Nghiện xem 'phim người lớn' liệu có gây yếu sinh lý?

Nghiện xem phim sex để lại nhiều hệ lụy đến sức khỏe tâm thần cũng như sức khỏe tình dục. Mức độ ảnh hưởng thể hiện khác nhau mỗi bệnh nhân. Một số người chậm xuất tinh hoặc quan hệ không xuất tinh. Một số người thì không thể duy trì được độ cứng hoặc không có khả năng cương khi quan hệ tình dục.

Theo bác sĩ, người lệ thuộc vào phim sex thường tranh thủ mọi lúc mọi nơi để xem phim sex, có cảm giác buồn chán và nhớ nếu không được xem. Nhiều trường hợp khi ân ái thực sự mà trong đầu tưởng tượng những hình ảnh sex đã từng xem, hoặc quan hệ không đạt được khoái cảm giống như lúc xem phim.

Xem phim sex nhiều dễ dẫn đến tình trạng "nghiện" giống như nghiện các chất kích thích. Người bệnh không thể kiểm soát cảm giác thèm xem phim sex dẫn đến tình trạng xem liên tục. Từ đó, họ có xu hướng ưu tiên cho việc xem phim sex lên hàng đầu, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để lén lút xem. Khi không được thỏa mãn, bệnh nhân sẽ cảm thấy thiếu thốn và khó chịu.

"Bệnh nhân ngày càng lệ thuộc vào phim sex, có xu hướng lánh xa những sinh hoạt cộng đồng và sống cô lập để tìm cơ hội thỏa mãn", bác sĩ nhấn mạnh.

Về sức khỏe tình dục

Xem phim sex kèm theo thủ dâm làm cho ngưỡng kích thích tình dục tăng lên. Ngưỡng kích thích này lớn hơn rất nhiều so với ngưỡng kích thích từ việc quan hệ tình dục có đối tác đem lại. Do đó, khi có đối tác thực sự, ngưỡng kích thích không đạt được như xem phim dẫn đến tình trạng không thể cương lên hoặc không thể duy trì được khi quan hệ dẫn đến không thể xuất tinh.

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Bác sĩ khuyến cáo nghiện phim sex cần được phát hiện sớm để điều trị kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh nhân và đối tác quan hệ. Riêng bệnh nhân phải có quyết tâm cao để tự mình kiểm soát cảm xúc thỏa mãn tình dục.

Nam giới cần hạn chế xem phim sex, lựa chọn những chương trình giáo dục tình dục để xem nếu như có nhu cầu tìm hiểu. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, sinh hoạt tập thể. Không lạm dụng rượu bia. Thuốc lá và các chất kích thích khác cũng làm giảm testosterone gây rối loạn chức năng cương dương, giảm khả năng sản xuất tinh trùng.

Khi có dấu hiệu mệt mỏi, quan hệ xuất tinh sớm hoặc không xuất tinh được, rối loạn cương dương, không còn cảm giác hoặc mất hứng thú khi quan hệ, nên đi khám nam khoa ngay.