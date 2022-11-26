Sinh con 7 ngày, phát hiện chồng ‘quan hệ thắm thiết’ với bạn thân, lí do mà anh đưa ra lại càng khiến tôi sửng sốt

Tâm sự 26/11/2022 22:26

Tôi không ngờ chồng thản nhiên quan hệ với vợ bạn thân, sau sinh 7 ngày, tôi càng chết sững với lý do mà anh đưa ra.

Chồng tôi năm nay 32 tuổi, anh cao to, đẹp trai, nam tính. Anh hiện làm việc ở một công ty nhỏ với mức lương khoảng 4,5 triệu mỗi tháng. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã 5 năm. Chúng tôi không có nhà riêng hay xe hơi và vẫn ở nhà thuê từ lúc cưới đến giờ. Lương hàng tháng của tôi được khoảng 7-8 triệu. Chúng tôi đã có 1 con gái 4 tuổi, cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng cũng tạm ổn.

Tôi đang dự định mua nhà vì đã chán cảnh ở thuê tạm bợ. Hơn nữa, tôi đang mang bầu lần 2, cũng muốn con ra đời có chỗ rộng rãi, sạch sẽ để ở. Tôi bàn với chồng nhưng anh ấy bảo tôi đợi thêm 1-2 năm nữa vì hiện tại công việc anh ấy không tốt. Công ty anh làm ăn đang khó khăn nên nợ lương nhiều. Tôi hơi chán nản nhưng chồng đã nói vậy thì đành chấp nhận.

Tôi mang thai được hơn 6 tháng nhưng vẫn cặm cụi đi làm, tối về bán hàng online kiếm từng đồng do mấy tháng nay chồng tôi không đưa đồng nào phí sinh hoạt. Sáng nào anh cũng quần là áo lượt, nước hoa thơm phức đi làm, tối thì hay về muộn. Tôi hỏi thì anh bảo rằng công ty có việc đột xuất, anh phải ở lại làm thêm.

Sinh con 7 ngày, phát hiện chồng ‘quan hệ thắm thiết’ với bạn thân, lí do mà anh đưa ra lại càng khiến tôi sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm trước, tôi đang dắt xe đi ship hàng thì anh Quốc- bạn thân thời đại học của chồng tôi đến nhà tìm. “Thằng Tâm, chồng em đang qua lại với vợ anh, em biết chưa?”- lời nói của anh làm tôi giật nảy mình.

Vào quán café ngồi nói chuyện, anh Quốc kể với tôi rằng nửa năm nay vợ anh có nhiều thay đổi, hay ăn mặc đẹp, hay đi làm về muộn. Ban đầu, anh cũng tin vợ, chẳng tra khảo, theo dõi gì. Mãi đến tuần trước, chị ấy đưa anh lá đơn xin ly hôn, anh mới ngã ngửa. Gặng hỏi mãi, vợ anh mới nói đã yêu người khác, họ dự định sẽ xây dựng hạnh phúc với nhau nên muốn ly dị.

“Lúc biết đó là Tâm - thằng bạn thân nhất thời đại học của anh, anh cũng suy sụp. Giờ anh chẳng biết làm thế nào em ạ”, anh Quốc nói với tôi với giọng bất lực. Nghe được câu chuyện của anh Quốc, tôi đùng đùng nổi giận, nói sẽ về nói chuyện rõ ràng với chồng.

 

Trên đường về, vừa ấm ức, vừa tủi nhục, nước mắt tôi rơi mãi không ngừng. Tôi bầu bí mệt mỏi, bận chăm con, bận kiếm tiền lo cho gia đình, không ngờ chồng tôi lại mang tiền đi nuôi bồ, giờ lại chuẩn bị bỏ vợ, bỏ chồng để đến với nhau. Về đến nhà, vừa nhìn thấy chồng, tôi đã túm lấy cổ áo anh, bắt đầu một màn đấu tố.

Sinh con 7 ngày, phát hiện chồng ‘quan hệ thắm thiết’ với bạn thân, lí do mà anh đưa ra lại càng khiến tôi sửng sốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ, vừa nghe thấy tôi hỏi về chuyện với chị Thắm - vợ anh Quốc, chồng tôi bật cười khanh khách. Anh giải thích chuyện của anh với chị ấy chị là chơi bời, anh đâu có nghiêm túc gì, chẳng qua chị ấy cứ bám riết không rời. “Anh qua lại với Thắm chỉ vì nhu cầu sinh lý, em biết đấy, em đang mang bầu mà. Anh đã bảo thôi rồi Thắm không chịu, cứ một mực đòi bỏ chồng để cưới anh. Thực lòng anh chỉ có 3 mẹ con em”, chồng tôi nài nỉ.

Hôm đó, tôi giận quá, viết đơn ly hôn nhưng chồng tôi không ký mà xé bỏ. Tôi đang bầu bí, cũng thương con, sợ con sinh ra không có bố nên đành tha thứ. Tôi cũng nhờ anh Quốc đưa vợ đến để nói một câu chuyện 4 người cho rõ ràng.

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Trong buổi gặp mặt, chị Thắm nói giờ đã hết yêu chồng nên giờ có quay lại cũng khó. Chồng tôi thì liên tục nói xin lỗi tôi, xin lỗi anh Quốc và hứa sẽ quay về với gia đình. Buổi gặp gỡ kết thúc, tôi thấy anh Quốc ra về với cái thở dài thườn thượt.

Tôi mới sinh con được 7 ngày nên đang ở cữ. Chồng tôi chăm sóc cho tôi và các con rất chu đáo. Tuy nhiên, hôm qua, lúc tôi đang bế con thì bất ngờ thấy có tin nhắn với nội dung “Em nho anh” gửi đến máy của chồng tôi. Chồng tôi thấy vậy, giật ngay máy điện thoại rồi mang ra ngoài.

Tôi nghi ngờ chuyện của chồng tôi với chị Thắm kia còn chưa kết thúc. Không biết giờ tôi nên làm gì đây? Tôi mới sinh con, đau đớn, mệt mỏi, chồng tôi lại thế này. Xin được mọi người chia sẻ.

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