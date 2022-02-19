Dốc sức theo đuổi vợ cũ, khi đưa nàng vào khách sạn anh chồng "sốc nặng" khi lớp xiêm y được trút bỏ

Tâm sự 19/02/2022 18:28

Sau khi vào khách sạn, vợ cũ đi tắm, tôi ngồi đợi bên ngoài. Một lúc sau, vợ cũ khoác chiếc áo choàng tắm bước ra. Nhưng khi chiếc áo tụt xuống, tôi cứng đờ chết lặng.

ừ ngày muốn quay lại với vợ cũ, tôi dốc sức theo đuổi. Sau khi qua lại đã 4 tháng, cuối cùng tôi cũng kéo được cô ấy vào khách sạn, vợ cũ không hề từ chối. Chúng tôi đã là vợ chồng 8 năm nhưng đã 2 năm xa cách, tôi cảm thấy mong chờ một đêm được gần gũi thân mật với vợ cũ. Nhưng có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Sau khi vào khách sạn, vợ cũ đi tắm, tôi ngồi đợi bên ngoài. Một lúc sau, vợ cũ khoác chiếc áo choàng tắm bước ra. Nhưng khi chiếc áo tụt xuống, tôi cứng đờ chết lặng. Vì từng là vợ chồng, tôi rất quen thuộc với cơ thể của vợ cũ. Cơ thể của vợ cũ bây giờ trông nóng bỏng và hấp dẫn hơn ngày xưa rất nhiều. Vòng eo thon gọn hơn, vòng một và vòng ba căng tròn đầy đặn hơn trước.

Dốc sức theo đuổi vợ cũ, khi đưa nàng vào khách sạn anh chồng 'sốc nặng' khi lớp xiêm y được trút bỏ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Nhưng tôi lại không có chút nào hứng thú, tôi lặng người không muốn làm gì nữa. Tôi biết ngay vợ cũ đã phẩu thuật thẩm mỹ. Tôi yêu thích cơ thể cũ của cô ấy, dù có thay đổi nhiều khi sinh nhưng vẫn rất tự nhiên hút mắt. Với cơ thể bây giờ của vợ cũ, dù có đẹp hơn trước rất nhiều nhưng tôi lại thấy rất giả tạo, không muốn chạm vào.

Tôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn với tôi thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu, cô ấy nói phụ nữ làm đẹp thì đâu cần phải vì người khác. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy. Dù tôi biết phụ nữ thích làm đẹp, nhưng đụng chạm dao kéo lên cơ thể thì có gì tốt, cái gì tự nhiện mới thuận mắt chứ.

Suốt đêm đó, tôi và vợ cũ nằm cùng giường nhưng chẳng đụng chạm vào nhau. Tôi hỏi thử vợ cũ liệu có thể tìm cách để cơ thể cô ấy trở lại như trước không? Cô ấy dứt khoát không đồng ý. Chúng tôi tranh cãi to, tôi ngán ngẩm chán nản. Thú thật, tôi muốn nối lại tình xưa với vợ cũ là vì còn thương cô ấy, cũng muốn cho hai con một gia đình đủ đầy. Nhưng giờ cô ấy như thế thì tôi biết làm sao đây?

Nửa đêm tỉnh dậy thấy chồng ngồi niệm phật, vợ "chết đứng" trước lời thú tội kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy chồng ngồi niệm phật, vợ "chết đứng" trước lời thú tội kinh hoàng

Đó là lý do Tuấn hằng đêm gặp ác mộng, muốn ăn chay tụng kinh để cầu nguyện con riêng được siêu thoát. Anh còn sợ con không ra đi thanh thản, trong lòng vừa đau lòng cho con vừa thấy có lỗi với người yêu cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cũ chuyện gia đình bí mật của vợ cũ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận