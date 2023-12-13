Em gái ở nhờ nhưng 2 tháng trời sau, chồng và tôi phải ngậm ngùi xách vali ra khỏi nhà vì nguyên nhân trớ trêu này

Tâm sự 13/12/2023 16:02

Sau khi ly dị, em gái nài nỉ cho nó ở tạm nhà tôi vì nhà tôi là kiểu chung cư khá rộng rãi mà còn thừa ra một phòng.

Bố mẹ tôi sinh được 3 người con, 2 gái 1 trai. Em trai út vẫn còn đang học Đại học, trong khi hai cô chị đã lấy chồng. Hiện tại tôi cũng sinh được một cháu trai khỏe mạnh 4 tuổi. Cuộc sống gia đình vẫn êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên trái với sự viên mãn của tôi là nỗi bất hạnh của em gái.

Nó lấy chồng từ khi mới 23 tuổi. Người đàn ông mà em gái tôi chọn gắn bó là người lớn hơn nó tận 1 con giáp, công việc đã đạt tới đỉnh cao, giàu có và si mê vợ. Ban đầu, cả nhà tôi ngăn cản, không cho em gái yêu vì sợ khoảng cách tuổi tác sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Thêm nữa, lấy một người chênh lệch với mình về mọi mặt thì em tôi sẽ lép vế, không làm chủ được gia đình.

Ấy vậy, em tôi rất cá tính, ngang ngược, chẳng nghe lời một ai. Nó vẫn quyết tâm lấy bằng được người này chỉ vì được cung phụng, chiều chuộng và tiêu tiền không cần suy nghĩ. Đã rất nhiều lần, em gái tôi mang đến đưa tôi những cọc 10 triệu, 20 triệu bảo cho. Tôi thì ngại, đành phải nói lái đi là giữ hộ, sau này nhỡ em gặp khó khăn chị sẽ đưa.

Em gái ở nhờ nhưng 2 tháng trời sau, chồng và tôi phải ngậm ngùi xách vali ra khỏi nhà vì nguyên nhân trớ trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau về, thời gian đầu em tôi và em rể cũ rất hạnh phúc, đi du lịch khắp nơi, khoe tình cảm lên MXH. Thậm chí, em rể cũng chăm về thăm bố mẹ, anh chị em trong nhà. Vậy nên bố mẹ tôi yên lòng, không còn lo nghĩ gì. Ngờ đâu, 3 năm sau khi em gái lấy chồng, nó lại va vấp phải một người đàn ông khác thành đạt, đúng lúc em rể gặp khó khăn trong công việc. Em gái tôi tâm sự với chị là gặp nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân, cảm giác chồng không được như trước, đã vậy nó còn quen thêm người đàn ông khác tốt hơn nên sinh cảm giác "đứng núi này trông núi nọ".

Tôi cùng bố mẹ lại tiếp tục khuyên nhủ em hãy đồng hành cùng chồng trong giai đoạn khó khăn, nếu vượt qua được chắc chắn hạnh phúc sẽ bền lâu. Thậm chí cả nhà còn nói nếu bây giờ có con thì đứa bé sẽ là sợi dây gắn kết tuyệt vời hai người. Song em tôi lại làm cả nhà thất vọng khi tuyên bố ly dị sau đó vài tháng. Điều sốc hơn cả là nó cũng thú nhận chưa đăng ký kết hôn, đủ để thấy em "ma ranh" nhường nào. Nó dự báo được cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc nên chuẩn bị sẵn đường lùi.

Sau khi ly dị, em gái nài nỉ cho nó ở tạm nhà tôi vì nhà tôi là kiểu chung cư khá rộng rãi mà còn thừa ra một phòng. Cũng bởi chồng cũ chẳng thể chu cấp được tiếp mà tình mới thì chưa "xơ múi" được gì nên tôi đã phải đưa hết số tiền ngày trước nó biếu để em duy trì sinh hoạt.

Cứ ngỡ sau những biến cố, em tôi sẽ trầm tính xuống và suy nghĩ chín chắn hơn. Bây giờ nó gần 27 tuổi rồi, cũng phải trưởng thành lên chút. Nào ngờ, em gái tôi lại tiếp tục gây sự, nhưng lần này là với chồng tôi.

Em gái ở nhờ nhưng 2 tháng trời sau, chồng và tôi phải ngậm ngùi xách vali ra khỏi nhà vì nguyên nhân trớ trêu này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sống trong cùng một nhà, tôi dặn dò em mình phải biết nhún nhường vì chồng tôi là người khá kỹ tính, cẩn thận. Nào ngờ em gái tôi lại chuyên "cà khịa", "móc mỉa" anh rể. Nguyên nhân thì chẳng có gì to tát. Khi thì là vì chồng tôi là người lên kế hoạch tài chính, quản lý tiền trong nhà, khi thì vì chồng tôi sạch sẽ quá. Thực ra chồng tôi quản lý tiền nong không phải vì anh gia trưởng mà do chồng tôi tính toán khoa học, giúp vợ nhẹ gánh suy nghĩ.

Có lẽ em gái tôi quen với những người đàn ông sống thoải mái, dễ tính nên mới tỏ ra khó chịu khi sống cùng chị gái, anh rể. Chồng tôi lại hiền, khi nghe em vợ móc mỉa như vậy, anh cũng chỉ cười trừ, không hề cãi lại. Cho tới 2 tháng sau khi em gái dọn đến, chồng tôi đùng đùng dọn vali ra khỏi nhà. Dù tôi nài nỉ cầu xin anh song chồng tôi vẫn quyết tâm chẳng thể sống cảnh này. Chừng nào tôi đuổi được cô em gái ra thì chồng tôi sẽ quay trở về. Vì chồng quá cương quyết về nhà nội nên tôi cũng không cản nổi.

Là người đứng giữa, tôi vô cùng mệt mỏi và cảm thấy xấu hổ với chồng. Nhưng em tôi lại đang gặp đổ vỡ hôn nhân, tôi cũng không thể đẩy em sống một mình được. Giờ chỉ mong sao, có người đàn ông nào đó mau mau rước em gái tôi đi thôi...

Chồng qua đời, 'sếp tổng' đến viếng lễ tang, bỗng vứt cho tôi 5 tỷ và đưa ra đề nghị khiến tôi lặng người

Chồng qua đời, 'sếp tổng' đến viếng lễ tang, bỗng vứt cho tôi 5 tỷ và đưa ra đề nghị khiến tôi lặng người

Một ngày cuối tuần, chồng tôi sáng hôm đó vẫn còn hôn vợ, ôm con trước khi đi làm. Vậy mà đến trưa tôi đã nghe tin anh bị tan nạn giao thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 58 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 3 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 21 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 5 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu