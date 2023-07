Ôm bụng bầu về quê ngoại 2 tháng, đến lúc lên mẹ chồng chặn cửa không cho vào nhà, tôi chạy xộc vào thì đờ đẫn muốn ngất khi thấy cảnh tượng trên giường

Sở dĩ tôi nghỉ làm là do bị dọa sảy lúc 2 tháng. Chồng tôi lương cũng khá, mẹ chồng thì có lương hưu, điều kiện kinh tế không quá khó khăn nên mọi người đều ủng hộ tôi ở nhà dưỡng thai chờ sinh con. Chồng yêu thương, mẹ chồng cũng đối xử rất tốt, tôi thầm thấy bản thân mình may mắn.

Nghe hai người nói thế, tôi cũng xuôi xuôi, nghĩ rằng đến lúc bầu 8 tháng lên thành phố vẫn được - Ảnh minh họa: Internet

Song chẳng hiểu sao mấy hôm sau tôi cứ nóng ruột vô cùng. Và tôi quyết định một mình trở lại thành phố, thuê taxi đi cho an toàn chứ không đi xe khách chen lấn. Khi đứng trước cổng nhà, mẹ chồng nhìn thấy con dâu thì giật mình kinh hãi. Bà giật giọng hỏi tôi tại sao lại trở về, chẳng lẽ không nghe lời bà với chồng hay sao? Nghe giọng điệu của mẹ chồng thì hình như rất sợ tôi trở về bất ngờ thì phải.

Đã thế, khi tôi xách hành lý vào nhà, bà vội vàng bảo tôi cứ để đó bà cất cho, hãy sang nhà chị chồng ngay có việc. Hỏi chồng tôi đâu thì bà nói anh đã đi vắng rồi. Thái độ của mẹ chồng vô cùng kỳ lạ khiến tôi nghi ngờ. Bà không muốn tôi vào nhà, rõ ràng có gì giấu giếm!

Tôi giả vờ đồng ý với mẹ chồng là sẽ quay sang nhà chị chồng xem chị ấy có việc gì gấp. Nhưng ngay khi bà vừa quay đi thì tôi chạy xộc vào các phòng để tìm kiếm thứ mà bà muốn giấu giếm mình. Để rồi khi nhìn thấy chồng nằm trên giường trong bộ dạng thảm thương thì tôi đờ đẫn muốn ngất.

Chồng tôi ngồi trên giường xanh xao, anh gầy đi rất nhiều. Điều đáng nói là anh chỉ còn một bên tay trái, bên tay phải từ khuỷu tay trở xuống đã trống rỗng. Tôi chạy ào đến nhào vào lòng chồng khóc lặng người đi. Mẹ chồng cũng chạy lên, hai mẹ con ôm nhau khóc, còn chồng lén quay đi lau nước mắt.

Khi nhìn thấy chồng nằm trên giường trong bộ dạng thảm thương thì tôi đờ đẫn muốn ngất - Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra đây chính là lý do mà mọi người không muốn tôi lên vội. Họ sợ tôi không bình tĩnh nổi lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng vì có tiền sử dọa sảy thai rồi. Chồng ra nông nỗi này do một tai nạn giao thông bất ngờ. Không ai báo với tôi vì tôi có lên cũng chẳng giúp được gì, bụng to không thể vào chăm sóc anh trong viện. Mọi người định đợi đến khi cái thai khoảng 8 tháng, lúc ấy có vấn đề gì thì em bé cũng chỉ sinh non một chút chứ không nghiêm trọng.

Tôi đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Chồng đã ra nông nỗi này cũng chẳng thể đi làm được nữa, có công ty nào mà nhận một người khuyết tật như anh? Thu nhập của anh không còn, chỉ với vài đồng lương hưu của mẹ chồng thì gia đình chúng tôi biết phải sinh sống thế nào? Sao số phận tôi lại bất hạnh thế này?