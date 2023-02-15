Ôm tiền đến ở với bồ, nửa năm sau chồng 'rách rưới' trở về để rồi ê mặt khi con trai cũng tưởng mình là ăn mày

Tâm sự 15/02/2023 21:18

2 tháng khi ở bên người tình, tôi như đắm chìm vào tình yêu với cô ta, các dự án cô ta mang về, tôi đều ký kết vì tin tưởng đó là người quen.

Tôi chẳng còn mặt mũi nào để quay về nhìn vợ con. Trước đây, tôi là người đàn ông có địa vị, vợ đẹp, con khôn. Chúng tôi lấy nhau khi cả hai chưa có gì trong tay. Thời điểm tôi khởi nghiệp là lúc khó khăn nhất. Khi ấy, chúng tôi vay mượn mọi nơi có thể. Có nhiều hôm người ta không có vay, vợ tôi còn van xin họ giúp đỡ để giữ được công ty.

Ôm tiền đến ở với bồ, nửa năm sau chồng 'rách rưới' trở về để rồi ê mặt khi con trai cũng tưởng mình là ăn mày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua thời điểm khó khăn cũng là lúc chúng tôi hái quả ngọt. Vợ tôi lui về chăm sóc con cái, còn tôi thì điều hành công ty. Có lẽ mọi người cũng hiểu, đàn ông khi đã có mọi thứ trong tay thì hay sa ngã. Bản thân tôi cũng không thể cưỡng nổi những cám dỗ ấy. 

Tôi đã qua lại với một cô gái ít hơn mình 8 tuổi. Thấy cô ta toát lên sự trẻ trung, mới mẻ, tôi lại so sánh với vợ mình. Lúc đầu, tôi chu cấp tiền cho người tình. Sau này khi vợ phát hiện, cô ấy yêu cầu tôi quay trở về với gia đình, nhưng tôi lại không chấp nhận. Ngay ngày hôm sau, tôi xách vali đi khỏi nhà sống chung với người tình, chỉ để lại cho vợ 50 triệu.

Ôm tiền đến ở với bồ, nửa năm sau chồng 'rách rưới' trở về để rồi ê mặt khi con trai cũng tưởng mình là ăn mày - Ảnh 2
Bản thân tôi về nhà nhưng không được vợ chấp nhận, đành về nhà bố mẹ đẻ để ở tạm. Ảnh minh họa: Internet

2 tháng khi ở bên người tình, tôi như đắm chìm vào tình yêu với cô ta, các dự án cô ta mang về, tôi đều ký kết vì tin tưởng đó là người quen. Không ngờ một thời gian sau, công ty của tôi lao dốc trầm trọng, vốn hết không còn một đồng. Cuối cùng, không đủ tiền trả lương cho nhân viên, tôi phải tuyên bố phá sản. 

Lúc này, người tình của tôi mới tháo mặt nạ. Cô ta đuổi tôi ra khỏi nhà, vài ngày sau đã dẫn về người đàn ông khác. Bản thân tôi về nhà nhưng không được vợ chấp nhận, đành về nhà bố mẹ đẻ để ở tạm.

Lâu nay tôi có đi tìm việc nhưng chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Người ta yêu cầu cao, lương lại thấp. Cách đây 2 tháng, tôi có gặp lại cậu bạn cũ, cả hai rủ nhau làm thầu xây dựng. Ở công trường cả ngày nên người tôi bụi bặm lắm. Hôm qua nghe tin con trai về thăm ông bà nội, tôi tranh thủ về nhà sớm, chiếc quần bị rách còn không kịp thay. Thấy tôi lem luốc, quần áo tả tơi, con trai còn tưởng tôi là ăn xin. Còn vợ tôi thì đứng lên kéo con ra về. Tôi biết mình đã làm chuyện sai trái, đáng bị quả báo, nhưng cứ thế này mãi thì khổ tôi quá. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi nên làm gì để vợ tha thứ đây? 

Phát điên vì nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy lạ trong ngày sinh nhật

Phát điên vì nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy lạ trong ngày sinh nhật

Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, vừa khóc vừa đánh vào ngực anh không ngừng, vừa giận vừa thương anh quá chừng quá đỗi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 56 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 3 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 4 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường