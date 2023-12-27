Nhiều chị em không thể lên đỉnh nếu đàn ông không đeo “áo mưa”, bác sĩ tiết lộ đây mới là điều khiến phụ nữ “đạt cực khoái”

Các bác sĩ tiết niệu Chen Weijie và Luo Shixiu mới đây đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng việc bao cao su mỏng hay không không có nhiều khác biệt, nhưng sẽ rất đau nếu không được bôi trơn đủ.

Một số đàn ông khi quan hệ thì thường sẽ không dùng bao cao su vì điều đó làm ảnh hưởng tới cuộc yêu nhưng đối với phụ nữ thì ngược lại.

Bác sĩ chỉ ra rằng đối với phụ nữ, điều quan trọng hơn cả là thành phần “chất bôi trơn” trong bao cao su.

Do vùng kín là một bộ phận rất nhạy cảm, nhưng cũng vì tính nhạy cảm này, nhiều người đã lầm tưởng rằng bao cao su “mỏng” có thể tương đương với “cảm giác gần như không sử dụng bao”, nhưng thực tế không phải như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên phản hồi của phụ nữ, một chút cảm giác ma sát đau đớn trong khoảng thời gian đầu khi nam giới chuẩn bị xâm nhập có thể ảnh hưởng đến việc đạt cực khoái trong quan hệ.

Bác sĩ nói rằng hãy tưởng tượng rằng ngày hôm nay nếu bạn hoặc đối phương có vết thương ở vùng kín, mỗi lần ma sát đều đau đớn thì bạn có thể tận hưởng tốt sự ân ái giữa 2 người hay không? Đừng nói đến việc đạt cực khoái.

Do đó, thay vì quan tâm đến độ mỏng của bao cao su, việc có đủ độ trơn tru hay không mới là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn bao cao su.

Bác sĩ nhấn mạnh rằng thậm chí có một số phụ nữ, bởi vì đeo bao cao su mà không cần lo lắng về nguy cơ mang thai, nên họ có thể tận hưởng quá trình quan hệ đó.

Những yếu tố như độ mỏng là những điều thứ yếu, điều quan trọng là có đủ độ trơn và an toàn. Đó mới là điểm cộng!

“Vậy độ mỏng thực sự có sự khác biệt không? Sự khác biệt thực tế chủ yếu nằm ở nam giới”. Bác sĩ giải thích rằng ngoài cảm giác trơn trượt, một yếu tố quan trọng khác đối với nam giới là “sự chênh lệch nhiệt độ”.

Nhiệt độ âm đạo của phụ nữ thường là khoảng 38 độ C, tương đương với nhiệt độ cơ thể. Trong khi đó, vùng nhạy cảm của nam giới thường tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, do đó nhiệt độ da thường gần như bằng với nhiệt độ phòng.

Các bác sĩ cho biết, khi “cậu nhỏ” đi vào vùng kín của phụ nữ trong quá trình quan hệ sẽ có cảm giác nóng lên tức thời.

Sự chênh lệch nhiệt độ tức thời này sẽ khiến nam giới “rất nhạy cảm”, đây cũng là lúc bao cao su mỏng, sự chênh lệch nhiệt độ sẽ mỗi lần ra vào sẽ tăng lên rõ ràng hơn, nhiều nam giới sẽ cảm thấy “có cảm giác” hơn!

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ chỉ ra rằng tất nhiên mọi người sẽ hỏi, liệu việc sử dụng bao cao su và có bao cao su có thực sự không có gì khác biệt không?

Trên thực tế, vẫn có một số chị em sẽ đặc biệt nhắc đến cảm giác “ma sát” kỳ lạ khi người đàn ông có kích thước đủ lớn để quan hệ mà không dùng bao cao su.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân là do dương vật có rãnh quy đầu, khi rút ra sẽ có cảm giác “ma sát”.

Tuy nhiên khi sử dụng bao cao su, rãnh quy đầu sẽ bị che lại hoặc đối với người với bệnh hẹp bao quy đầu, rãnh quy đầu cũng sẽ mất cảm giác này vì nó bị che phủ, đó là lý do tại sao một số phụ nữ đặc biệt thích “quan hệ tình dục không dùng bao cao su”.