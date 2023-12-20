Lúc có thai mỗi ngày vợ tắm ít nhất 5 lần, chồng dẫn vào viện kiểm tra rồi bắt phá thai ngay lập tức khi nghe kết luận của bác sĩ

Tâm sự 20/12/2023 08:35

Bác sĩ nói rằng, với tình trạng này em bé sinh ra cũng khó nuôi nên Vương Vỹ phải có quyết định sớm. Đến lúc này, Vương Vỹ đành quyết định để vợ phá thai.

Vương Vỹ và vợ kết hôn được 3 năm vậy nhưng vợ anh là người phụ nữ ham chơi, Vương Vỹ luôn yêu thương vợ hết lòng, anh chiều vợ và cũng chưa muốn có con ngay sau khi cưới. Vợ Vương Vỹ rất đẹp, anh khá lo lắng mỗi khi vợ đi ra ngoài.

Vợ Vương Vỹ luôn cho rằng mình béo nên dùng đủ các biện pháp để giảm cân, giữ dáng. Hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm thì bố mẹ Vương Vỹ muốn có cháu bế, thái độ rất cương quyết. Lúc này Vương Vỹ cũng muốn có một đứa con, vợ Vương Vỹ thì không có thái độ rõ ràng.

Lúc có thai mỗi ngày vợ tắm ít nhất 5 lần, chồng dẫn vào viện kiểm tra rồi bắt phá thai ngay lập tức khi nghe kết luận của bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì muốn có con, Vương Vỹ đã thay đổi rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày, anh không hút thuốc, không uống rượu để có thể dễ dàng có con. Vậy nhưng vợ Vương Vỹ dường như lại không chú ý đến vấn đề này, cô vẫn thích đi chơi và uống rượu. Vương Vỹ nhiều lần xin nghỉ phép để hạn chế những thói quen này của vợ.

Khi vợ mang thai, Vương Vỹ còn lo lắng hơn cả vợ. Đến một ngày anh vô tình phát hiện vợ mình tắm 5 lần trong một ngày thì anh lập tức đưa vợ đến bệnh viện để khám bệnh. Vậy nhưng sau khi bác sĩ khám xong, Vương Vỹ ngã ngửa với kết luận của bác sĩ.

Lúc có thai mỗi ngày vợ tắm ít nhất 5 lần, chồng dẫn vào viện kiểm tra rồi bắt phá thai ngay lập tức khi nghe kết luận của bác sĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ nói rằng do vợ anh uống quá nhiều thuốc giảm cân nên ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé trong bụng. Cũng chính vì thuốc giảm cân nên sau khi mang thai, vợ Vương Vỹ thường xuyên đổ mồ hôi nên mới phải tắm nhiều lần trong ngày như vậy. Bác sĩ nói rằng, với tình trạng này em bé sinh ra cũng khó nuôi nên Vương Vỹ phải có quyết định sớm. Đến lúc này, Vương Vỹ đành quyết định để vợ phá thai.

Vậy nhưng vợ Vương Vỹ không tỏ thái độ đau buồn và cũng không muốn thay đổi lối sống. Thấy vậy, Vương Vỹ đành đề nghị ly hôn. Sau khi ly hôn, vợ anh vẫn đi thường xuyên đi chơi uống rượu với bạn bè. Dường như cuộc hôn nhân với Vương Vỹ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô ấy.

 

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