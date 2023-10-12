Ngày đầy tháng con, nước mắt tôi rơi lã chã khi nhìn chồng tay trong tay cùng một cô gái váy áo hờ hững đi vào nhà nghỉ

Tâm sự 12/10/2023 08:35

Không lẽ con tôi mới sinh ra đã chịu cảnh không có cha sớm thế? Tôi phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình đây?

Tôi được trời phú cho giọng hát hay, bởi gia đình tôi từ bé đến lớn chẳng ai có năng khiếu văn nghệ. Vì vậy ngay từ những năm còn học phổ thông cho đến tận bây giờ khi đã là nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu hàng nông sản ở vùng biên này tôi vẫn là trụ cột của đội văn nghệ, thi thoảng lại cùng bạn bè đồng nghiệp mang "chuông" đi so tài với các công ty khác.

Rồi chính nơi thi thố tài năng này tôi gặp được tình yêu của mình. Anh hơn tôi 6 tuổi, là phó phòng tài vụ của sở nông nghiệp tỉnh. Anh hút hồn tôi bởi vừa đàn vừa hát một bản tình ca mà tôi ưa thích.

Sau vài lần gặp gỡ tâm sự, con tim còn bỏ ngỏ của tôi đã "bị" sự chân thành cùng tính tình hiền lành điềm đạm của anh chinh phục. Hơn 2 năm đi lại tìm hiểu tôi và anh được bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên chúc phúc bằng một đám cưới giản dị, đầm ấm.

Ngày đầy tháng con, nước mắt tôi rơi lã chã khi nhìn chồng tay trong tay cùng một cô gái váy áo hờ hững đi vào nhà nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thực sự hài lòng và cảm ơn số phận, cảm ơn ông Trời đã cho tôi có được một người đàn ông tử tế, luôn yêu thương vợ, luôn trân trọng hạnh phúc bình yên của gia đình mình. Tôi sinh bé gái đầu lòng sau một năm làm vợ. Ngày đón tôi và con ra viện, tôi vô cùng cảm động khi ngoài bó hoa tươi thắm, chồng tôi còn hát tặng mẹ con tôi bản tình ca mà nhờ nó tôi đã có anh.

Tiêu chuẩn nghỉ sinh của tôi còn khá nhiều, bà nội rồi bà ngoại lại thay nhau đỡ đần tôi chăm bé, nên khi chồng ấp úng bảo anh sẽ phải tốn thời gian để tập dượt mấy tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn của ngành, tôi liền động viên chồng cứ yên tâm tham gia, mọi việc trong nhà tôi sẽ cố gắng lo chu toàn.

Thế rồi không biết chồng tôi có mặt trong bao nhiêu tiết mục mà đi sớm về khuya thường xuyên, ngoài bận rộn công việc ở cơ quan, bao nhiêu rảnh rỗi anh dành hết cho chuyện văn nghệ, văn gừng của mình.

Ngày đầy tháng con, nước mắt tôi rơi lã chã khi nhìn chồng tay trong tay cùng một cô gái váy áo hờ hững đi vào nhà nghỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thi thoảng anh ghé nhà ăn vội với tôi bát cơm, thơm vội lên má con gái cho phải phép rồi quần áo phẳng lì, tóc chải bóng mượt lên xe máy phóng đi vì "sợ trễ buổi tập văn nghệ với anh em trong đội" ....

Cái tin chồng tôi bấy lâu nay "say" tình một cô gái trẻ cũng có máu đam mê đàn ca, hát xướng như chồng đến tai tôi đúng hôm con gái tôi đầy tháng. Tôi cố nén cơn choáng váng để bình tĩnh nhờ bà nội trông cháu với lý do tôi đi chợ mua mấy thứ về làm lễ cho con gái, tôi vội tìm đến nơi chồng tôi hay lui tới.

Tôi chết lặng đứng như trời trồng khi tận mắt nhìn cảnh chồng tôi đang âu yếm dìu một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp, váy áo hững hờ, gợi cảm vào nhà nghỉ nằm khuất sâu trong ngõ nhỏ. Tôi định đứng chờ cho đến khi bắt tận tay day tận trán chuyện mèo mả gà đồng của chồng và để chồng không có cơ hội chối cãi khi tôi đơn phương đưa đơn ra tòa.

Nhưng hai bầu ngực căng cứng sữa khiến tôi nhớ đến con gái bé bỏng ở nhà… Không lẽ con tôi mới sinh ra đã chịu cảnh không có cha sớm thế? Tôi phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình đây?

Ngày đầy tháng con, nước mắt tôi rơi lã chã khi nhìn chồng tay trong tay cùng một cô gái váy áo hờ hững đi vào nhà nghỉ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thôi chị ạ, bởi bây giờ chị có tiếc nuối, có cố níu kéo đến thế nào thì chồng cũng đã phản bội chị, đã quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ trẻ đẹp khác rồi.

Em nghĩ chị nên giữ bình tĩnh, cân nhắc cho kỹ càng, thấu đáo rằng có nên tha thứ để chồng có cơ hội trở về cùng chị và cháu không? Vì chuyện ngoại tình này là sự lựa chọn của chồng chị, anh ấy đã lừa dối chị, lấy cớ tập văn nghệ phục vụ cho cuộc thi của cơ quan mà bồ bịch với gái trẻ, mà quên trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Một khi đó là lối sống của chồng chị thì có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ không thay lòng đổi dạ một hoặc nhiều lần nữa nếu có điều kiện, có môi trường để 'hư'? Với những lý do đó, em mạnh dạn ủng hộ để chị chia tay với chồng. Mạnh mẽ lên chị bên chị còn có bố mẹ, có người thân, có bạn bè, nhất định chị sẽ sớm ổn định cuộc sống cho chị và cho con gái bé bỏng của mình mà không cần sự hiện diện của người chồng, người cha xấu xa, sống buông thả, vô đạo đức như vậy. Chúc chị may mắn.

Chồng bỏ vợ con qua chung sống với bồ, đến lúc không còn một xu dính túi mới vác mặt về nhà, vợ thấy vậy liền nói: "Anh đi lâu quá, tôi tìm bố mới cho con rồi"

Chồng bỏ vợ con qua chung sống với bồ, đến lúc không còn một xu dính túi mới vác mặt về nhà, vợ thấy vậy liền nói: "Anh đi lâu quá, tôi tìm bố mới cho con rồi"

Chồng sung sướng ở với bồ cả năm liền, cho đến một ngày Xuân thấy chồng mình thất thểu về nhà, quần áo thì luộm thuộm. Vừa thấy vợ thì Hải quỳ xuống.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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