Ra tòa với trang phục nổi bật, chồng chưa hết "choáng" thì bất ngờ làm điều này khi thấy trai đẹp đi cùng tôi

Tâm sự 17/03/2022 07:30

Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi.

Trước khi lấy chồng, tôi từng là người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng chỉ đến khi gặp Quốc, người chồng hiện tại thì tôi mới bằng lòng kết hôn với anh. Từ ngày làm vợ anh, tôi luôn dốc lòng vì chồng con, thậm chí là quên đi chăm sóc bản thân.

Sau 7 năm ngày cưới, tôi một nách hai con, trở thành mẹ sề hết xuân sắc. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi quyết định ở nhà chăm sóc con, vì thằng bé hay bệnh vặt. Đến khi có con thứ hai, tôi tuy ở nhà nhưng chẳng có chút thời gian nào cho bản thân. Thương chồng ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con, tôi không bao giờ để chồng làm việc nhà. Tôi ôm hết việc chăm con, vun vén nhà cửa vào người. Tôi chỉ nghĩ mình làm được gì cho chồng con thì ráng hết sức.

Ra tòa với trang phục nổi bật, chồng chưa hết 'choáng' thì bất ngờ làm điều này khi thấy trai đẹp đi cùng tôi - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Vậy mà có một ngày tôi thấy chồng mất tăm chỉ để lại đơn ly hôn. Anh nhắn tin cho rôi rằng anh không chịu nổi người xấu xí làm mất mặt mình nữa. Tôi đau hận tận cùng, quyết tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh như biến mất, gọi điện cho anh thì chỉ nghe tiếng người phụ nữ khác.

Chồng tôi bỏ đi suốt 1 tháng sau đó, bỏ rơi vợ con ở nhà. Tôi phải cầu cạnh nhà chồng nhưng cũng vô ích, chồng tôi không nghe bất kì ai. Tôi mất ngủ suốt, sụt cân gầy ruộc đi. Sau đó tôi dần bình tĩnh lại, tôi không muốn mình phải chịu đựng cảnh này nữa. Đàn ông có thể mất nhưng mình thì vẫn phải sống thôi. Tôi quyết định thay đổi bản thân để sống tiếp, cũng là để chồng phải hối hận khi phản bội vợ, bỏ rơi con.

Tôi chấp nhận ly hôn, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.

Tôi ra tòa với trang phục nổi bật, trang điểm cẩn thận, làm tóc điệu đà khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tôi còn thuê một người đàn ông cao to điển trai đi cùng mình. Gia đình chồng thấy thế thì “đứng hình”, vì họ chưa từng thấy tôi rực rỡ như thế bao giờ. Họ càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng tôi.

Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi. Chẳng ngờ, sau đó chồng tôi ầm thầm rút đơn ly hơn. Anh ta còn nói muốn trở về với vợ con, không muốn bồ bịch nữa.

Tôi lại chẳng tin được anh ta, bây giờ anh ta không muốn ly hôn chỉ là vì thấy tôi đi với người đàn ông khác. Đến khi tôi lại trở về làm vợ anh ta thì có lẽ anh ta vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Con người không ai ngã hai lần trong một hố đau, tôi dù có phải cực khổ nuôi con một mình, chông chênh bắt đầu lại cuộc sống cũng không quay lại.

Chồng thường cho tiền sau khi làm chuyện ấy, tôi tình cờ thấy dòng tin nhắn của chồng với bạn thân thì vỡ lẽ lý do thật sự

Chồng thường cho tiền sau khi làm chuyện ấy, tôi tình cờ thấy dòng tin nhắn của chồng với bạn thân thì vỡ lẽ lý do thật sự

Hành động đó của chồng chẳng khác nào sau khi quan hệ vợ chồng thì anh phải trả cho tôi, còn tôi lấy tiền cho việc phục vụ anh.

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Từ khóa:   chuyện gia đình ly hôn hôn nhân

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