Giữa đêm ôm con ra khỏi nhà vì bị chồng đuổi, đang thất thểu bước đi thì ngất xĩu lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy mới biết mình đã 'đổi đời'

Tôi năm nay 30 tuổi. Nhìn bề ngoài, tôi có một gia đình cực hạnh phúc với người chồng quan tâm vợ nhất mực. Anh cũng quan tâm đến con gái riêng của tôi và coi con gái hệt như con trai nhỏ của mình. Nhìn cách anh quan tâm và săn sóc tôi hàng ngày, chẳng ai có thể nghĩ trước khi đến với anh, tôi đã từng là gái 1 đời chồng.

Lúc nào tôi cũng thầm cảm ơn quá khứ rất nhiều. Dù quá khứ của tôi đầy đau đớn khi nghĩ tới chồng cũ. Thế nhưng cũng chính ngày anh phũ phàng với tôi, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà thì cũng là ngày một cánh cửa hạnh phúc khác lại mở ra đón tôi vào. Tôi thật sự biết ơn cái ngày đặc biệt đó đã gieo duyên cho tôi va vào cuộc đời chồng mới của tôi hiện nay.

Anh thì thư sinh, lãng tử. Còn tôi là cô gái xinh xắn. Vì thế ngay từ đầu gặp, anh đã ráo riết theo đuổi. Còn tôi dù chưa yêu nhưng luôn nhận được sự thúc ép của bố mẹ. Họ bảo, con gái lấy chồng cùng làng còn gì bằng nữa mà phải đắn đo.

5 năm trước, tôi vẫn còn đang sống cuộc sống như địa ngục với chồng cũ. Chồng cũ của tôi là người đàn ông cùng thôn. Anh hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đến với nhau qua sự mai mối của một người bà con.

Tôi gật đầu lên xe hoa về nhà chồng khi đã lỡ mang bầu 2 tháng. Nhưng sau khi kết hôn xong, tôi mới ngã ngửa phát hiện chồng tôi nghiện ngập, hút chích. Anh bắt tôi đưa hết tiền vàng cưới cho anh để anh đi mua thuốc. Cứ lúc nào phê pha, hay hết tiền, anh lại về đánh đập vợ. Nếu không có tiền, anh sẽ đánh cho tôi bầm dập, thâm tím mặt mày.

Từ ngày lấy chồng, tôi như phát điên khi sống cùng người chồng nghiện. Có lúc quá suy sụp, đau khổ, tôi đã muốn cắt cổ tay để tự vẫn. Nhưng tôi nhận ra mình không có quyền tước đoạt mạng sống của con. Tôi phải sống để con cũng được sinh ra trên đời.

Ngày tôi đi đẻ, bên cạnh chỉ có mẹ chồng và mẹ đẻ già nua. Chồng nghiện ngập của tôi vẫn đi hút chích tận phương nào. Lúc vợ ở viện về, những ngày vợ ở cữ, anh cũng chẳng thấy mặt mũi. Vậy mà vừa về đến nhà, thấy con nhỏ khóc dạ đề giữa đêm, chồng ngáo đã đã sang túm tóc vợ chửi mắng:

“Có bắt con bé con im mồm đi không? Trông 1 đứa bé cũng không được à đồ ăn hại kia”

Khi con gái cứ khản tiếng khóc dạ đề, chồng nghiện của tôi càng khó chịu. Anh xông vào phòng rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà giữa đêm tối. Dù chẳng biết đi đâu lúc 3h sáng này nhưng tôi cũng không dám ở lại trong căn nhà với người chồng đang điên loạn như vậy.

Ôm con đi lang thang giữa đêm trên vỉa hè vắng hoe, tôi cũng đã chùn chân mỏi gối. Đặc biệt bụng tôi đói kinh khủng. Đúng lúc ấy phía trước thấy có 1 quán phở đêm vẫn mở. Tôi mừng rỡ tiến đến để định bụng gọi 1 bát phở ăn tạm rồi đi thuê tạm nhà nghỉ nào ngủ 1 đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vừa bước vào quán, đầu tôi sây sẩm mặt mày vì chóng mặt và tụt huyết áp. Tôi không biết mình ngất đi thế nào. Chỉ biết rằng sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong căn gác xép ở quán ăn ấy. Bên cạnh là đứa con nhỏ đang ngủ ngon lành. Anh bán phở thì chạy lên chạy xuống vừa bán hàng vừa lo cho tôi.

Anh kể rằng, tôi bế con vào đến cửa quán ăn thì ngất đi. Cũng may anh đỡ con kịp. Sau anh đánh cảm và lấy phở cho tôi ăn cho mau tỉnh lại.

Khi anh bảo, trời đã sáng rồi, nhà ở đâu để anh gọi taxi cho 2 mẹ con về thì tôi trào nước mắt thú nhận, tôi chẳng có nhà để về nữa vì mới trốn khỏi người chồng ngáo đá, nghiện ngập.

Thấy tôi chẳng còn nơi nào để đi, anh bảo cứ ở lại nhà anh. Hiện đang nghỉ sinh, không có nơi nào ở thì tôi ở quán phụ bàn cho anh. Tiền trả lương cho tôi coi như tiền anh cho thuê phòng. Thấy cũng hợp lý nên tôi nhận lời luôn.

Có sống cùng 1 nhà với anh, tôi mới biết anh là người miền Tây ra Hà Nội lập nghiệp. Anh chưa có vợ con, người yêu vì muốn tập trung gây dựng sự nghiệp. Càng ở với anh, tôi càng thấy anh rất tử tế, tốt bụng. Anh cũng rất quan tâm đến 2 mẹ con tôi và coi chúng tôi như người trong nhà.

Cái mà tôi chẳng bao giờ ngờ được là người đàn ông này còn dần cảm mến tôi. Sau 1 năm ở quán phụ giúp anh, anh đã thú nhận rằng yêu và muốn trở thành chồng mới, cùng tôi vun đắp tương lai.

Khi tôi còn mặc cảm, lăn tăn thì bảo hãy tin tưởng anh. Và rồi tôi cũng gật đầu đồng ý và chính thức làm vợ anh trong bao lời xì xào của người xung quanh. Nhưng khi làm vợ anh rồi, tôi mới biết lựa chọn của mình quá đúng.

Mấy năm qua, tôi đã kịp sinh thêm cho chồng mới 1 con trai chung. Hai vợ chồng hàng ngày cùng nhau bán phở và nuôi dạy các con. Cuộc sống của chúng tôi cũng no đủ về kinh tế và nhất là luôn rộn ràng tiếng cười.