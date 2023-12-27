Nhiều chị em không thể lên đỉnh nếu đàn ông không đeo “áo mưa”, bác sĩ tiết lộ đây mới là điều khiến phụ nữ “đạt cực khoái”

Tâm sự 27/12/2023 12:24

Một số đàn ông khi quan hệ thì thường sẽ không dùng bao cao su vì điều đó làm ảnh hưởng tới cuộc yêu nhưng đối với phụ nữ thì ngược lại.

Một số đàn ông khi quan hệ thì thường sẽ không dùng bao cao su vì điều đó làm ảnh hưởng tới cuộc yêu nhưng đối với phụ nữ thì ngược lại.

Các bác sĩ tiết niệu Chen Weijie và Luo Shixiu mới đây đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng việc bao cao su mỏng hay không không có nhiều khác biệt, nhưng sẽ rất đau nếu không được bôi trơn đủ.

Do vùng kín là một bộ phận rất nhạy cảm, nhưng cũng vì tính nhạy cảm này, nhiều người đã lầm tưởng rằng bao cao su “mỏng” có thể tương đương với “cảm giác gần như không sử dụng bao”, nhưng thực tế không phải như vậy.

Bác sĩ chỉ ra rằng đối với phụ nữ, điều quan trọng hơn cả là thành phần “chất bôi trơn” trong bao cao su.

Nhiều chị em không thể lên đỉnh nếu đàn ông không đeo “áo mưa”, bác sĩ tiết lộ đây mới là điều khiến phụ nữ “đạt cực khoái” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên phản hồi của phụ nữ, một chút cảm giác ma sát đau đớn trong khoảng thời gian đầu khi nam giới chuẩn bị xâm nhập có thể ảnh hưởng đến việc đạt cực khoái trong quan hệ.

Bác sĩ nói rằng hãy tưởng tượng rằng ngày hôm nay nếu bạn hoặc đối phương có vết thương ở vùng kín, mỗi lần ma sát đều đau đớn thì bạn có thể tận hưởng tốt sự ân ái giữa 2 người hay không? Đừng nói đến việc đạt cực khoái.

Do đó, thay vì quan tâm đến độ mỏng của bao cao su, việc có đủ độ trơn tru hay không mới là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn bao cao su.

Bác sĩ nhấn mạnh rằng thậm chí có một số phụ nữ, bởi vì đeo bao cao su mà không cần lo lắng về nguy cơ mang thai, nên họ có thể tận hưởng quá trình quan hệ đó.

Những yếu tố như độ mỏng là những điều thứ yếu, điều quan trọng là có đủ độ trơn và an toàn. Đó mới là điểm cộng!

“Vậy độ mỏng thực sự có sự khác biệt không? Sự khác biệt thực tế chủ yếu nằm ở nam giới”. Bác sĩ giải thích rằng ngoài cảm giác trơn trượt, một yếu tố quan trọng khác đối với nam giới là “sự chênh lệch nhiệt độ”.

Nhiệt độ âm đạo của phụ nữ thường là khoảng 38 độ C, tương đương với nhiệt độ cơ thể. Trong khi đó, vùng nhạy cảm của nam giới thường tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, do đó nhiệt độ da thường gần như bằng với nhiệt độ phòng.

Các bác sĩ cho biết, khi “cậu nhỏ” đi vào vùng kín của phụ nữ trong quá trình quan hệ sẽ có cảm giác nóng lên tức thời.

Sự chênh lệch nhiệt độ tức thời này sẽ khiến nam giới “rất nhạy cảm”, đây cũng là lúc bao cao su mỏng, sự chênh lệch nhiệt độ sẽ mỗi lần ra vào sẽ tăng lên rõ ràng hơn, nhiều nam giới sẽ cảm thấy “có cảm giác” hơn!

Nhiều chị em không thể lên đỉnh nếu đàn ông không đeo “áo mưa”, bác sĩ tiết lộ đây mới là điều khiến phụ nữ “đạt cực khoái” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ chỉ ra rằng tất nhiên mọi người sẽ hỏi, liệu việc sử dụng bao cao su và có bao cao su có thực sự không có gì khác biệt không?

Trên thực tế, vẫn có một số chị em sẽ đặc biệt nhắc đến cảm giác “ma sát” kỳ lạ khi người đàn ông có kích thước đủ lớn để quan hệ mà không dùng bao cao su.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân là do dương vật có rãnh quy đầu, khi rút ra sẽ có cảm giác “ma sát”.

Tuy nhiên khi sử dụng bao cao su, rãnh quy đầu sẽ bị che lại hoặc đối với người với bệnh hẹp bao quy đầu, rãnh quy đầu cũng sẽ mất cảm giác này vì nó bị che phủ, đó là lý do tại sao một số phụ nữ đặc biệt thích “quan hệ tình dục không dùng bao cao su”.

Lúc đi công tác vợ nhéo tay mấy cái, anh liền nghĩ có điều gì đó không đúng nên chạy về nhà nhưng đến nơi anh ngã quỵ khi thấy cảnh tượng trước mắt

Lúc đi công tác vợ nhéo tay mấy cái, anh liền nghĩ có điều gì đó không đúng nên chạy về nhà nhưng đến nơi anh ngã quỵ khi thấy cảnh tượng trước mắt

Sau khi nói xong, cô ấy lén véo tay Trần Dương một cái sau đó cười. Anh cảm thấy hành động của vợ có chút kỳ lạ nhưng không nghĩ quá nhiều và ngày công tác đến như dự tính.

Xem thêm
Từ khóa:   quan hệ chuyện ấy bao cao su

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 1 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 3 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 3 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu