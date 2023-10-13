Giây phút nhìn thấy chồng từ khách sạn đi ra, tôi đau đớn tưởng c.hết đi được. Tôi biết chồng trẻ t.uổi đẹp trai, lại có điều kiện kinh tế nên rất nhiều phụ nữ vây quanh. Song tôi luôn tin tưởng anh một lòng một dạ với mình. Bởi vì chúng tôi đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn vất vả mới gây dựng được những thứ như hiện nay.

Rồi anh tiết lộ một bí mật khủng khiếp. Thời gian gần đây tôi phát hiện chồng có rất nhiều dấu hiệu lạ. Anh hay nhắn tin, gọi điện lén lút, sau đó lại xóa hết tin nhắn và nhật ký cuộc gọi. Tôi cố tình theo dõi thì thấy tận mắt anh gặp gỡ một người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Một, hai lần đầu, tôi thấy họ còn gặp nhau ở quán cà phê. Nhưng đến lần thứ ba thì anh đã dẫn cô ta vào khách sạn rồi ở đó rất lâu mới trở ra.

Biết chắc chồng có người khác bên ngoài, tôi có thể dễ dàng theo dõi họ lần nữa để đ.ánh g.hen tại trận. Nhưng làm như thế thì đơn giản quá, không thỏa được nỗi cay đắng và xót xa tận cùng trong lòng. Ly hôn là điều không thể tránh khỏi nhưng trước khi ly hôn thì tôi phải cho chồng trải qua cảm giác mà tôi từng phải chịu đựng. Chồng ngoại tình được, lẽ nào tôi không thể ngủ với người đàn ông khác?

Anh luôn thề thốt và khẳng định trân trọng công lao, sự hy sinh của tôi, sẽ không bao giờ khiến tôi phải chịu tổn thương. Vậy mà anh lại làm ngược lại hoàn toàn những gì mình nói. Cuối cùng thì chồng cũng không chống lại được cám dỗ từ những người phụ nữ mới mẻ khác.

Tối hôm đó tôi ăn vận thật sexy đến quán bar uống rượu. Quả nhiên có rất nhiều đàn ông vây quanh. Tôi vẫn xinh đẹp và có sức quyến rũ như thế nhưng chồng lại phản bội vợ vì sự mới lạ bên ngoài. Thật cay đắng làm sao!

Khi rời khỏi quán bar, tôi kéo theo hai người đàn ông lạ vào khách sạn. Trước nay tôi luôn là người phụ nữ đoan trang chung thủy, thậm chí bạn bè là đàn ông còn rất hạn chế. Vậy nhưng kết quả tôi có được gì, hay chỉ là sự phản bội phũ phàng từ chồng? Vậy thì tôi sẽ phóng túng một lần, cho anh ta thấy đối xử với tôi như nào thì tôi sẽ đối xử lại tương tự. Từ bây giờ tôi cũng không muốn sống vì người khác nữa, tôi phải sống hưởng thụ, tận hưởng mọi lạc thú ở đời.

Vào khách sạn, tôi nhấc máy gọi điện thoại cho chồng, bảo anh đến khách sạn, địa điểm và số phòng cụ thể đó. Quả nhiên chồng tôi nhanh chóng xuất hiện. Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy tôi trần trụi nằm trên giường với 2 gã trai lạ cũng không mảnh vải che thân, chồng tôi trợn trừng như thể nhìn thấy ma quỷ.

Anh lao vào gầm thét hỏi tôi tại sao lại như thế. Hai gã kia thấy có chuyện lập tức mặc quần áo ra về trước, chỉ còn lại tôi và chồng trong khách sạn.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh còn hỏi tại sao ư? Anh lên giường với người khác được, lẽ nào tôi không thể? Chúng ta có khác gì nhau đâu. Tôi học theo anh đấy chứ. Nhờ có anh mà tôi mới biết ngủ với người đàn ông khác cũng tuyệt vời lắm!

Chồng trợn trừng không thể tin nổi trước những lời tôi nói. Đến khi tôi nói rõ ràng mình đã nhìn thấy anh và người phụ nữ kia thì chồng mới ôm đầu sụp xuống. Rồi anh tiết lộ một bí mật khủng khiếp. Anh bảo người phụ nữ đó là con riêng của bố anh! Chứ không phải người tình hay bồ nhí gì của anh cả. Anh cũng đưa ra mọi chứng cứ, thậm chí còn gọi điện cho cô gái kia nói chuyện chứng minh.

Khi trước bố anh cặp kè với mẹ cô ta rồi sinh ra một đứa con gái. Những năm qua ông bỏ bê không quan tâm gì tới mẹ con họ. Bây giờ cô con gái đã lớn, cô ta muốn đòi quyền lợi cho mình, mục đích cũng chỉ là tiền chứ không cần nhận danh phận.

Bố chồng sợ vợ biết được nên giao cho chồng tôi giải quyết chuyện này. Anh gặp gỡ bàn bạc, thuê khách sạn cho cô ta ở tạm trong thời gian gom tiền. Dù sao cũng là em gái anh, dẫu chẳng thân thiết nhưng vẫn là m.áu mủ. Bố chồng và chồng tôi vẫn quyết định tặng cho cô ta một căn nhà khoảng 3 tỷ đồng.

Sở dĩ anh không nói với vợ vì tôi và mẹ chồng rất thân thiết. Sợ tôi không giữ được mồm miệng, mẹ chồng biết lại lên cơn đau tim thì lúc ấy hối hận cũng đã muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Biết được sự thật, tôi lảo đảo ngã lăn ra sàn nhà đứng chẳng vững. Rồi tôi quỳ xuống xin chồng tha tội cho sự nóng nảy nông nổi của mình. Giá kể tôi thẳng thừng chất vấn anh thì mọi chuyện đã thật đơn giản. Nhưng tôi lại muốn trả đũa anh theo cách đau đớn thâm hiểm nhất…

- Do em hiểu nhầm, em muốn trả thù anh nhưng chuyện đã xảy ra thì không xóa được. Anh không bao giờ chấp nhận vợ mình bị thằng khác động vào. Chẳng có cách nào đâu ngoài ly hôn. Nếu không anh sẽ bị ám ảnh, không thể sống vui vẻ bên em được.