Ôm bụng bầu về quê ngoại 2 tháng, đến lúc lên mẹ chồng chặn cửa không cho vào nhà, tôi chạy xộc vào thì đờ đẫn muốn ngất khi thấy cảnh tượng trên giường

Tâm sự 09/01/2023 05:54

Khi đứng trước cổng nhà, mẹ chồng nhìn thấy con dâu thì giật mình kinh hãi. Bà giật giọng hỏi tôi tại sao lại trở về, chẳng lẽ không nghe lời bà với chồng hay sao? Nghe giọng điệu của mẹ chồng thì hình như rất sợ tôi trở về bất ngờ thì phải.

Tôi nghỉ làm từ lúc mang thai. Sau đám cưới hơn một năm thì tôi có bầu. Từ lúc đó đến giờ, vợ chồng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng. 

Sở dĩ tôi nghỉ làm là do bị dọa sảy lúc 2 tháng. Chồng tôi lương cũng khá, mẹ chồng thì có lương hưu, điều kiện kinh tế không quá khó khăn nên mọi người đều ủng hộ tôi ở nhà dưỡng thai chờ sinh con. Chồng yêu thương, mẹ chồng cũng đối xử rất tốt, tôi thầm thấy bản thân mình may mắn.

Nghỉ ngơi 3 tháng, tức là khi tôi mang bầu 5 tháng thì thấy sức khỏe ổn thỏa rồi. Được sự cho phép của bác sĩ, tôi quyết định về quê ngoại chơi một thời gian. Sợ rằng ít nữa bụng to không đi lại được. Mẹ đẻ cũng bảo về quê ở 1, 2 tháng để bà bồi dưỡng cho. Vì là cháu nội đầu tiên của mẹ chồng nên chắc chắn tôi phải ở cữ nhà chồng rồi.

Tôi về quê ngoại ở đúng một tháng rưỡi thì quyết định lên thành phố. Phần vì nhớ chồng, phần vì lên còn chuẩn bị sắm đồ và các thứ cần thiết cho việc sinh nở. Vậy nhưng khi tôi gọi điện báo tin thì chồng cứ bảo vợ ở lại chơi thêm, chưa cần phải lên vội. Mấy bữa nữa anh sẽ thuê xe về đón tôi. Mẹ chồng cũng khuyên tôi không cần lên, chẳng mấy khi về quê với mẹ đẻ. Sinh xong con còn nhỏ sợ rằng 1, 2 năm đầu cũng không thể về quê được đâu. Nghe hai người nói thế, tôi cũng xuôi xuôi, nghĩ rằng đến lúc bầu 8 tháng lên thành phố vẫn được.

Ôm bụng bầu về quê ngoại 2 tháng, đến lúc lên mẹ chồng chặn cửa không cho vào nhà, tôi chạy xộc vào thì đờ đẫn muốn ngất khi thấy cảnh tượng trên giường - Ảnh 1
Nghe hai người nói thế, tôi cũng xuôi xuôi, nghĩ rằng đến lúc bầu 8 tháng lên thành phố vẫn được - Ảnh minh họa: Internet

Song chẳng hiểu sao mấy hôm sau tôi cứ nóng ruột vô cùng. Và tôi quyết định một mình trở lại thành phố, thuê taxi đi cho an toàn chứ không đi xe khách chen lấn. Khi đứng trước cổng nhà, mẹ chồng nhìn thấy con dâu thì giật mình kinh hãi. Bà giật giọng hỏi tôi tại sao lại trở về, chẳng lẽ không nghe lời bà với chồng hay sao? Nghe giọng điệu của mẹ chồng thì hình như rất sợ tôi trở về bất ngờ thì phải.

Đã thế, khi tôi xách hành lý vào nhà, bà vội vàng bảo tôi cứ để đó bà cất cho, hãy sang nhà chị chồng ngay có việc. Hỏi chồng tôi đâu thì bà nói anh đã đi vắng rồi. Thái độ của mẹ chồng vô cùng kỳ lạ khiến tôi nghi ngờ. Bà không muốn tôi vào nhà, rõ ràng có gì giấu giếm!

Tôi giả vờ đồng ý với mẹ chồng là sẽ quay sang nhà chị chồng xem chị ấy có việc gì gấp. Nhưng ngay khi bà vừa quay đi thì tôi chạy xộc vào các phòng để tìm kiếm thứ mà bà muốn giấu giếm mình. Để rồi khi nhìn thấy chồng nằm trên giường trong bộ dạng thảm thương thì tôi đờ đẫn muốn ngất.

Chồng tôi ngồi trên giường xanh xao, anh gầy đi rất nhiều. Điều đáng nói là anh chỉ còn một bên tay trái, bên tay phải từ khuỷu tay trở xuống đã trống rỗng. Tôi chạy ào đến nhào vào lòng chồng khóc lặng người đi. Mẹ chồng cũng chạy lên, hai mẹ con ôm nhau khóc, còn chồng lén quay đi lau nước mắt.

 

Ôm bụng bầu về quê ngoại 2 tháng, đến lúc lên mẹ chồng chặn cửa không cho vào nhà, tôi chạy xộc vào thì đờ đẫn muốn ngất khi thấy cảnh tượng trên giường - Ảnh 2
Khi nhìn thấy chồng nằm trên giường trong bộ dạng thảm thương thì tôi đờ đẫn muốn ngất - Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra đây chính là lý do mà mọi người không muốn tôi lên vội. Họ sợ tôi không bình tĩnh nổi lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng vì có tiền sử dọa sảy thai rồi. Chồng ra nông nỗi này do một tai nạn giao thông bất ngờ. Không ai báo với tôi vì tôi có lên cũng chẳng giúp được gì, bụng to không thể vào chăm sóc anh trong viện. Mọi người định đợi đến khi cái thai khoảng 8 tháng, lúc ấy có vấn đề gì thì em bé cũng chỉ sinh non một chút chứ không nghiêm trọng.

Tôi đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Chồng đã ra nông nỗi này cũng chẳng thể đi làm được nữa, có công ty nào mà nhận một người khuyết tật như anh? Thu nhập của anh không còn, chỉ với vài đồng lương hưu của mẹ chồng thì gia đình chúng tôi biết phải sinh sống thế nào? Sao số phận tôi lại bất hạnh thế này?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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