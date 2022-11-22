Đồng ý lên giường với chị hàng xóm ế, mới mấy ngày không gặp, chị đã mang rất nhiều quà và tiết lộ sự thật khiến tôi bủn rủn người

Tôi là cậu sinh viên nghèo đang học năm 3. Trong khi bạn bè về quê học online thì tôi bám trụ lại thành phố để vừa học vừa làm thêm trang trải cuộc sống hằng ngày.

Chị không cần tôi nhận "món quà" đó nhưng tôi không thoát khỏi sự dằn vặt.

Hai tháng nay, chị đột nhiên đối xử rất tốt với tôi. Cứ vài ngày là chị lại nấu đồ ngon và rủ tôi qua ăn. Là sinh viên nghèo, được mời ăn món ngon sao tôi có thể từ chối được. Tôi nghĩ rằng mình là đàn ông, chẳng mất mát gì nên hồn nhiên đón nhận tất cả những gì chị Hải cho.

Nơi tôi đang ở là xóm trọ công nhân, mọi người đi làm tối muộn mới về. Sống ở đây 2 năm rồi mà tôi không nhớ mặt thuộc tên ai, trừ chị Hải ở phòng bên cạnh. Chị ấy hơn tôi 13 tuổi, đang làm công nhân nhà máy giấy. Có lẽ ngoại hình xấu và cách ăn nói không được khôn khéo lắm nên giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần qua phòng chị ăn uống, hai chị em ngồi nói chuyện vô tư. Chị còn gợi ý tôi làm chuyện ấy vì chưa biết mùi vị đàn ông. Mưa dần thấm lâu và rồi tôi đã đồng ý quan hệ với chị Hải dù không có chút tình yêu nào với chị.

Sau mấy ngày về quê ăn Tết, tôi đã nghĩ thông suốt và sẽ chấm dứt quan hệ với chị Hải.

Hôm qua vừa quay trở lại phòng trọ, chị Hải đã mang rất nhiều quà quê cho tôi. Thế nhưng tôi từ chối và nói sẽ chuyển chỗ ở khác để chấm dứt mối quan hệ của hai chị em.

Chị Hải bảo nếu tôi muốn rời bỏ thì cũng không giữ, bởi bây giờ trong bụng chị đã có giọt máu của tôi là đạt được nguyện vọng rồi. Lời chị nói nhẹ nhàng là thế, còn tôi như "tiếng sét" ngang tai. Thì ra chị tiếp cận tôi là có mục đích.

Chị biết bản thân xấu xí, có lấy chồng cũng chẳng thể lấy được người tử tế đàng hoàng. Thế nên chị muốn tìm một người đàn ông thông minh có gen tốt để xin đứa con và tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn làm cha nên chị đã chọn.

Chị bảo khi nào bụng bầu lớn, chị sẽ về quê sống, làm mẹ đơn thân và nuôi con khôn lớn. Chị sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính bố đứa trẻ cho ai biết.

Đầu óc tôi đang rối tung, không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?