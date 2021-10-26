Hạnh phúc không đâu xa, mà nó chỉ đơn giản là bắt đầu bởi 3 chữ 'NGỪNG' này

Tâm sự 26/10/2021 11:28

Hạnh phúc nào có đâu xa, chỉ cần làm đúng "3 chữ ngừng" này, thì cuộc đời bạn ắt sẽ an yên, tự tại, thong dong trọn đời.

Cuộc đời của bạn có thong dong, tự tại và hạnh phúc hay không thực chất không phải là nhờ vào việc nhiều tiền, hay hoàn cảnh thuận lợi. Mà hạnh phúc chỉ đơn giản là được gói gọn trong “3 chữ ngừng” này.

1. Ngừng trông đợi người khác luôn say yes với bạn

Hạnh phúc không đâu xa, mà nó chỉ đơn giản là bắt đầu bởi 3 chữ 'NGỪNG' này - Ảnh 1
Bạn sinh ra không có nhiệm vụ để đi làm hài lòng tất cả mọi người trong thiên hạ. Cũng vậy, tất cả mọi người trong thiên hạ cũng không có nhiệm vụ phải say yes với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dù ý kiến hay quan điểm của bạn có hay ho và độc đáo cỡ nào đi chăng nữa, thì đối với nhiều người đó có thể cũng là không phù hợp. Điểm đặc biệt này thường thấy ở những người làm sale.

Mặc dù rõ ràng rằng, sản phẩm và dịch của mình hay của công ty mình cũng chẳng đến nỗi nào, thế mà khách hàng cứ từ thi nhau từ chối.

Điều này khiến cho bản thân bạn phải tự đặt câu hỏi, liệu đây có phải là do vấn đề về sản phẩm hay dịch vụ của công ty mình hay không?

Tuy nhiên thì đó chưa hẳn là lỗi ở dịch vụ hay sản phẩm, mà là điểm chính yếu lúc này lại nằm ở khách hàng.

Rất có thể, ngay tại thời điểm bạn chào hàng khách không có nhu cầu mua, đã hết tiền hoặc đã mua một sản phẩm hay dịch vụ của công ty đối thủ nào đó tương tự rồi.

Cho nên, hiện thời họ không có nhu cầu mua nữa. Thế nhưng nếu như muốn trở thành một sale giỏi, thì bạn vẫn nên tiếp tục chăm sóc khách hàng này cho đến khi bán được hàng cho họ.

Bởi vì, ngay tại thời điểm này họ không mua sản phẩm và dịch vụ của bạn, nhưng không có nghĩa là trong tương lai họ không mua.

Do đó, chấp nhận rằng không phải ai cũng say yes với mình không chỉ giúp bản thân bạn không tổn thương khi gặp những điều không như ý.

Mà còn giúp bạn thành công hơn trong công việc, cuộc sống và tâm được an lạc ở mọi điều kiện hoàn cảnh sống khác nhau.

2. Ngừng mong đợi tất cả mọi người đều yêu mến bạn

Hạnh phúc không đâu xa, mà nó chỉ đơn giản là bắt đầu bởi 3 chữ 'NGỪNG' này - Ảnh 2
Có thể bạn là một người tốt, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ai ai cũng đều yêu mến bạn. Sẽ có kẻ ghét, người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bạn có là một người hoàn hảo đến cỡ nào đi chăng nữa, thì xung quanh cũng sẽ có những người không thích bạn, dẫn đến việc họ sẽ nói xấu hoặc tìm cách hãm hại bạn.

Tuy nhiên, cái quan trọng ở đây không phải là bạn thất vọng về điều này, mà học cách bỏ qua và bước tiếp.

Bởi vì chín người mười ý và tất nhiên rồi, bạn không có nhiệm vụ được sinh ra trên cuộc đời này là để làm hài lòng tất cả mọi người.

Cho nên, thay vì tập trung vào những người ghét mình để rồi luôn sống trong sự tiêu cực, hao tâm, tổn sức.

Thì lúc này, bạn nên tập trung sự chú ý và quan tâm của mình đến những người yêu thương mình, ủng hộ mình.

Có như vậy, thì cuộc đời của bạn sẽ thong dong hơn và cuộc sống sẽ trở nên thi vị và ý nghĩa hơn.

3. Ngừng mong đợi ai đó biết đặt vị trí của họ vào bạn

Hạnh phúc không đâu xa, mà nó chỉ đơn giản là bắt đầu bởi 3 chữ 'NGỪNG' này - Ảnh 3
Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng, vì vậy muốn được an yên và hạnh phúc thì không cách nào hơn là: bạn phải tập quen với điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống mà càng mong đợi ai đó luôn đối xử tốt với mình như cái cách mà mình đối xử tốt với họ, thì điều bạn nhận về chính xác chỉ toàn là những thất vọng mà thôi.

Bởi vì, có thể bạn là người tốt, thiện lương, luôn biết đặt vị trí của mình vào người đối diện, để hành xử, nói năng một cách có cân nhắc, khiến đối phương không bị tổn thương.

Nhưng không có nghĩa là những người ngoài kia bao la thế giới, cũng sẽ đối đãi với bạn theo cái cách mà bạn đối đãi với họ và như ý bạn muốn.

Cho nên, ngừng trông đợi ai kia tốt với mình là cách tốt nhất để bản thân bạn ít bị thất vọng, tổn thương và cuộc sống thêm phần nhẹ nhàng, dễ thở hơn.

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