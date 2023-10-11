49 ngày giỗ vợ, chồng dắt bồ về nhà mặn nồng, đang lúc vui vẻ thì ả ta hét toáng lên khi thấy một cái bóng trắng...

- Chi nhánh bên nước ngoài có việc gấp nên anh không quản được. Em chịu khó ở nhà với mẹ rồi anh sẽ về sớm nhé. Nhớ ăn nhiều và phải uống thuốc đúng giờ đấy.

Ngày Phong kéo va ly nói là đi công tác bên ngoài ngoài 1 tuần thì anh biết rõ là Mai vợ mình ốm nặng, thế nhưng Phong vẫn mặc kệ vì anh chán cái cảnh ở nhà hầu hạ cô vợ xấu xí xập xệ. Tất nhiên là ngoài mặt Phong vẫn tỏ vẻ quan tâm rồi viện cớ bận công việc này nọ, anh rớm nước mắt nhờ vả mẹ vợ chăm sóc cho Mai.

Nhìn thấy vợ và mẹ tin tưởng mình như vậy mà Phong hí hửng lắm, thật ra thì lâu nay chê vợ xấu xí lại xập xệ nên Phong ra ngoài cặp bồ cả năm trời. Chẳng thế mà lần này biết vợ bị ốm nặng thì Phong sướng ra mặt, nói là đi công tác nhưng thực chất là Phong rước luôn bồ đi cùng.

- Em hiểu rồi, anh bận thì cứ đi đi. Em không sao đâu.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh gan thật đấy, vợ ốm mà anh vẫn muốn hú hí với em hả?

- Em cứ hỏi thừa, cô ta ốm hay không mặc xác cô ta. Anh đang mong con vợ anh chết đi cho khuất mắt. Chỉ có em là xứng với anh thôi.

- Cô ta sống hay chết thì có liên quan gì đến việc anh muốn cưới em chứ? Cứ ly hôn cô ta là xong mà.

- Thế thì em nhầm to rồi, mọi tài sản rồi cả cái ghế giám đốc anh đang ngồi lo do một tay nhà vợ anh đưa lên đấy. Vợ anh tuy ngu nhưng nhà cô ta có điều kiện. Năm xưa vì muốn thoát nghèo nên anh mới cưới cô ta, chứ không thì còn lâu nhé. Chắc cô ta không sống được bao lâu nữa đâu, em cứ chờ đi.

Và rồi cầu được ước thấy khi mà mới 3 ngày đi du hí với bồ thì Phong đã nghe tin vợ mình chết do lên cơn đau tim khỏi phải nói lúc đó Phong sung sướng như nào. Thế nhưng anh chẳng về luôn mà cứ báo không mua được vé máy bay để ăn mừng với bồ. Phải đến khi vợ mất được 3 ngày Phong mới về thì tang lễ của vợ đã được lo xong. Để mọi người nghĩ rằng mình yêu vợ thì Phong lao đến bàn thờ khóc lóc thảm thiết.

- Thôi con ạ, cái Mai đã đi rồi con bớt đau buồn đi. Lúc hấp hối nó nói không muốn con buồn đâu.

Nghe mẹ vợ nói vậy thì Phong càng khóc nức nở vì anh tin chỉ cần mình diễn kịch tốt là số tài sản sẽ rơi vào tay anh hết. Nhìn cảnh Phong khóc mà ai cũng nghĩ anh thương vợ lắm. Miệng thì nói sẽ không cưới vợ mới ở vậy thờ vợ. Thế nhưng đúng 49 ngày giỗ của vợ thì Phong đã rước bồ về nhà ân ái.

- 49 ngày mà anh đòi chuyện ấy không sợ hồn vợ anh về tính nợ hả?

- Thời đại giờ mà em vẫn tin có ma á? Mà kể cả cô ta có là ma thì anh chẳng sợ. Ngày còn sống cô ta không làm được gì, giờ chết đi coi như mình tiết lộ cho cô ta biết bị cắm sừng luôn đi.

Ảnh minh họa: Internet

Thế là Phong và cô bồ lao vào ân ái hả hê, vậy nhưng đang đến đoạn cao trào thì bỗng cô bồ của Phong hét lên có ma. Hoảng quá Phong quay lại nhìn thì thấy bóng trắng bước ra đó là vợ mình.

- Hai người sướng đủ chưa hả? Hôm nay là ngày giỗ 49 của vợ mình mà anh lại đưa gái về ân ái trên giường à? Anh đúng là khốn nạn.

Phong toát mồ hôi hột nói lắp bắp...

Ảnh minh họa: Internet

- Em...em là ma hay người...em đã chết rồi mà.

- Anh cứ bình tĩnh đi, tôi thấy anh sắp ngất vì sợ rồi đấy. Tôi còn sống nên anh đừng có sợ...tôi không ăn thịt anh đâu.

- Sao có thể chứ? Rõ ràng em đã chết...

- Tại sao anh biết tôi đã chết. Ngày mẹ tôi báo tôi mất anh còn bận hú hí với bồ mà. Thôi được rồi, để tôi nói thật cho anh biết nhé. Là tôi giả chết để thử lòng anh thôi...tôi biết anh ngoại tình. Nhưng không ngờ anh lại hèn hạ đến như thế. Anh muốn tôi chết để ngang nhiên hưởng hết tài sản cùng cô ta ư? Vậy thì anh không bao giờ đạt được đâu...vì qua đêm nay anh sẽ trắng tay. Để xem cô bồ của anh có chịu ở bên anh nữa không.

Nghe vợ nói thế Phong định lao vào đánh vợ, nhưng lúc đó tất cả anh em người thân rồi cả bố mẹ vợ đều bước vào. Mẹ vợ Phong lao đến tát anh 2 cái, đến lúc đó Phong chỉ biết quỳ xin tha thứ nhưng không một ai chấp nhận. Ngay đêm đó Phong và bồ bị đuổi ra khỏi nhà trong bộ dạng chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh người. Thế mới nói đàn ông ngoại tình chỉ có mất lớn chứ không bao giờ được gì.