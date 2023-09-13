Nỗi ám ảnh lớn nhất của đàn bà không phải là bồ nhí hay mẹ chồng mà chính là những tin nhắn đã xóa của chồng

Ngoài mặt là mượn với danh nghĩa chơi game, nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi hộp thư đến của chồng. Tuy nhiên chẳng có gì đặc biệt ngoài những tin rác và tin nhắn của đồng nghiệp về công việc.

Anh là một người chồng có trách nhiệm. Từ khi cưới nhau đến khi có con, anh không để vợ con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Giữa chúng tôi cũng không có khoảng cách hay bí mật gì. Mỗi ngày tôi đều mượn điện thoại của chồng chơi game hoặc đăng nhập những trang mạng xã hội.

Trong nhóm có một cô bạn cưới chồng hơn 5 năm nay, chồng cô là người đàn ông tốt. Tiền lương hàng tháng đều đưa vợ không thiếu đồng nào. Mỗi ngày vẫn đi làm về đúng giờ, vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Ai cũng nghĩ cuộc sống hôn nhân của cô ấy hạnh phúc lắm.

Sở dĩ tôi làm chuyện này là vì có lần tán dóc với những cô bạn thân, ai cũng nói nên quản lý điện thoại của chồng. Bởi đàn ông ngoài mặt thương vợ chiều con vậy thôi chứ có ngày thay lòng không biết đường đâu mà lần.

Trong cuộc nói chuyện, chúng tôi vô tư buông lời “ganh tị” về việc cô ấy được cưng chiều, yêu thương như thế nào. Thế nhưng, cô bạn tôi lại thở dài.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy nói người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cô ấy may mắn có được người chồng chung thủy, thương vợ, thương con. Nhưng mới mấy ngày trước, cô ấy đã rất sốc khi phát hiện điều kinh khủng trong chiếc điện thoại của chồng.

Trước đó, bạn tôi thường xuyên mượn điện thoại của chồng, nhưng chẳng có gì đáng ngờ cho đến khi… Lần đó chắc vì vội quá nên anh đã không xóa tin nhắn cẩn thận như những lần trước. Và cô ấy đã đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn của anh và một người nào đó mà anh lưu tên là “tổng đài”.

Đại loại tin nhắn có nội dung như “hẹn em ở chỗ cũ”, “anh sẽ đến ngay”, “gọi điện thoại đi, đừng nhắn tin kẻo vợ anh phát hiện”… Và có lẽ còn rất nhiều tin nhắn với nội dung hơn cả như vậy nhưng đã bị anh xóa mất. Kể từ đó cô không còn tin tưởng chồng như trước.

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người bạn tâm sự với tôi, nỗi ám ảnh của họ không phải là bồ nhí hay mẹ chồng mà chính là chiếc điện thoại của chồng. Ngày nay không ít ông chồng mắc chung một bệnh đó là mê điện thoại hơn mê vợ.

Chỉ cần kết thúc công việc ở công ty, về nhà ăn uống xong lại nằm ườn bấm điện thoại đến tận khuya. Và có trời mới biết anh ấy làm gì trên chiếc điện thoại đó. Vì vậy phụ nữ đừng mãi tin tưởng chồng mà thiệt thân. Bạn nên nhớ một điều, đàn ông ai rồi cũng có những bí mật cất giấu. Điều bạn nên làm đó là chuẩn bị tinh thần lỡ mai này có phát hiện cũng đừng sốc.