ phép 2 ngày để đưa người yêu trẻ trung, xinh đẹp của tôi về quê khoe ngay với bố, mẹ và các em. Hy không làm tôi thất vọng vì em đã chiếm được cảm tình của bố, mẹ tôi và nhất là 2 cô em gái tôi khi biết Hy kém tôi 6 tuổi, nghĩ là bằng tuổi em gái út của tôi nhưng đã có bằng cử nhân tiếng Anh lại làm việc cho một công ty có vốn nước ngoài với mức thu nhập nhiều người mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet Khi tiễn tôi và Hy về lại thành phố, mẹ tôi thủ thỉ dặn tôi phải yêu thương, chăm sóc Hy để sớm cho bố mẹ được làm thông gia với bố mẹ em. Một năm sau ngày yêu nhau, chúng tôi khẳng định tình cảm của mình bằng một đám cưới đầm ấm với đầy đủ bố, mẹ, họ hàng, đồng nghiệp của 2 đứa. Trước khi cưới, tôi đã có nhà riêng là một căn hộ chung cư đủ rộng, đủ tiện nghi để tôi tự tin đón tình yêu của mình về chung sống. Hết tuần trăng mật ở một thành phố núi mơ mộng cách nhà cả hàng nghìn cây số tôi và Hy trở về cuộc sống bận rộn trước kia của hai đứa. Là trợ lí kinh tế cho sếp công ty, tôi thường vắng nhà để theo chân sếp bất kể ngày đêm nếu sếp cần.

Vì vậy tôi thật sự lo khi 2 vợ chồng bác hàng xóm đã quen thuộc với tôi từ ngày tôi mua nhà ở đây lại bán căn hộ để vào miền Trung sống cùng các con. Như vậy là điều mong muốn nhờ cậy 2 bác thỉnh thoảng qua lại giúp đỡ, trò chuyện với cô vợ trẻ, xinh đẹp của tôi những ngày tôi vắng nhà không thực hiện được. Thế nhưng lo lắng của tôi không lâu vì đã có khách mua nhà chuyển đến ngay sau khi 2 bác về quê. Ảnh minh họa: Internet Hàng xóm mới của vợ, chồng tôi là một người đàn ông trung tuổi tên là Trung, tôi gọi là anh vì anh hơn tôi 8 tuổi còn Hy một điều chú, hai điều cháu với anh rất lễ phép. Anh Trung giới thiệu anh còn độc thân, anh là kĩ sư phần mềm cho một công ty máy tính, anh lởi xởi, dễ mến nên chẳng mấy mà vợ, chồng tôi và anh qua lại gần gũi, thân tình. Thỉnh thoảng nhân ngày nghỉ cuối tuần Hy đi chợ làm bữa tươi rồi “mời chú Trung sang bên này uống với nhà cháu chén rượu nhạt…” nghe thật dễ thương, thật ấm áp.Chắc để đáp lại tấm chân tình của vợ, chồng tôi, không lần đi công tác hay về quê nào mà anh Trung quên quà cho chúng tôi. Quà cho tôi là chai rượu quê, là cân mực cân cá một nắng đặc sản của vùng biển nào đó mà anh có dịp ghé qua. Còn quà cho Hy là nước hoa, là son phấn, là túi xách, chiếc khăn đắt tiền khiến Hy vô cùng thích thú và hết lời khen ngợi “chú hàng xóm thật tâm lí” ! Mấy đợt công tác ngắn ngày tôi không dám phiền anh Trung, nhưng cách đây khoảng nửa tháng tôi phải tháp tùng sếp đi vào Sài Gòn tới cả tuần mới trở ra nên tôi sang nhờ anh Trung để ý quan tâm Hy cho tôi yên tâm. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin sếp cho ra sớm hơn dự kiến 1 ngày vì sốt ruột khi để Hy ở nhà một mình. Nào ngờ “chú” hàng xóm tốt bụng của Hy đang thay tôi làm chồng ngay trong căn phòng hạnh phúc của chúng tôi, khi tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà, mà không gọi điện báo trước cho vợ vì muốn Hy có niềm vui bất ngờ…

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