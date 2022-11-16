Đưa bằng chứng vợ lẳng lơ đi nhà nghỉ với đồng nghiệp nam kém tuổi, bố mẹ vợ nói một câu khiến tôi phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng

Từ ngày quen nhau, tôi là chàng trai khá hiền lành, khù khờ. Bỗng nhiên được một cô gái theo đuổi, tán tỉnh, quả thực tôi thích thú vô cùng. So với cô ấy, tôi không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu.

Không phải ngẫu nhiên mà trong lòng tôi lại có sự hoài nghi với vợ. Hồi còn là sinh viên, vợ tôi cặp kè, yêu đương nổi tiếng trong lớp Đại học về khoản tình trường. Tôi gặp vợ khi cả hai đã ra trường đi làm.

Cưới nhau về, sống với nhau, cũng vài lần bọn tôi xô xát về chuyện cô ấy cứ hay bông đùa quá đáng với đồng nghiệp nam. Thế nhưng cô ấy chỉ bảo tôi quá đa nghi, ghen tuông vô cớ.

Sau vài tháng hẹn hò qua lại, mối quan hệ của chúng tôi sang một trang mới khi cô ấy có bầu. Quen nhau, hẹn hò, có bầu rồi cưới, mọi thứ diễn ra rất chóng vánh. Mọi việc quá nhanh khiến ai nấy đều cảnh báo tôi về độ lẳng lơ của vợ. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là vợ, là con tôi mà.

Là đàn ông, lại biết quá khứ của vợ như thế, giờ thấy vợ cứ cười cười nói nói suốt ngày với nam giới làm sao mà tôi không ghen cho được. 7 năm qua, lúc nào tôi cũng phải thăm dò, để ý vợ mình, chỉ sợ cô ấy nhỡ nhàng lại khiến gia đình tan nát, con cái khổ theo.

Nhưng đã là bản chất thì khó mà thay đổi được. Vợ tôi đã thực sự sa ngã. Khi tôi phát hiện cô ấy đi nhà nghỉ với tay đồng nghiệp kém tuổi, tôi đã tưởng như mình không thể kiềm chế được.

Tôi muốn đi bắt quả tang, đánh chửi cho đôi gian phu dâm phụ ấy một trận. Nhưng rồi nghĩ đến các con, tôi không dám làm thế. Tôi chỉ lẳng lặng đi theo, chụp lấy bức ảnh để vợ không còn chối cãi.

Biết vợ ngoại tình mà vẫn phải đắng cay chấp nhận

Tôi hẹn gặp gia đình bên vợ để nói rõ ràng mọi chuyện. Trong cuộc họp đó, ban đầu, bố mẹ vợ còn bênh con gái, bảo rằng tôi ghen tuông vớ vẩn. Chỉ đến khi tôi đưa ảnh ra làm bằng chứng, cả nhà mới cứng họng không nói gì. Nhưng sau đó, bố vợ tôi lên mặt.

Chẳng là sau khi cưới, mẹ tôi gặp tai nạn phải cấp cứu. Số tiền chạy chữa cho bà lên tới vài trăm triệu. Nhà tôi ở nông thôn, không có tiền nhiều như vậy.

Bản thân tôi đi làm ở thành phố nhưng cũng chẳng để được bao nhiêu. May lúc đó gia đình bên vợ cho vay 600 triệu để lo liệu mọi việc. Đến giờ, vợ chồng tôi mới dồn trả được 200 triệu, còn nợ 400 triệu nữa.

Và chính vì cái nợ quá lớn này mà giờ bố mẹ vợ yêu cầu tôi phải im lặng, không được ly hôn: "Biết điều thì cứ thế mà sống. Vợ nó có sai thì bỏ qua cho nó". Bố mẹ vợ bảo nếu tôi đòi ly hôn hay hỏi tội con gái họ thì sẽ đòi bằng được tiền, sau đó sẽ giành hết quyền nuôi con vì tôi nợ nần ngập đầu...

Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ đến cản đó, tôi sợ lắm. Tôi không thể rời xa con mình được. Hơn nữa, quả đúng là hiện tại, tôi không có nhiều tiền đến như vậy để trả ngay cho bên vợ.

Vậy là tôi buộc phải im lặng, giả câm, giả điếc để bỏ qua cho vợ. Giá như cô ấy biết cái sai mà dừng lại thì tôi cũng xem đó như một lần lầm lỡ. Nhưng không, vợ tôi nắm được điểm yếu này nên cô ấy vẫn lén lút qua lại với gã kia, bất chấp chuyện chồng đã rõ. Cô ta gần như trở nên ngang ngược và bất chấp.

Giờ thì chúng tôi vẫn sống cùng nhau, nhưng cuộc hôn nhân này như địa ngục. Vợ tôi qua lại ngoại tình với cô ta sau lưng tôi, còn tôi phải vờ như không biết. Tôi cố gắng lao vào làm, trả hết nợ cho bên ngoại, để dành một khoản tiền rồi sẽ bỏ cô ta.

Chỉ có như vậy, tôi có có đủ điều kiện để lo cho con mình sau khi ly hôn. Với tôi, các con đã quá thiệt thòi...