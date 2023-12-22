Đêm tân hôn đầu tiên 'mặn nồng' cùng vợ đến sáng, lúc thức giấc tôi 'hoảng hốt' khi người nằm bên cạnh lại là sếp nữ của mình

Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra cực kỳ nồng nàn. Hôm đó vợ nhiệt tình và quyến rũ vô cùng. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau tới 3h sáng mới mệt rã rời ngủ thiếp đi. Trước khi đi vào giấc ngủ, tôi ôm chặt vợ vào lòng. Vậy là từ bây giờ tôi đã có một gia đình, một tổ ấm để trở về rồi.

Cách đây một tháng là đêm tân hôn của tôi và vợ, sau một đám cưới ấm cúng. Trước đó, vợ chồng tôi đã có thời gian gần 1 năm yêu nhau, chưa dài nhưng cũng đủ để xây dựng tình cảm. Vợ tôi xinh xắn dễ thương, tính tình hiền dịu khéo léo, là mẫu phụ nữ mà tôi muốn lấy làm vợ.

Sau một giấc ngủ ngon lành tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là quay sang bên cạnh tìm vợ, vì không thấy cô ấy trong vòng tay mình nữa. Vậy nhưng đập vào mắt tôi là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ gợi cảm nằm cạnh tôi không phải vợ! Xa lạ cũng không phải, tôi có biết chị ta, đó chính là sếp của vợ!

Tôi hét lên thất thanh khiến người phụ nữ đó cũng choàng tỉnh. Chị ta nhìn tôi cười một nụ cười thật khó hiểu. Tức giận chất vấn chị ta tại sao lại nằm ở đây, trong phòng ngủ riêng tư của vợ chồng tôi, để rồi nghe câu chuyện chị ta thuật lại thì tôi rụng rời cả chân tay. Vợ tôi đã bỏ trốn rồi!

Trước đám cưới một thời gian ngắn, thấy tinh thần vợ bồn chồn lo lắng không yên, tôi đã hỏi thăm nhưng cô ấy bảo không sao. Tôi nghĩ đó là tâm lý bình thường trước lúc kết hôn nên không để ý lắm. Ai ngờ đâu vợ đang lên kế hoạch cho một ý định khủng khiếp.

Em trai cô ấy chơi bời nợ nần một số tiền khổng lồ. Cả gia đình vơ vét hết tài sản, bán cả nhà đi trả nợ cũng không hết. Gia đình vợ và nhà tôi đều bình thường không giàu có gì. Nếu cứ ở lại thì không thể sống yên với đám chủ nợ ghê gớm. Do vậy bố mẹ vợ quyết định trốn đi xây dựng cuộc sống khác.

Nhưng nếu tay trắng đến một nơi xa lạ thì cuộc sống sẽ vô cùng chật vật. Vợ không đành lòng để bố mẹ và em trai đi một mình. Cô ấy quyết định hi sinh tình yêu và cuộc hôn nhân với tôi để đi theo gia đình. Trước khi đi thậm chí còn bẫy tôi vào tròng.

Ngày hôm đó, vợ đưa cho một tờ giấy trắng bảo tôi kí tên ở góc phải. Tôi hồn nhiên ký tên mà không biết rằng sau đó cô ấy lập giấy nợ, chủ nợ là sếp của cô ấy, còn người vay tiền chính là tôi! Trong mấy lần vợ dẫn tôi đến liên hoan công ty thì sếp cô ấy đã ngắm trúng tôi. Khi biết nhà vợ nợ nần chồng chất, chính chị ta đưa ra cho cô ấy âm mưu đó. Vợ đã lợi dụng lòng tin, tình yêu của tôi một cách tàn nhẫn như thế!

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Thế là cô ấy vay được tiền mang cho bố mẹ, còn sếp của vợ thì có tờ giấy nợ để ràng buộc tôi không thể trốn thoát. Giấy trắng mực đen, số tiền lên tới 1 tỷ đồng, tôi không có tiền mặt để trả thì chỉ còn cách làm theo giao kèo với chị ta, đó là trở thành người tình của chị ta trong 3 năm.

Đêm tân hôn là đêm cuối với tôi, bảo sao vợ nhiệt tình như thế. Nửa đêm tôi ngủ say thì cô ấy cũng biến mất, mở cửa cho chị sếp của mình vào thế chỗ. Ghét bỏ người phụ nữ mưu mô, phóng túng đang nằm cạnh 1 thì tôi hận vợ gấp cả trăm lần.

Tôi đã bị chính người phụ nữ mình tin tưởng nhất lừa đảo. Chưa đăng ký kết hôn nên cô ấy rời đi thì chúng tôi cũng chẳng còn quan hệ gì. Biết tìm vợ ở phương trời nào? Tiền thì không có trả, chẳng lẽ chỉ còn cách “bán mình” cho người phụ nữ phóng đãng đó? Chị ta vừa có tiền cũng không xấu xí gì nhưng tôi không cam lòng chút nào!