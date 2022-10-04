Người yêu cũ "cao tay", chồng tôi si mê ngày nhớ đêm mong dù miệng vẫn nói thương vợ con

Mình gặp anh khi anh vừa chia tay người yêu cũ được 4 tháng. Đó là mối tình đầu của anh. Hai người họ yêu nhau từ khi học cấp 3. Anh và cô ấy yêu nhau 7 năm. Mình biết những điều đó qua bạn của mình kể về anh.

Mình vừa kết thúc cuộc hôn nhân sau gần 6 năm. Mình và anh bằng tuổi nhau. Chúng mình đến với nhau là nhờ sự giới thiệu của bạn mình.

Mình và anh hẹn hò được 5 tháng thì chúng mình kết hôn. Vì lúc đó mình và anh cũng 26 tuổi rồi, gia đình hai bên cũng giục. Bố mẹ anh thì ưng mình lắm, gia đình anh khá giả có điều kiện, lại tâm lý chiều mình. Anh thì tâm lý, rất hiểu mình và chiều chuộng mình. Nên mình cũng quyết định đi tới hôn nhân luôn. Cưới nhau hai đứa cũng có kinh tế, có nhà có xe, sau khi cưới 2 tháng mình cũng có em bé. Cuộc sống cứ tưởng như thế là đủ viên mãn rồi. Nhưng không mọi người ạ, mình nhận ra anh vẫn còn thương người yêu cũ của anh lắm.

Bạn mình nói anh chung tình lắm, nhưng đã chấm dứt hoàn toàn với người yêu cũ rồi, người tốt như thế nên muốn giới thiệu cho mình. Mình cũng chẳng biết lí do chia tay của anh và cô ấy là gì. Mình chỉ biết rằng, khi gặp anh thì thấy anh rất tử tế, lịch thiệp, đẹp trai và rất tâm lý. Anh cũng chưa từng kể về mối tình cũ của anh.

Ảnh minh họa: Internet

Mình và anh rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau, mình cũng rất tin tưởng anh nên không kiểm tra điện thoại hay laptop của anh bao giờ. Một ngày, mình vào phòng làm việc của anh dọn dẹp thì tình cờ thấy laptop của anh vẫn mở. Mở vào album ảnh thì giật mình nhận ra anh chẳng để tấm ảnh cưới nào của mình và anh, thay vào đó là những bức ảnh của anh và người yêu cũ. Mình đã giận anh lắm, mình cãi nhau với anh, anh cũng đã chiều mình và xoá hết những bức hình đó với lời giải thích rằng anh không để ý nên chưa xoá.

Một lần khác, mình vào điện thoại anh thì ở mục ghi chú, anh vẫn giữ toàn bộ những ghi chú điều người yêu cũ anh thích và không thích. Anh còn ghi cả những lời tâm sự của anh vào đấy lúc hai người chia tay, anh đã đau thế nào, anh đã tổn thương và nhớ nhung cô ta biết bao nhiêu.

Rồi mình nhận ra rằng, từ lúc cưới nhau tới giờ anh chưa một lần đăng hình ảnh của hai vợ chồng lên Facebook của anh. Còn người yêu cũ anh thì khác, trước kia anh đăng tải những bức ảnh chụp cùng cô ấy rất nhiều, những bức ảnh ấy anh không xoá mà chỉ để về chế độ riêng tư.

Đỉnh điểm là khi con của chúng mình được 3 tuổi, mình phát hiện anh và người yêu cũ vẫn liên lạc qua lại. Mình rất sốc, dù mình biết có thể tình cảm anh trao cho cô ta còn nhiều nhưng sao lại đối xử với mình như vậy? Tin nhắn của a nhắn tin với cô ta vẫn còn đấy, mình đọc mà không thể chịu đựng nổi. Anh nói với cô ta những lời mà anh chưa từng nói với mình bao giờ. Thật buồn nhưng những tin nhắn đó anh đều chủ động nhắn và hẹn cô ta ra ngoài ăn uống.

Anh cũng đã thừa nhận rằng, anh còn yêu cô ta, nhưng thời gian sau chia tay tưởng chừng như không thể quay lại ấy, anh quyết định lấy mình. Ban đầu, anh cũng toàn tâm toàn ý với mình và muốn bằng cách này quên đi cô ấy. Nhưng anh không làm được. Do quá nhớ nhung cô ấy, nên anh đã chủ động tìm cách liên lạc lại với cô ấy. Anh và cô ta chỉ mới liên lạc lại với nhau gần đây. Anh đã khóc và xin lỗi mình rất nhiều rằng anh tệ bạc, anh làm khổ mình nhưng tình cảm của anh dành cho cô ta không thay đổi được. Nhưng anh không cầu xin sự tha thứ của mình, anh chủ động rời khỏi nhà. Anh muốn dừng lại cuộc hôn nhân này.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là chúng mình lấy nhau được 3 năm rồi ly thân. Vì anh có tài chính, nên anh để cho mình nhà, xe, đất. Hàng tháng anh vẫn chu cấp cho con và tới chơi với con thường xuyên. Nhưng việc hàn gắn lại tình cảm vợ chồng thì không. Anh vẫn tử tế với mình, mình đã nhiều lần ngỏ ý sẽ bỏ qua hết tất cả chỉ cần anh quay lại và chấm dứt với cô ta nhưng anh vẫn không thể.

Và khi bé nhà mình được 5 tuổi thì chúng mình quyết định ly hôn, mình là người nuôi con.

Mình cũng không biết anh và cô ta có còn qua lại với nhau không. Nhưng qua lời bạn của mình kể thì cô ta vẫn chưa lập gia đình.

Vậy là bây giờ, anh có thể tự do đến với cô ấy... Còn mình thì vẫn mãi chưa tìm được hướng đi của mình, mình thương con mình, mình càng thương bản thân mình, mình cũng còn thương anh lắm.