Nhân tình của chồng tìm đến cửa, mẹ chồng u90 đón tiếp tận tình, rồi cầm tay con dâu: 'Từ nay bồ về làm ô sin, con rảnh tay tha hồ mà đi du lịch’ khiến ả ta tái mặt chạy mất dép

Vậy nhưng nghèo khó thì không sao, chứ đàn ông một khi có quyền lại có tiền trong tay thì lại nảy sinh cái thói gái gú. Hưng nhiều lần cũng tự nhủ với bản thân không làm gì để đánh mất gia đình, vậy nhưng gái cứ vây quanh tự nguyện xin chết thì anh nhắm mắt làm liều một lần. Thế nhưng được lần một thì ắt có lần hai, cứ vậy Hưng lén lút giấu vợ nuôi bồ bên ngoài.

Vợ chồng Thương và Hưng kết hôn đã được hơn 6 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Thương khi được gả vào gia đình tử tế. Đặc biệt là cô có bà mẹ chồng vô cùng tâm lý và cưng chiều con dâu, thú thật Thương cũng cảm thấy mình may mắn lắm. Chính vì thế mà cô luôn cố gắng trở thành nàng dâu hiền vợ đảm, thay chồng chăm sóc cho người mẹ già đã 90 tuổi. Cứ tưởng có được vợ đẹp con ngoan thì Hưng không còn khao khát gì thêm nữa.

Để vợ không phát hiện ra thì mỗi lần về nhà Hưng đều tỏ ra yêu chiều vợ như không hề có chuyện gì xảy ra. Có chăng nhiều lần hú hí với bồ bên ngoài thì anh lại trốn tránh nghĩa vụ với vợ.

- Em muốn tình anh cho tình, muốn tiền anh cho tiền...nhưng cấm em không được tìm đến tận nhà anh đâu đấy. Vợ anh mà biết thì chết cả nút đấy - Hưng dặn bồ.

- Dạo này công việc bận lắm hay sao mà anh về muộn vậy. Đã thế còn chẳng thèm đụng chạm gì vào người em nữa. Bộ anh chê em rồi à?

- Vớ vẩn, anh yêu em chết đi được ấy chứ. Em phải thông cảm cho anh..đợt này có công rình quan trọng nên anh thường xuyên ở lại họp. Đợi xong vụ này anh đưa vợ đi du lịch nhé.

Nghe chồng nói như vậy thì Thương gật đầu tin tưởng mà không có chút gì nghi ngờ cả. Thế nhưng có nằm mơ Thương không ngờ một lần cô bồ của Hưng tìm đến tận nhà cô để giật chồng công khai. Tất nhiên là chuyện này Hưng không hề hay biết vì cô bồ không cam tâm làm kẻ thứ 3 nên kiên quyết phá nát gia đình Thương.

- Chị là vợ anh Hưng đúng không? - Bồ vênh váo.

- Đúng rồi...nhưng cô là ai? Sao lại biết tôi?

- Không những tôi biết mà còn biết rất rõ về chị đấy. Đằng nào cũng đến đây rồi thì tôi vào thẳng vấn đề luôn. Dạo này có phải chị thấy chồng mình thường xuyên về muộn không? Tất nhiên là anh ấy nói đi công trình...nhưng thực chất thì đang ở bên cạnh vui vẻ với tôi. Xin giới thiệu với chị tôi là nhân tình của chồng chị, chúng tôi đã cặp với nhau được một thời gian rồi. Đúng là khổ thân chị, chồng cắm sừng mà không hề hay biết.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe những lời cô bồ nói mà Thương như muốn ngã quỵ đi, giây phút đó cô đau đớn tột cùng.

- Cô...sao cô có thể trơ trẽn như vậy chứ? Cô dám lén lút với đàn ông có gia đình mà còn vênh váo như vậy sao?- Thương hét lên.

-Trơ trẽn ư? Có trách thì trách chị quê mùa, không giỏi chiều chồng. Chị là vợ...nhưng xin lỗi nhé, tôi làm tình ăn đứt chị nên tất nhiên anh Hưng mê tôi hơn rồi.

- Cô....

Thương cứng miệng vì quá sốc, đúng cái lúc đó thì mẹ chồng Thương đứng trong nhà nghe rõ mọi chuyện. Bà chống gậy tiến lại đứng trước mặt cô bồ.

- À..thì ra cô là bồ của con trai tôi sao? Trông cô xinh đẹp và sang trọng quá.

- Cảm ơn bác. Chắc hẳn bác cũng thấy cháu hơn cô con dâu của bác đúng không ạ - Bồ hí hửng.

- Tất nhiên rồi. Nhìn cô đâu có quê mùa như con dâu tôi. Đằng nào con trai tôi cũng sẽ cưới cô thì coi như là người một nhà rồi. Cô vào đây uống nước đã.

Cứ tưởng được bà mẹ của nhân tình quý mến nên bồ vênh váo bước vào trong. Vậy nhưng vừa đưa cốc nước lên miệng chưa kịp uống thì cô bồ hoảng sợ khi thấy bà mẹ chồng nắm tay Thương cười lớn.

- Từ nay có bồ về nhà làm ô sin cho nhà mình rồi thì con rảnh tay tha hồ mà đi du lịch sướng nhé. Cứ đi đâu mà con muốn tiền nông không thành vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe câu đó của mẹ chồng thì cô bồ hoảng hốt...

- Bác nói như vậy là sao? Tại sao cháu lại là ô sin. Đợi khi cưới về cháu sẽ là vợ mới của anh Hưng, và bác có thêm cô con dâu mới mà. Ô sin thì phải thuê người chứ ạ.

- Vậy cô không biết rồi. Đúng là cưới về thì cô làm vợ làm dâu trong nhà này, nhưng mà nhà tôi có quy định là con dâu cưới về nghỉ việc ở nhà làm hết nội trợ, dọn dẹp...tất tần tật. Mấy năm nay vợ thằng Hưng cũng vì làm ô sin nên mới quê mùa như thế đấy. Giờ cô đến giải thoát cho nó rồi đấy.

- Không...không đời nào cháu chịu làm ô sin cho nhà bác đâu.

- Nếu vậy cô sẽ không được thằng Hưng cưới đâu.

- Ai cần anh ta cưới chứ? Hai người cứ coi như hôm nay cháu chưa đến nhé.

Nói rồi cô bồ vắt chân lên cổ mà chạy, còn Thương thì ôm lấy mẹ chồng cảm ơn bà vì đã xử lý cô bồ rất gọn gàng. Còn về Hưng thì ngay tối hôm đó phải quỳ xuống xin lỗi vợ rối rít xin chừa không dám ngoại tình lăng nhăng nữa.