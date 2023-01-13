Một tháng trước ngày cưới, bố chồng tương lai đưa cho tôi 200 triệu kèm theo một lời đề nghị khiến tôi tím mặt

Tâm sự 13/01/2023 03:36

Tôi nghĩ không dưng ông lại cho mình số tiền khá lớn đó, quả nhiên tiếp theo ông đưa ra một giao dịch khiến tôi khó tin.

Tôi và bạn trai sau 2 năm yêu nhau thì quyết định làm đám cưới. Gia đình đôi bên đã thống nhất ngày cưới, chỉ còn 1 tháng nữa là tôi sẽ chính thức về nhà chồng. 

Mẹ chồng tôi mất rồi, bố chồng là người tân tiến hiện đại, cưới xong chúng tôi thích ở chung cũng được mà muốn ra ngoài ở riêng ông vẫn đồng ý. Dưới chồng tôi có một cô em gái đã ra trường, đang làm việc trong Sài Gòn. Nói chung tôi không có điều gì lo lắng hay chê trách về phía gia đình chồng cả.

Cách đây 2 hôm, bố chồng tương lai đột nhiên gọi điện muốn gặp tôi. Tôi không hiểu có chuyện gì, cho đến khi ông đưa ra 200 triệu muốn con dâu tương lai nhận mà tôi kinh ngạc. Tôi nghĩ không dưng ông lại cho mình số tiền khá lớn đó, quả nhiên tiếp theo ông đưa ra một giao dịch khiến tôi khó tin. 

Một tháng trước ngày cưới, bố chồng tương lai đưa cho tôi 200 triệu kèm theo một lời đề nghị khiến tôi tím mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông nói:

- Bác chưa nói với Tùng, bởi vì chuyện này nếu cháu không đồng ý mà chỉ Tùng đồng ý thì cũng không thành. Bác muốn thương lượng với cháu trước, xem ý kiến của cháu thế nào…

Rồi bố chồng tương lai của tôi kể em gái chồng đang mang thai nhưng người đàn ông kia không chấp nhận làm đám cưới. Em ấy muốn giữ lại con, bố chồng thương con gái, suy nghĩ rất nhiều cuối cùng hai người họ đưa đến quyết định cứ để em ấy sinh con ra. Sau đó họ nhờ vợ chồng tôi nuôi dưỡng đứa bé dưới danh nghĩa con của chúng tôi. 

Như vậy đứa bé vẫn được chăm sóc tốt, được hưởng tình yêu thương của cả gia đình. Còn em chồng mới 23 tuổi thôi, em ấy có thể làm lại từ đầu, tìm một người đàn ông tốt khác.

Bố chồng hứa hàng tháng gửi chi phí sinh hoạt nuôi đứa bé cho vợ chồng tôi, không để chúng tôi phải bỏ ra. Em chồng cũng vẫn có trách nhiệm, có điều là để đứa bé sống với chúng tôi, để người ngoài không ai biết bé là con em chồng mà thôi. Về phần 200 triệu kia, ông tặng riêng cho tôi trả công, tất nhiên là nếu tôi nhận lời.

Tôi bối rối không biết quyết định ra sao, bèn xin ông được suy nghĩ. Sau đó tôi thuật lại mọi chuyện với chồng sắp cưới, anh nói tùy vợ quyết định, sẽ không ép buộc. Song tôi hiểu anh muốn tôi nhận lời hơn, dù sao cũng là cháu ruột và em gái ruột của anh mà. 

Hai hôm liền tôi mất ngủ vì bố chồng tương lai thúc ép tôi phải đưa ra câu trả lời sớm. Chắc để họ chuẩn bị cho mọi chuyện được hợp lý, ví dụ như thông báo với bên ngoài là tôi đang mang thai rồi, đợi khi em chồng sinh thì đưa bé về với vợ chồng tôi, lúc đó người xung quanh sẽ không nghi ngờ gì. 

Một tháng trước ngày cưới, bố chồng tương lai đưa cho tôi 200 triệu kèm theo một lời đề nghị khiến tôi tím mặt - Ảnh 2
Hai hôm liền tôi mất ngủ vì bố chồng tương lai thúc ép tôi phải đưa ra câu trả lời sớm. Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là người tốt, gia đình chồng cũng đều là người hiểu biết, sống rộng rãi. Nếu tôi chấp nhận giúp họ, chắc chắn tôi sẽ càng được cưng chiều. Họ cũng chẳng để tôi phải thiệt thòi một cách vô lý. Ngược lại nếu từ chối, có thể gia đình chồng không nói ra nhưng chắc chắn trong lòng họ cũng có khúc mắc với tôi. 

Tôi rất muốn nhận lời để vẹn cả đôi đường, vậy nhưng tôi cũng biết chăm sóc một đứa bé không hề đơn giản. Em bé sống với chúng tôi, dù có thuê người chăm trẻ thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm chính. Chồng tôi là đàn ông, nào có thạo việc chăm em bé. 

Xét mọi khía cạnh, tôi không biết phải quyết định ra sao, cứ tiến thoái lưỡng nan. Theo các chị em trong tình huống trái ngang này, tôi phải chọn lựa thế nào? Có nên chấp nhận thiệt thòi trước mắt này để có được tình cảm của chồng và nhà chồng không trong lâu dài hay không? Yêu thương bé, chúng tôi còn có thêm 1 đứa con. 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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