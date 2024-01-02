Phụ nữ có thật sự thích “cậu nhỏ” có kích thước lớn? Chuyên gia thẳng thắn chia sẻ quan điểm mà nhiều nam giới lầm tưởng

Tâm sự 02/01/2024 14:08

Nhiều chuyên gia đã chia sẻ rằng phụ nữ thích những “cậu nhỏ” có kích thước trung bình với lý do không ngờ tới.

Mới đây, diễn viên người lớn, Rebecca Goodwin, đã thẳng thắn chia sẻ trong chương trình podcast của YouTuber Jaack Maate rằng cô có thể chấp nhận độ dài tối đa là 6 inch (khoảng 15 cm).

Nếu vượt quá điều này, cô sẽ cảm thấy đau đớn và những “cậu nhỏ” lớn hơn thì lại “không cứng như vậy”.

Nữ diễn viên người lớn Nicole Aniston cho biết: “Tôi thích kích thước bình thường, không thích quá lớn vì khó để làm những tư thế thú vị”.

Cô cho rằng, các cánh mày râu có kích thước trung bình hoặc thậm chí nhỏ hơn vẫn có thể thực hiện kỹ thuật quan hệ tốt. Kinh nghiệm quan hệ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô là với một người đàn ông có kích thước trung bình.

Phụ nữ có thật sự thích “cậu nhỏ” có kích thước lớn? Chuyên gia thẳng thắn chia sẻ quan điểm mà nhiều nam giới lầm tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nữ diễn viên người lớn Cristiana Love thẳng thắn thừa nhận rằng với chiều cao chỉ khoảng 155 cm của mình, cô không phù hợp với những “cậu nhỏ” quá lớn.

“Tôi không thể chấp nhận một “cậu nhỏ” khoảng 25 cm. Không, cảm ơn!” và “Những dương vật nhỏ xứng đáng được yêu thương”, cô nói.

Chuyên gia tình dục và người dẫn chương trình podcast Helena Nista cho rằng, kích thước nhỏ có sức hấp dẫn hơn và ưu điểm thực sự của dương vật lớn là nó tạo ấn tượng mạnh, điều mà đàn ông quan tâm nhất, nhưng phụ nữ quan tâm hơn đến những điều làm cho họ cảm thấy tốt khi quan hệ.

Cô nhấn mạnh rằng hầu hết nam giới thường chỉ thấy bộ phận “nhạy cảm” của người khác trong phim người lớn nhưng “người đàn ông trong ngành công nghiệp phim người lớn thường được chọn làm diễn viên vì kích thước của họ lớn hơn trung bình. Tất cả những người đàn ông xem phim đều đã quen với tiêu chuẩn thẩm mỹ cụ thể mà các nhà sản xuất và nhà sáng tạo áp đặt”.

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